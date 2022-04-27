東京馬系列賽催生半馬賽事 東京遺產半程馬拉松 10/16 開跑！

東京馬拉松主辦方在近日宣布，新的菁英與大眾參與的半程馬拉松賽事「2022東京遺產半程馬拉松」將在 10 月 16 日的國立競技場舉行！這場半馬賽事是源自於國際奧會主席巴赫的建議，他希望透過這場半馬來慶祝日本舉辦東京奧運與帕運，並向日本首都的居民表達感謝。因此，國際奧會也承諾將邀請頂級運動員參加比賽。這場東京遺產半馬將開放 15,000 名參賽者，報名費 20,700 日幣，但第一年的一般參賽者僅限日本民眾，不過仍可關注是否會開放給國外旅行團！

以下列出2022東京遺產半程馬拉松相關資訊供大家參考：

活動日期：2022 年 10 月 16 日（星期日）

主辦單位：東京馬拉松基金會

起跑地點：國立競技場（東京都新宿區霞丘町）

距離：半程馬拉松 21.0975KM

限制時間：（1）半程馬拉松：3 小時（8:05～11:05），比賽開始時間以第一波槍響為準。（2）輪椅組：1 小時 40 分鐘（8:00～9:40）

比賽開始時間列表：

輪椅開始 8:00

半程馬拉松第 1 波開始 8:05

半程馬拉松第 2 波開始 8:20

參賽資格：比賽當日年滿 18 歲且符合以下條件且經主辦方認可的人。（1）一般：能在 2 小時 35 分鐘內完成比賽的人。（2）身心障礙者（不包括輪椅）：能在 2 小時 35 分鐘內完成比賽的人。單獨比賽有困難的人可分配一名同伴（導盲犬等不可同行）。（3）輪椅組：能在 1 小時 40 分鐘內完成半程馬拉松的人。（4）菁英選手（5）菁英帕拉運動員

參與人數：15,000 人（包含 100 名菁英選手、菁英帕拉選手，以及 30 名輪椅選手）

報名費用：20,700 日幣（包含入場費、Covid 檢疫費、退還保險費、管理費、消費稅等）

申請日期&方法網路申請。2022年5月10日（二）起開放報名（申請期限將因參與申請類別而異，詳細內容請看）

路線：國立競技場（起點） → 富久町 → 水道橋 → 神保町 → 神田 → 日本橋（第1折返點） → 神田 → 神保町 → 大手町/內堀通（第2折返點） → 神保町 → 水道橋 → 富久町 → 国立競技場（終點）

＊此路線經由 JAAF 日本陸連與 WA 世界田徑認證

參考資料：大會官網、Japan Running News

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