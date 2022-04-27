賽事心得／戀戀桐花馬拉松 再次挑戰山路極限

起跑前，一起入坑的紅螞蟻跑友合照。

前年已參加過的新竹戀戀桐花馬拉松，當時跑這場，苦不堪言。去年沒有全馬賽道就不考慮，輪到今年早早看到簡章，再度出現全馬組別，一直猶豫不決，某日一股衝動再度熱血報名，為得就是挑戰自我，而今年很不一樣，特邀紅螞蟻跑團的跑友一起入坑參賽，覺得勇氣倍增許多。

今年夏天前的最後一馬，就在今日這場，賽前幾個月已經參賽平路馬拉松兩場，還有多場團練，一切就是為了再度踏上這個賽道，挑戰自己的極限，繼上一場台南秋季馬破四，再加上大坪頂團練時，一姐毓雯的稱讚「偽總一」，著實信心增加不少，當一切準備就緒，即將一雪前恥時。卻再度跌入賽前調整不佳的魔咒中，這次─感冒來襲，狂流鼻水再加上喉嚨痛…天呀！老天對我的試煉真不少！

出發前大家來一張，此時我仍受感冒影響，心裡覺得不安。

賽前一天一行人浩浩蕩蕩要出發了，一姐說要以跑旅的心情，放鬆的出遊，但口罩下的我早已戒慎恐懼，身體不適的症狀正侵我，腦海竄過別人說的：「感冒跑馬，簡直拿生命開玩笑。」警世名言猶言在耳，但我準備許久，怎能輕易放棄呢？一路上都在胡思亂想…….

直到賽前晚上，服過中藥後，症況較為減輕，才些許安心，但恢復多少我沒把握，小尤說不能跑超過他，笑笑的我心想─先完賽再說，想挑戰極限，再說吧。

在內灣車站前的公里數牌

油桐花在此

比賽當天，我站在起跑拱門時，溫度22度，照道理算涼爽，但我卻覺得冷，趕緊吃中藥怯寒，主持人簡單倒數後，所有跑者魚貫而行，大家開始邁開腳步起跑，一起跑就是緩坡，我深知這場的困難度，還是先緩跑，熱開身體再說，前3k跑進內灣老街，一路緩坡向上，這算是整場賽道的小兒科難度，但我卻已經流了不少汗，那種冒虛汗的感覺，正表示身體狀況不佳，只能保守的緩跑，繼續努力，研究過賽道的我，一直等著魔王級的陡坡出現，那才是本場真正的挑戰。

磨人賽道附上，讓大家好好品味，蔡主任在現場得意的享受著跑友的罵聲連連(因為好硬的賽道)，脫口而出明年還要加碼跑兩個山頭，嚇得我跟同行跑友說：「下次再說......」

之後一直往尖石方向跑去，一路上都是大馬路賽道，還算平坦，終於在12.5k後，準備入山，蜿蜒曲折的賽道出現了，正式開始爬坡，我努力向上跑，勇敢接受挑戰，一路上許多跑者開始出現步兵模式，幾度受不了的我也慢成步兵模式，以往的我會很激動，但這次我沒有哭，我了解這是必然的，沒有幾個人能夠完全不走，除非他們是總排的選手，而我不是那種高手，依目前的情況只祈求完賽，不過我也沒完全停下來用走的，對自己喊話：「這不過是好幾個大坪頂長坡組成，沒什麼好怕的！」繼續努力小步跑上去，就這樣一路爬升到17、18k，正當快要瀕臨極限之際，終於熬到下坡，讓疲勞的雙腿情況得以紓解，緊接著就是瘋狂往下跑，正如人生一樣，辛苦的總會過去。

來到下坡，看似輕鬆不費力，但長達好幾k，再加上坡度很陡，不斷往下跑的情況，終究膝蓋或大腿某些肌群也是會抗議的，不得已情況下，只好放慢速度，不停頂撞的雙腿，也是另一種痛苦，止不住的步伐變成是另一種考驗。

