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紐約超馬6天賽事 台灣3好手突破重重難關完賽

中央社 / 紐約24日專電
台灣超馬好手（右至左）羅維銘、鍾運華及蔡文雅18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園挑戰6天「不斷電」賽事，24日完賽後在終點線前合影。 中央社
台灣超馬好手（右至左）羅維銘、鍾運華及蔡文雅18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園挑戰6天「不斷電」賽事，24日完賽後在終點線前合影。 中央社

台灣超馬好手羅維銘、鍾運華及蔡文雅赴紐約挑戰6天「不斷電」賽事，突破陰雨、溫差大及水土不服等難關，今天在僑胞熱情加油聲中高舉國旗完賽，期許超馬界後輩接棒挑戰。

紐約超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）主辦單位18日至24日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園（Flushing Meadows Corona Park）舉辦6日賽，賽事首日氣溫偏低且入夜後降雨，對選手來說形成一大考驗。

3名台灣選手開賽時都穿人字拖征戰，不利保暖，加上降雨後賽道積水，參賽者涉水跑步腳部容易受凍，之後換成跑鞋也跑不了太久。即使如此，3人仍不畏艱辛，堅持到底。

歷經6天6夜賽程，58歲的羅維銘累計跑406.5英里（約654.1公里），在19名男子選手中名列第4。初次參加6日賽、65歲的鍾運華累計跑346.4英里（約557.4公里），排名第10。

羅維銘賽前期許打破個人6日賽最佳紀錄720公里，賽後接受中央社專訪時以「還算滿意」評價這次表現。

羅維銘說，賽事首日天氣不穩定，降雨後賽道水流不止，而且都是冰水，「第一天就遭遇這種困難，後來比較好，但溫差還是很大，我們都克服了」。

羅維銘去年以48天11小時52分成為亞洲首位3100英里超馬完賽者，這次參加6日賽目的之一是傳承精神。他說，另兩名台灣跑者年紀雖長，仍願意挑戰自我、突破極限，首度參加6日賽就有不錯成績，希望成為後輩學習榜樣，激勵後起之秀前來挑戰。

來自屏東的鍾運華60歲開始跑馬拉松，跑齡5年，這次是個人第95場馬拉松賽事，他形容為「有生以來最艱難的挑戰」。

賽事最後一天身穿國旗戰袍的鍾運華說，6天來承受風雨，沒洗澡、沒刷牙，對他來說有如不可能的任務。他慶幸成功完成任務，並再三感謝海內外同胞加油打氣。

52歲的蔡文雅6天來跑了385.2英里（約619.9公里），在10名女子選手中名列第3，賽後感嘆過程「挺煎熬的」。

她說：「我覺得這個不簡單，還是要練多一點，然後充分做準備，才有辦法應付這樣的比賽，成績也會比較好。」

蔡文雅為參賽攜帶37公斤的行李，被其他人取笑，但她認為裝備、個人飲食等準備充足十分重要。不料賽事首日天公不作美，氣溫低又降雨，以致腳部凍傷，之後又因不明原因而腸胃不適，身體一直不太舒服，影響後續表現。

所幸旅美僑胞熱情支持，賽事期間提供不少物資，甚至有人為激勵3名選手而自發陪跑，賽事最後一天賽場上處處可見中華民國國旗，充分展現台灣選手和加油團的力量。

蔡文雅說：「雖然我們忙著奔跑，其實都可以感受到他們的熱情、為我們加油，我就覺得我們要持續下去。我覺得滿感動的，台灣人真是太有愛了。」

台灣超級馬拉松好手羅維銘（左）與鍾運華（右）24日完成在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉行的6天「不斷電」賽事，成績分別名列男子組第4、第10。 中央社
台灣超級馬拉松好手羅維銘（左）與鍾運華（右）24日完成在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉行的6天「不斷電」賽事，成績分別名列男子組第4、第10。 中央社

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