賽事心得／波士頓馬拉松 正式比賽篇

忙碌了三天,總算到了比賽的日子,波馬是少見在周一進行的賽事。我排在第二波的五區,10:25分才起跑,大會建議7:30去搭車。住的近,本不需要寄物,跑完直接走回住處即可;但既然都來了,就順便觀摩一下波馬的寄物流程,賽後也不會因怕冷而急著離開管制區。

波士頓四月的天氣是變化多端,當地人都說天氣預報沒到當天都很難說;不過至少到目前為止都預測不會下雨,只要身體不失溫,應該不至於無法完賽。這幾天因時差加上六人房室友影響,都睡不好;又不放心貴重物品放房間,所以也都沒去慢跑;算一算已經全休六天,以這樣的狀況下場比賽,還真的不知道會跑得如何!

本以為時間很充裕,哪知只有寄物很快,排接駁巴士就開始等了;一直到8:12才上車,抵達起點選手村已經是9:15,距離開放第二波離開選手村,步行前往起跑線的時間9:40~9:55也快到了。沒時間拍照逛選手村,補吃了一些東西,感受一下溫度,沒想像中的冷,但怕冷的我還是決定穿長袖長褲&套件T恤,並帶手套下場跑。

花了大約十來分鐘排廁所,把多帶又不吃的能量棒與膠打包丟了(搭車前往起跑點時,只能帶一個透明的小袋子,裡面可以裝自己賽前要吃的東西)。來不及暖身,趁著走往起跑線的路上,小碎步跑起來,讓腳踝與肌腱彈性暖起來。天氣真的很好,藍天白雲出太陽,猶豫著是不是該把長的緊身衣褲脫掉;一直走到選手集結處,都還有志工可幫忙回收賽前保暖衣物,感覺的到大家都很興奮,期待今天的波馬旅程,尤其是像我第一次來跑的。

因為打算帶著手機跑,前一天還特別查了沿線幾個波馬相關紀念雕像的位置,雖說網路上都找的到照片,但能親身站在其前按下快門,還是有到此一遊、打卡成功的成就感。

總共找到了10個點,包含有:起跑區 0 mile

(1)Dick & Rick Hoyt Statue (Hopkinton Green South side)

(2)鳴槍者 George V Brown Statue

(3)The Girl Who Ran (behind start line 80yards)新設的Bobbi Gibb雕像-1966年首位自行跑完波馬的女跑者。1mile處

(4) “Spirit of the marathon” -Statue of Stylianos Kyriakides (希臘馬拉松好手,曾參與1936、1948 奧運馬拉松;1946 波馬冠軍;是首位用跑馬進行公益募款者)2.5miles處

(5)Spencer the dog-這不是雕像,是隻活生生的黃金獵犬,且是被BAA官方認證的加油狗,他總是咬著Boston Strong的旗幟,已在這個位置為選手加油多年;12歲的牠今年才剛從化療後復出。13miles處

(6)Wellesley Scream Tunnel 衛斯理尖叫隧道- Kiss me……,這就不用我多說了。19~20miles處

(7) Johnny Kelley Statue - 波馬傳奇跑者的雕像20.4miles處

(8)一座新完成的跑者木雕作品,是由藝術家用整個樹幹雕出來的,位在心碎坡前,跑者彎曲膝蓋下方還特別刻了個碎裂的心。22miles處

(9)The Fall –是以Kathrine Switzer 1967年被攔阻的事件為創作靈感-以女性特有器官呈現。26miles處

(10)Bombing Memorials 2013年爆炸點,有兩處,就在終點前左側。

進到起跑區時,離第二波鳴槍僅剩10分鐘;因分流的很徹底,分區內覺得寬鬆不擠,與幾位同區的台灣跑友相認,卸除所有的保暖衣物,拍幾張照,就聽到廣播說要出發了。(可惜位於起跑區的三座雕像都沒看到)感謝老天,這可能是近十年來波馬天氣最適合跑步的一次;氣溫大約5~12度,濕度為72%。跑過的前輩都提醒,前段下坡不要超速,後面連續坡會付出代價;心想這場反正就是來享受的,別跑超過四小時都可接受;也沒甚麼配速策略,邊跑邊看邊拍,太喘就停下來走一下,我不想讓波馬的比賽印象弄成是難受痛苦的。

或許是休了太多天,肌肉有又能動起來的興奮,加上波馬賽道上的跑者沒一個弱的;不自覺地第1K就跑到4’36,這是要破PB的節奏呀!這樣跑下去一定完蛋。想切換成輕鬆慢跑模式,但賽道上卻已形成一股流,在浪頭上的我根本慢不下來,不斷被四周的跑者帶著前進;索性就不抵抗,順勢而跑吧!手拿相機,準備迎接位在1mile處的景點Statue of Stylianos Kyriakides;哪知這座雕像位在賽道左側,我卻跑在最右側,當發現時,已不可能穿越這跑者洪流到另一邊去,只能拿起相機向雕像處按下快門,結果只拍到高速經過跑者的大頭呀!下一個目標是2.5miles的吉祥物Spencer,這回我確定牠會是在右側;當看到牠時,我向右側再跨了一步,確認不會擋到後方的跑者後停了下來,已經有位女跑者在跟牠拍照,許多經過的跑者也大聲喊著Spencer的名字,真是一隻高人氣的狗。

