賽事心得／波士頓馬拉松 賽後活動篇

Post-Race Party辦在芬威球場，若是對棒球有興趣的人千萬別錯過。門票為比賽前兩個月，大會有發一封Mail給選手免費索取，若要幫朋友加購，一張是15美元。表定活動是18:30~22:00，早點進場參觀比較不用排隊。除了跑者之外，志工也可憑識別證入場。本來以為Party是有免費食物的，結果我想的太美好；只有活動贊助商Samuel Adams提供免費啤酒一杯，其他吃的都要自己買。但主辦還是很有誠意地安排了一些活動，包含真人雕像表演、人聲合唱團、免費速畫、Photo Booth拍照等，但最吸引我的是可以走到綠色怪物(芬威球場最著名的地標)上面去，體驗一下坐在綠色怪物座位上看球的視野。

另外也可下到全壘打牆前的紅土警戒區，親身感受一下全壘打牆的高度與站在外野防守的感覺；最後還搬出進紅襪四次世界大賽的冠軍杯，可以排隊請志工幫忙拍照。

太陽下山後，處在戶外開放空間，體感溫度很低，不耐寒的我，只買了一個漢堡充飢，免費啤酒都沒換，就決定早點回去休息了。比賽日當天與隔天，有許多地方提供刻獎牌服務，可以將名字與成績放上獎牌背面，但都需要一些時間等待。TrackSmith則印製了紀念海報，然後用數字印章將成績蓋上，最後壓上TrackSmith的店章，也是個不錯的免費紀念品。

波馬比賽前後，也是MLB棒球大聯盟之季賽與NBA季後賽的日子，對於觀看運動賽事有興趣的跑友們，可以規畫安排，現在票都是線上數位票，買賣很方便，早點規劃會有比較多的價位能選擇。不過四月的波士頓，晚上在芬威球場戶外看球很冷，我是跑馬後隔天去，竟看了四局就受不了而提早離場，怕冷的人保暖裝備要多準備。

其他如公共圖書館舊館，就在Copley廣場旁，也是很值得入內參觀的地方。這次哈佛與MIT就沒過去了，也聽說在查爾斯河畔慢跑很棒，但因時間不夠總得有些取捨。

趁著回台檢疫隔離期間，把這段波馬行仔細記錄了一下；回想這段從報名、錄取、掙扎要不要去、決定出發、上場完賽的過程，因疫情影響多了許多金錢與時間的耗損，但問我值不得得呢？我會說，非常值得，畢竟錯過今年最快也要到2024年才有機會，能提早兩年成為波馬認證跑者，提早兩年擁有這個經驗與過程，我想對於我的路跑人生，肯定有深遠的影響。謝謝促成這趟旅行的許多人，波馬龍蝦討論團的團友、長跑扶輪社的社友、同住Hi Boston的跑友、EXPO志工服務小組、大會眾多的志工與工作人員、台商協會的晚宴，當然還有新竹跑質跑量跑健康的教練與同學們，最後是准我假單的老婆、老媽。謝謝老天在疫情期間讓我圓了這個夢，也慶幸過程中沒有因確診而耽誤了行程。波馬的魅力，真的是百聞不如一跑，至於未來有沒有可能再去？人生很多事是很難說的。