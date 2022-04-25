賽事心得／波士頓馬拉松 EXPO報到與志工服務篇

身為資深奧運志工&台灣體育運動志工推廣者，去跑馬拉松順便觀摩一下國外大型運動賽會志工運作，是再自然不過的事。2018年去跑芝加哥馬拉松時，就曾報名前一天5K Run的志工服務，被分配到賽道指引的工作，順利完成，也拿到一張識別證與紀念T恤。

2019年柏林馬拉松，因為不會說德語，怕聽不懂志工經理要我做的事，所以沒報名，那次下場去跑了5K Run。這回波馬確定取得資格後，趕在志工報名最後一天，送出報名表，選填了EXPO兩時段與5K Run服務共三個志願；幸運地在一個月後收到錄取通知，分配到的單位是April 15 PM2:00~6:00 adidas and BAA Merchandise Sales Group。

在系統上確認接受這份工作後，即將擔任第一次波馬志工的資料，也顯示在個人Athlete Village的帳號中。出發前，老實說對於這次志工工作要做甚麼是一無所知，反正志工服務就是抱著開放的態度，甚麼工作都好。從收到確認信到正式上工服務的一個月間，大會共發了3次Email給我，將服務的權利義務與相關規定，透過這樣的節奏提醒與告知，展現對志工的重視與尊重，同時也是提升出席率的好方法。其中許多細節值得參考，辦了126年賽事的經驗果然厲害。第一晚睡沒幾個小時，起床補洗了個澡，吃點台灣帶來的能量穀棒當早餐，待會11:00先去EXPO報到(第一天11:00才開)，領取號碼布。而今天的重頭戲是下午2:00~6:30的志工服務。等開門時，排隊人龍幾乎繞了整圈的會展中心，還好進入後領取的速度很快，內部空間夠大，分流做得清楚；確認身分，領取號碼布、T恤、寄物袋、起跑袋、大會手冊、紀念貼紙、開罐器等。晶片是採用黏在號碼布後方的；今年沒有參賽者手環的設計，領完後就可進入展場購物了。

因與朋友們相約12:00拍合照，但大家在賣場內實在失心瘋，哪有這麼快就罷手。拖到12:30總算到齊，拍完照我還得回住處一趟，把東西放回去，再回來志工服務。還好住的近，加上買了7days Pass，從EXPO搭地鐵加走路回Hi Boston大約20分鐘，來回大約要抓50分。因志工守則提到，服務期間盡量輕便不要帶包，且贊助商對於大會很重要，因主要贊助商是愛迪達，建議志工盡量穿著愛迪達或中性品牌的鞋子與褲子(衣服會發)，於是我還在出國前特地去買了雙休閒鞋與愛迪達的襪子(不好意思家裡真的一雙愛迪達跑鞋都沒有)。迅速回住處放下背包轉繫腰包，兩肩空空再次前往EXPO海因斯會展中心102室報到。報到時，對口之工作人員看到我的資料，發出了聲「哇」，這位是來自遠方的台灣志工，我微笑地回應Yes。

領了識別證、志工外套、徽章、貼紙；請我到外面換上衣服，坐著等組長來帶。旁邊的桌子備有Begal、果醬與咖啡，想吃的人可以隨意取用。

負責分發號碼布Bib與T恤的組先被帶走；接著是引導組；我這組(adidas and BAA Merchandise Sales Group)等到PM2:10左右組長才來。這組的任務簡單說，就是支援大會授權商品主賣場的志工，工作內容分為兩大類，一類是結帳助理，在每一個收銀處幫忙顧客打包裝袋，但不負責收錢；另一類則是負責賣場的動線管制；兩位組長說明完任務輪廓之後，讓大家自行選邊站，因動線管制組人較少，雖然本來想試試擔任結帳助理，但一念之間就去補了管制組。接著就是跟著組長逐點放人；每到一個任務點，組長先說明這位置的注意事項，然後徵求志願的人，有人舉手就派發；我認領了一個在賣場周邊的管制點，這裡一邊是賣場與拍照體驗區Photo Booth，另一側是結帳後的快速離場通道；任務很簡單，就是不讓人出去，也不讓人進來。

