賽事心得／波士頓馬拉松 正式比賽篇

忙碌了三天，總算到了比賽的日子，波馬是少見在周一進行的賽事。我排在第二波的五區，10:25分才起跑，大會建議7:30去搭車。住的近，本不需要寄物，跑完直接走回住處即可；但既然都來了，就順便觀摩一下波馬的寄物流程，賽後也不會因怕冷而急著離開管制區。

波士頓四月的天氣是變化多端，當地人都說天氣預報沒到當天都很難說；不過至少到目前為止都預測不會下雨，只要身體不失溫，應該不至於無法完賽。這幾天因時差加上六人房室友影響，都睡不好；又不放心貴重物品放房間，所以也都沒去慢跑；算一算已經全休六天，以這樣的狀況下場比賽，還真的不知道會跑得如何！

本以為時間很充裕，哪知只有寄物很快，排接駁巴士就開始等了；一直到8:12才上車，抵達起點選手村已經是9:15，距離開放第二波離開選手村，步行前往起跑線的時間9:40~9:55也快到了。沒時間拍照逛選手村，補吃了一些東西，感受一下溫度，沒想像中的冷，但怕冷的我還是決定穿長袖長褲&套件T恤，並帶手套下場跑。

花了大約十來分鐘排廁所，把多帶又不吃的能量棒與膠打包丟了(搭車前往起跑點時，只能帶一個透明的小袋子，裡面可以裝自己賽前要吃的東西)。來不及暖身，趁著走往起跑線的路上，小碎步跑起來，讓腳踝與肌腱彈性暖起來。天氣真的很好，藍天白雲出太陽，猶豫著是不是該把長的緊身衣褲脫掉；一直走到選手集結處，都還有志工可幫忙回收賽前保暖衣物，感覺的到大家都很興奮，期待今天的波馬旅程，尤其是像我第一次來跑的。

因為打算帶著手機跑，前一天還特別查了沿線幾個波馬相關紀念雕像的位置，雖說網路上都找的到照片，但能親身站在其前按下快門，還是有到此一遊、打卡成功的成就感。

總共找到了10個點，包含有：起跑區 0 mile

(1)Dick & Rick Hoyt Statue (Hopkinton Green South side)

(2)鳴槍者 George V Brown Statue

(3)The Girl Who Ran (behind start line 80yards)新設的Bobbi Gibb雕像-1966年首位自行跑完波馬的女跑者。1mile處

(4) “Spirit of the marathon” -Statue of Stylianos Kyriakides (希臘馬拉松好手，曾參與1936、1948 奧運馬拉松；1946 波馬冠軍；是首位用跑馬進行公益募款者)2.5miles處

(5)Spencer the dog-這不是雕像，是隻活生生的黃金獵犬，且是被BAA官方認證的加油狗，他總是咬著Boston Strong的旗幟，已在這個位置為選手加油多年；12歲的牠今年才剛從化療後復出。13miles處

(6)Wellesley Scream Tunnel 衛斯理尖叫隧道- Kiss me……，這就不用我多說了。19~20miles處

(7) Johnny Kelley Statue - 波馬傳奇跑者的雕像20.4miles處

(8)一座新完成的跑者木雕作品，是由藝術家用整個樹幹雕出來的，位在心碎坡前，跑者彎曲膝蓋下方還特別刻了個碎裂的心。22miles處

(9)The Fall –是以Kathrine Switzer 1967年被攔阻的事件為創作靈感-以女性特有器官呈現。26miles處

(10)Bombing Memorials 2013年爆炸點，有兩處，就在終點前左側。

進到起跑區時，離第二波鳴槍僅剩10分鐘；因分流的很徹底，分區內覺得寬鬆不擠，與幾位同區的台灣跑友相認，卸除所有的保暖衣物，拍幾張照，就聽到廣播說要出發了。(可惜位於起跑區的三座雕像都沒看到)感謝老天，這可能是近十年來波馬天氣最適合跑步的一次；氣溫大約5~12度，濕度為72%。跑過的前輩都提醒，前段下坡不要超速，後面連續坡會付出代價；心想這場反正就是來享受的，別跑超過四小時都可接受；也沒甚麼配速策略，邊跑邊看邊拍，太喘就停下來走一下，我不想讓波馬的比賽印象弄成是難受痛苦的。

或許是休了太多天，肌肉有又能動起來的興奮，加上波馬賽道上的跑者沒一個弱的；不自覺地第1K就跑到4’36，這是要破PB的節奏呀！這樣跑下去一定完蛋。想切換成輕鬆慢跑模式，但賽道上卻已形成一股流，在浪頭上的我根本慢不下來，不斷被四周的跑者帶著前進；索性就不抵抗，順勢而跑吧！手拿相機，準備迎接位在1mile處的景點Statue of Stylianos Kyriakides；哪知這座雕像位在賽道左側，我卻跑在最右側，當發現時，已不可能穿越這跑者洪流到另一邊去，只能拿起相機向雕像處按下快門，結果只拍到高速經過跑者的大頭呀！下一個目標是2.5miles的吉祥物Spencer，這回我確定牠會是在右側；當看到牠時，我向右側再跨了一步，確認不會擋到後方的跑者後停了下來，已經有位女跑者在跟牠拍照，許多經過的跑者也大聲喊著Spencer的名字，真是一隻高人氣的狗。

