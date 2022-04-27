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威斯康辛大學田徑好手自殺 運動員心理健康應被重視

運動筆記 / 李吳菊

圖/University of Wisconsin

根據國際奧會在 2019 年的數據顯示，有將近 35％ 的精英運動員曾患上心理疾病持續一年，而有 25％ 的大學運動員們有憂鬱症狀，更重要的是這些 “數字” 還可能只是被低估。近年，我們可以看到許多各項領域的運動選手們，紛紛因為心裡因素而站出來發聲，從「飛魚」Michael Phelps、「網球天后」大阪直美、甚至 NBA 公牛球星 DeMar DeRozan 這些人的發聲，都讓更多人知道運動員的心理健康是需要被注意的一環。

這些運動員因長期高強度的訓練、對於傷病痛高耐受度、以及備賽壓力下，都讓他們對於自己心理健康的認知變得模糊不清，這也使得他們可能在不知不覺的狀況下變得更糟，同樣也因為如此他們在診斷及治療都比常人更為困難。就在 4/13 日，威斯康辛大學（University of Wisconsin）失去了一名田徑界的明日之星 Sarah Shulze，在她的家人發布的訊息中表示：「為了平衡運動、學業、日常生活的需求，讓她在一個絕望的時刻不知所措，我們和所有人一樣，感到震驚與悲痛。」

圖/Today Show

Sarah Shulze 出生於加州，在高中時期她曾贏得一英里、二英里等多個縣冠軍，目前她就讀威斯康辛大學三年級，同時也是該校越野、田徑隊的成員，同時她也擔任學生運動會委員，並且在威斯康辛州立法機構實習。

威斯康辛大學在 Twitter 上為這位心愛的學生發表了一段悼念：「威斯康辛州田徑界對於 Sarah Shulze 的意外離世感到心碎，在這個極其困難的時刻，我們向 Sarah 的家人、朋友、隊友們表示最深切的同情和誠摯的哀悼。」

Sarah Shulze 的父母以她之名創立了基金會，希望能夠藉由 Sarah Shulze 的事件，來支持大學運動中的女性權利、學生運動、以及運動員的心理健康。

圖/Running Magazine

Sarah Shulze 的事件又讓我想起了去年美國短跑傳奇名將 Leroy Burrell 之子 Cameron Burrell，這位曾經來台拿過世大運銀、銅得主，或許就有如 所說：「It's Okay not to be Okay！」，運動員的心理健康並不會是少數。最後，也再一次把 Leroy Burrell 的話與大家分享：「我們可能永遠不知道為何要做出這樣的決定，但我們鼓勵任何在生活中掙扎的人去尋求幫助。你並不是孤單的一人，你身邊愛和關心你的人遠比你們在黑暗時刻所想像的要多更多。」

附上美國饒舌歌手 Logic 的經典歌曲 

該歌名正是美國防自殺專線的號碼， 希望藉由這首歌能夠讓大家重新振作尋求幫助。勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

責任編輯：Ian

新聞來源：Running Magazine＊田徑新聞，盡在運動筆記

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