賽事心得／波士頓馬拉松 EXPO逛街篇

強烈建議待在EXPO的時間至少要有3個小時，其中有許多有趣的事物值得慢慢體驗。知道很多人到波士頓，行程很趕，要吃龍蝦、逛哈佛、MIT、走自由之路、昆西市場等，甚至有些人行程還跨到紐約，於是扣除比賽日，時間真的不太夠。所以大部分人到EXPO去，多是匆匆領取號碼布，血拚官方商品後就離開，趕著下一個美食或觀光行程。但波士頓馬拉松Race weekend，就像是個馬拉松的嘉年華會，主會場是海因斯會議中心，另外在Copley 廣場，有由amazon贊助的FAN FEST。從週五到週日這三天，每天都有許多位跑者精心規劃的活動，這比波士頓當地的景點更吸引我。於是，為期三天的EXPO，我三天去了四次。

如果只是買東西，會建議第一天就去，看到有興趣的不要猶豫，魔法小卡拿出來感應就是了。我因經常是一人旅行，又喜歡接觸一些新鮮事；在第一天領號碼布+快速購物(先買了一定不能錯過的吉祥物與紀念外套)+志工服務後，仍安排在EXPO第二天來到會場，打算再花個半天，每一攤都給它進去逛逛。126屆波馬的主題是女性參賽50周年紀念(1972年首度開放女性參賽，當年共有8位出賽)，相對應的設計是紀念衣上的紫色色塊，以及街上關東旗海報採用的是多位女性冠軍的圖像。

紫色是由紅色(女性)與藍色(男性)混合而成，是象徵性別平等的概念色。而Inspire / Empower / Celebrate! 是這次大會的Slogan之一，可看到這三個字印在官方紀念衣上。進入會場，首先看到的牆面就是”EIGHT WOMEN,ONE MOMENT.”以及當年8位參賽者的黑白合照。左邊則是所有參賽者的姓名牆，排序的原則是依Last Name的英文字母排，密密麻麻加上人多，找需要花點時間，不過值得啦!

接著就是Adidas & BAA(Boston Athlete Association)的官方商品賣場，這裡不會有甚麼便宜好撿，看到喜歡的，若價錢還能接受，千萬不要有回去想想，或許明天可以再來買的想法，直接拿去結帳絕對是正確的選擇。商品包含：紀念棉T區、跑步服飾區(外套、帽T、長短袖機能衣、5”&7”短褲、長緊身褲)、帽子(棒球帽、漁夫帽)、紀念鞋、背包、束口包、馬克杯、啤酒杯、保溫杯、小玻璃杯、牛鈴、獨角獸吉祥物等，紀念棉T有許多不同的設計款，不便宜但卻賣得很快，幾個熱銷款第二天Size就缺貨，第三天是直接Sold out。我考慮了一下，最後沒下手。最終買了紀念外套、獨角獸吉祥物、馬克杯、棒球帽、束口包、牛鈴、小玻璃杯，結帳時再加購了放在櫃檯旁的獨角獸磁鐵、木紋貼紙、電繡LOGO。至於花了多少錢，嗯，沒算，當時是告訴自己不要知道這幾天心情應該會比較好。

通過這個可怕的區域，來到大會主要贊助商區，有啤酒商Samuel Adams、能量膠Maurten、Marathonfoto、Blue Diamond(懸掛獎牌架的廠商)、FMG(將號碼布、獎牌、照片後製成紀念框的服務公司)運動飲料-開特力、jetBlue、Honda、亞培六大馬，這裡也規劃了許多拍照點，可以花些時間排隊拍照留念。

另外這區還有一個許多人沒注意的展覽區-Gloria Ratti Collection，這裡展示了一些波馬相關的歷史物件。Gloria Ratti女士，有波馬第一夫人之稱，2021/7/24剛以90歲高齡剛離世，這區主要是她在世時規劃並收藏的一些文物。(另一位波馬著名人物Hoyt Team的老爸Dick Hoyt，也是在去年3月過世(80歲))。

展示櫃內放著與今年主題相關的一些物品，包含1966年首位私下混入賽道跑完波馬的女性Bobbi Gibb當年穿的服裝、1967年報名參賽取得261號碼布跑完的Kathrine Switzer之運動衫(當年報名表根本沒有性別選項，Kathrine用了中性的縮寫名K.V Switzer順利報名成功)；1972年正式設立女子組，八位跑者之一的Valerie Rogosheske當年穿的虎牌跑鞋。較近期的展示品則有波馬100周年(1997)時出品的紀念麥片包裝盒，上面印有BAA LOGO與冠軍Bill Rogers & Joan Benoit Samuelson圖像；另外還有2018年惡劣天氣下在女子組奪冠的Des Linden當時穿的長袖外套，這也是史上唯一一位穿長外套獲得優勝的選手。

細細品味這些物品，閱讀這些歷史，對於這人類史上最悠久的馬拉松賽事，多了許多除了BQ很難之外的認識，這也是許多人認為波馬是六大馬之首的原因，這賽事的文化底蘊，是其他場永遠追不到的。*波馬的261號碼布已被永久退休，不再發出。在Honda攤位領了紀念方巾、在Samuel Adams處試喝了一小杯啤酒+拿了加油版與啤酒杯套、在到開特力區去試喝不同口味的運動飲料；這些都是免費的。

最後進到市集區，這裡是大會開放給各式廠商設攤的區域，有賣能量膠(GU會場價大約是1條1美元，且有許多台灣沒有進的口味)、補給類的，也有跑步配件(手錶、眼鏡、腰包、手套……)，還看到一攤髮廊，排隊給設計師整理的人很多，看來把自己弄得美美的再下場跑馬拉松，也是件頗重要的事。

最後一區是講座舞台，表列了一場又一場不同主題的演講，有相見恨晚之感；已錯過了幾個有興趣的主題，但也記下幾個時段，或許明天可以再來一趟，想聽聽第一位波馬完賽女性Bobbi Gibb的分享。

總結，去EXPO，連排隊進場+領號碼布+購物+逛攤位，最好是能安排3個小時，當然前提是並沒有想要在比賽日拚成績，另外對賽事背景與跑步相關產業感興趣的。除了官方的點外，位於Botlston街上、馬拉松終點旁的Marathon Sport跑步用品專門店也是值得朝聖的地方；部分官方商品這邊也買的到。

另外位在Newbury街上的tracksmith，也是值得去逛的跑步相關名店。位在海因斯會展中心隔壁的購物商城Purdential內之Unter Armour，也有不少針對跑者的服務。

#EXPO慢慢逛#每年的主題都不一樣