之後來到平路，情況緩解許多，並趁著下坡之勢，讓平路奔跑的速度提升不少，但磨人的賽道怎會輕鬆放過我們，來到22k左右，一個小起伏的坡又再度讓許多跑者變成步兵，我和大家想的都一樣，「上坡又來，真虐心。」一路硬撐下，這不長的陡坡結束了，此時覺得跑平路賽道是一種舒服的享受。

來到25K時，志工一句驚人之語，再度讓大家臉上泛起一陣憂愁，「 再來是3k長坡往上！」，「挖哩勒！還來……..」頭一低，繼續埋頭苦幹吧。

後來實測才知道原來不只3k，正確來說是4k長坡，跑到大家直搖頭，步行者眾，我也不另外，我甚至頭低的不能再低了……軀幹也挺不直了，跑跑走走的行進著。折返下行的跑友說不遠了…但那是安慰大家的，一路上雙腿已經達到極限，身體彎得不能再彎，呼吸急促，天氣悶熱，汗流浹背，溼透的衣服，彷彿跳入水池一般，我仍覺得有些冷，雞皮疙瘩都起來了，體力透支的徵兆，抑或感冒造成的身體虛弱，讓我不禁心生恐懼。

爬坡跑到瀕臨極限

撐完4k長坡，再度折返跑下坡，此時也無法加速多少，因為雙腿已經多處肌肉緊繃了，跑著跑著來到30k了，折返遇到正準備上坡的小尤，臭臉的他一見我就破口大罵，可見虐心的程度，已讓他失去理智，而我此時不像以往是火力全開的開始，而是倒數賽道和僅存餘力間的搏鬥，只能祈求撐完最後一段12k完賽。

我完賽後，也去迎接小尤過終點，話說之前折返遇到，被破口大罵的我，已經有心理準備，果真小尤衝過終點，破天荒的要追打我，賽後聽說：小尤用九分的力氣完賽，僅存一分力做啥？就是完賽後要追打我 ，因為這場虐心之旅的推坑手就是我。

本次同行跑友─天和哥，年齡60幾，跟著我們幾個不怕死的一起參加虐心之旅，挑戰山路極限半馬組，卻是我們一夥人，當中最輕鬆愉快的，賽前逛內灣老街精神奕奕，賽後雙腿正常行走，不似我鐵腿中，這張好似比賽中在冥想，賽後要去哪玩樂，真是令人佩服的跑友。

準備打我的小尤出現了.... 殺氣騰騰

跑到很虐心時，只想著一姐鼓勵的話語─「人沒有極限！」。前面的魔王坡都已跑大半，再來還有什麼好怕的，我是可以的。

後來面對的仍是幾段虐心的上下坡，雖然不長，但幾組的試煉下來，著實令人難受，加入戰局的還有跑馬人最怕的烈陽，賽道上的我，被曬得有些難受，口乾舌燥之餘，補給站得要多喝幾杯水，有一個機巡的志工，幫我補給水分，還噴肌樂，真的很感謝他，在前後沒多少跑者時，這位志工的出現，讓我身體得以舒緩。

最後幾公里，磨人的短上下坡賽道仍在試煉著我，我跑在山間小徑中，好像走迷宮般一直繞不出去，身體早就超越極限，只剩下意志力的堅持，我咬緊牙跑著，表情痛苦，身體有些扭曲，直到看見大會貼心的公里數路牌，我知道─接近終點了！

柳暗花明又一村，終於在某個上坡轉彎處，看見終點拱門，心情為之一振，我挑戰成功了……

成績比前年進步，即使身體相當疲憊，但很開心。尤其受到總召風哥的稱讚，好像得獎一般。

過終點時，我幾乎要趴在地上了，先扶在旁邊的看板上喘氣，蔡主任貼心的舉動著實令我感動，遞上一瓶水，讓我先喘息一下……之後我步履蹣跚，慢慢地找個地方，一股腦兒坐下休息。我完賽了…好開心啊！

鼓勵我很多的一姐，恭喜她獲得女子總二，跑完還能幫我們遞冷飲、提東西，這到底是有多大的能耐！驚人......難道她也是九分努力，一分賽後服務我們其他同行跑友。

本團中，首先高速完賽的一哥.....來此全靠他開車接駁，真的相當感謝。