接下來會分別經過Ashland、Framingham、Natick，然後抵達半程處Wellesley；我把手機放入腰包，原本想說這段路除了通過的城鎮市區外，周邊大概都是荒涼的灌木叢，路邊不會有甚麼加油的人，結果是我小看波士頓馬拉松的魅力了，即使是沒什住家的區域，路邊仍是佈滿加油民眾沒有間斷；各式創意標語，更是讓人會心一笑，比方說”You run better than the government!”－趁機酸一下政府、看到一個民眾拿著Will Smith的輸出大頭板，讓經過的跑者打臉。有老人家坐著輪椅在路邊加油、有站一排小朋友等著跟你擊掌High 5、還有民眾自發性的私補(啤酒、冰棒、水、糖果、橘子等……)，這樣的氛圍，真的有點捨不得跑太快。

心率維持在150~160間，10K以47分45秒通過，雖然不算喘，但以賽前一個月的練習狀況，這樣跑下去後面一定撐不住；但因為心情很興奮，就讓自己跑到沒力再說吧！這時將注意力放到周遭的跑者上，發現附近女性跑者還真不少，據官方資料顯示，近幾屆波馬女性參賽選手的比例大約是45%，相較於台北馬全馬組女性只有大約15%，台灣女性跑者的市場還有很大發展空間。然後我突然驚覺好像不斷被女性跑者刷卡超車，本想說要不是我拿相機沒認真跑……結果發現許多飛奔揚長而去的女孩背影，腰包或口袋內也是放支手機的呀！嗯，這肯定是我這輩子被女性超車最多的一場。

總算來到衛斯理學院，著名的尖叫隧道我來了；一直到現在都還沒讓老婆知道波馬路上有這一段，但我也沒想幹嘛，就是來實地感受，順便研究”女大生尖叫對中年大叔跑馬速度之影響”，再次聲明Kiss並不在我的研究範圍中。

結論是大叔覺得今年的隧道不夠長，數據收集不足，尚無法證實是否有顯著幫助。我沒膽Kiss，只有一路擊掌過去，真是很有趣的一段跑馬經驗。通過半程點，費時1小時42分30秒左右，比預期的要快，但已略顯疲態，而Newton Hill考驗還沒到。其實波馬前段雖說是下坡，但實際是由許多緩上緩下坡所組成，在Newton Hill四大坡考驗之前，不擅跑坡的人可能已經有些吃不消。

跑到這裡，身體狀況其實還可以，但心裡卻開始有捨不得之感；喜歡今天的天氣，享受夾道歡呼的民眾，是不是該在賽道上停下來，走一走反正不急嘛！這是個很矛盾的心態，或許只存在波馬賽道上，因為好不容易才來到這，又不需要拚成績，想想這很可能是我這輩子空前絕後、唯一的一場波士頓馬拉松。處在這樣的心境下，通過Newton Hills完全不是問題，反正累了就停下來走，想跑就動起來，不知不覺就過了心碎坡，想想萬金石獅頭山還比較陡，只是這邊有四段上下，若真要快跑起來可能會更虐心。

不知道是不是路邊加油民眾太多而遮住了，我竟錯過了Johnney Kelley雕像；還好有捕捉到木雕跑者；名為The Fall的創作也沒發現，離開了Newton，進入市區路段Brookline，然後就是終點Boston。

這段賽道與地鐵綠線C之路面電車段平行，於是你有機會與電車一起競速。當看到著名的CITGO紅色三角形廣告牌時，芬威球場就在右手邊的建築物後，離終點也只剩下最後一英里。

穿過地下道，右轉Hereford St.，最後一個左轉，接上Boylston St.，終點拱門就在眼前。不若以往比賽在這時都會進行最後衝刺，我維持節奏，調整步伐，跑到人比較少的區塊，拿起出發前跟老婆借的小手機(方便手握)，準備進終點。想不出甚麼帥氣的姿勢，最後就右手舉老婆舊手機(我心與老婆同在)，左手比Y，完成2022波士頓馬拉松。(3小時40分42秒)

回想16年前也曾出現在這個地方，在終點線旁看著比賽，那時剛滿30歲，還是個茫然不知道未來在哪的青年人，也從沒想過自己竟然會有一天會站上這個賽道；16年過去，其間高低起伏、酸甜苦辣都有，慶幸自己逐漸清楚了人生的天命與任務。運動豐富了我的人生，也讓我找到了生活的方向；透過運動，讓這社會更好，成了我努力的方向；不管是奧運、馬拉松、運動推廣或體育志工服務，有這些元素組成的人生真好。