(右邊蹲著的志工位置就是我負責的管制點)

這個管制點只有我一個人，我得不斷地瞻前顧後，看到有人想穿過，立刻微笑制止並給予手勢引導；另常遇到賣場內有人問哪裡結帳，馬上手指Check out方向；也有遇到結帳完的人騙說想去排隊拍照，事實上只是不想繞路，想走捷徑去另一側。這工作不難，但要連續四個小時站立、堅守著崗位，對體力也是一大負擔；加上時差還沒調好，值勤時超想睡覺，累到偶而還要捏一下自己大腿來提振精神，等待18:00下班時間的到來。

其實大部分的志工工作本來就是單調簡單不那麼有趣，擔任志工需要有正向思考、苦中作樂的轉化能力；服務期間組長有來關心了三次，問說有沒有甚麼問題？若需休息上廁所可以跟附近的夥伴說，身為資深體育志工的我當然是No Problem；但也有看到部分夥伴會消失在負責的崗位上(結帳助理志工是比較難，超過五十組的收銀台整個下午是幾乎沒停過)，溜去逛EXPO再回來，這部分倒是沒看組長有特別告誡與約束。

今日EXPO營業時間18:00總算到了，賣場的主管請志工們協助整理現場的服裝，將同Size部分整理放在一起，若有事要先走也沒關係(這本應是賣場工作人員的工作)；志工主管則是告知我們任務時間已到，可以下班了。我選擇留下來幫忙整理，今天值勤期間也看到這場大型路跑賽會參賽者的購買力；趁著整理過程，也為明日再來血拚做點功課。離開時，我問了一下電扶梯口的引導志工是否需要回報到室Check out?她說有不少人都走了，她們因為還沒接收到組長撤哨的指示，仍在崗位上，我想想該拿的東西應該都拿了，也就直接離開了。六大馬第二場志工服務，任務成功!

後記

當有跑友知道我去跑波馬還順便當志工，表示羨慕，說多賺一件衣服真好，下次他也要。其實我當時會報名當志工根本沒注意他會送甚麼，因在台灣從事與推廣體育志工管理多年，隔一陣子讓自己重回第一線服務，一直是我認為必要的；第一線志工服務時的心境，沒擔任過是很難感同身受的。而志工服務內容其實頗為單調，但又很重要，提醒未來有興趣報名的跑友們可以試試，但千萬不要領了物資就溜了，別以為沒人知道，其實志工管理者都會看，若哪天發現來自台灣的志工表現不佳，可能就會影響後續想參與者的錄取率了。親身走過一次波馬志工招募、服務的流程，學習國外大型運動賽會志工管理的細節，是我報名的主因，也很幸運地被錄取。

從2/17送出報名表3/16收到錄取確認信4/2第一次提醒信與志工須知4/12第二次提醒信與志工須知4/15服務日4/18 Post Race Party4/21服務後問卷調查招募超過9000+位志工。其中3000+人是首次擔任。117 位累積擔任波馬志工超過30年。本屆有600+位志工同時也參加了5K Run或波士頓馬拉松。(哈!我是其中之一)

期待未來台灣馬拉松的志工服務系統，也能逐年累積經驗，志工不在是用完就丟的免費人力，讓這些熱情志工們的努力，也能持續被記錄與保存下來。

#這場志工的贈品太優秀#服務前的提醒通知很到位#美國志工服務的風氣很盛與自然#第二場六大馬志工服務成功#未來在台灣辦場體育志工管理服務之國際交流是可以努力的#有人有興趣跟我一起合作開發運動賽事志工管理系統嗎#台灣體育志工大小事#中華民國國際體育運動志工交流協會