接下來會分別經過Ashland、Framingham、Natick,然後抵達半程處Wellesley;我把手機放入腰包,原本想說這段路除了通過的城鎮市區外,周邊大概都是荒涼的灌木叢,路邊不會有甚麼加油的人,結果是我小看波士頓馬拉松的魅力了,即使是沒什住家的區域,路邊仍是佈滿加油民眾沒有間斷;各式創意標語,更是讓人會心一笑,比方說”You run better than the government!”-趁機酸一下政府、看到一個民眾拿著Will Smith的輸出大頭板,讓經過的跑者打臉。有老人家坐著輪椅在路邊加油、有站一排小朋友等著跟你擊掌High 5、還有民眾自發性的私補(啤酒、冰棒、水、糖果、橘子等……),這樣的氛圍,真的有點捨不得跑太快。

心率維持在150~160間,10K以47分45秒通過,雖然不算喘,但以賽前一個月的練習狀況,這樣跑下去後面一定撐不住;但因為心情很興奮,就讓自己跑到沒力再說吧!這時將注意力放到周遭的跑者上,發現附近女性跑者還真不少,據官方資料顯示,近幾屆波馬女性參賽選手的比例大約是45%,相較於台北馬全馬組女性只有大約15%,台灣女性跑者的市場還有很大發展空間。然後我突然驚覺好像不斷被女性跑者刷卡超車,本想說要不是我拿相機沒認真跑……結果發現許多飛奔揚長而去的女孩背影,腰包或口袋內也是放支手機的呀!嗯,這肯定是我這輩子被女性超車最多的一場。

總算來到衛斯理學院,著名的尖叫隧道我來了;一直到現在都還沒讓老婆知道波馬路上有這一段,但我也沒想幹嘛,就是來實地感受,順便研究”女大生尖叫對中年大叔跑馬速度之影響”,再次聲明Kiss並不在我的研究範圍中。

結論是大叔覺得今年的隧道不夠長,數據收集不足,尚無法證實是否有顯著幫助。我沒膽Kiss,只有一路擊掌過去,真是很有趣的一段跑馬經驗。通過半程點,費時1小時42分30秒左右,比預期的要快,但已略顯疲態,而Newton Hill考驗還沒到。其實波馬前段雖說是下坡,但實際是由許多緩上緩下坡所組成,在Newton Hill四大坡考驗之前,不擅跑坡的人可能已經有些吃不消。

跑到這裡,身體狀況其實還可以,但心裡卻開始有捨不得之感;喜歡今天的天氣,享受夾道歡呼的民眾,是不是該在賽道上停下來,走一走反正不急嘛!這是個很矛盾的心態,或許只存在波馬賽道上,因為好不容易才來到這,又不需要拚成績,想想這很可能是我這輩子空前絕後、唯一的一場波士頓馬拉松。處在這樣的心境下,通過Newton Hills完全不是問題,反正累了就停下來走,想跑就動起來,不知不覺就過了心碎坡,想想萬金石獅頭山還比較陡,只是這邊有四段上下,若真要快跑起來可能會更虐心。

不知道是不是路邊加油民眾太多而遮住了,我竟錯過了Johnney Kelley雕像;還好有捕捉到木雕跑者;名為The Fall的創作也沒發現,離開了Newton,進入市區路段Brookline,然後就是終點Boston。

這段賽道與地鐵綠線C之路面電車段平行,於是你有機會與電車一起競速。當看到著名的CITGO紅色三角形廣告牌時,芬威球場就在右手邊的建築物後,離終點也只剩下最後一英里。

穿過地下道,右轉Hereford St.,最後一個左轉,接上Boylston St.,終點拱門就在眼前。不若以往比賽在這時都會進行最後衝刺,我維持節奏,調整步伐,跑到人比較少的區塊,拿起出發前跟老婆借的小手機(方便手握),準備進終點。想不出甚麼帥氣的姿勢,最後就右手舉老婆舊手機(我心與老婆同在),左手比Y,完成2022波士頓馬拉松。(3小時40分42秒)

回想16年前也曾出現在這個地方,在終點線旁看著比賽,那時剛滿30歲,還是個茫然不知道未來在哪的青年人,也從沒想過自己竟然會有一天會站上這個賽道;16年過去,其間高低起伏、酸甜苦辣都有,慶幸自己逐漸清楚了人生的天命與任務。運動豐富了我的人生,也讓我找到了生活的方向;透過運動,讓這社會更好,成了我努力的方向;不管是奧運、馬拉松、運動推廣或體育志工服務,有這些元素組成的人生真好。