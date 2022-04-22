賽事心得／最強市民飆五千 抽到大獎又破PB！

大家好，我是SAM。我相信沒有不勞而獲的事情，正如我相信善良的人不會被虧欠；凡是所擁有的都是你用時間淚水汗水跟痛苦換來的，正如你可以為了一場比賽、一個PB、一個你所期盼的目標而犧牲。

有時候你擁有的是別人羨慕的。所謂三人行必有我師焉，我所認識的高手都是極度低調且認真，寧可把時間拿來練習有氧或者肌力。

有人願意當破風者讓你跟是極其幸運的一件事情，跟好跟滿才是對破風者最大的致敬。畢竟跟車的絕對比頭車輕鬆，你只需要注意前車速度即可根本不必擔心路況😆

常言道：『頻率一致的人才可以走的長久。』這句話用在任何地方都可以，特別是用在田徑場上更是確切。畢竟沒有相同的頻率怎麼可能跟的上呢？沒有相同的頻率怎麼會有共同的嗜好呢？沒有相同的頻率又怎麼有默契的每次訓練都遇到的呢？

慶幸自己擁有的不是很多但我珍惜每次為了共同目標而努力的我們。

最後一里路就像迷失在洞穴內時看到眼前一盞的曙光，儘管不確定究竟是入口還是出口，你依然會為了此情此景賣力奔跑。

我竟然有機會抽中大獎，應該是最近找了九天玄女跟我說我走屎運，果然就走了狗屎運，還降肉在我身邊天女散花😆

原來不只抽到大獎akiwei太陽眼鏡，更破了自己最快的5公里。每次來測五千就像是同學會般，看到了平常很少見卻又知道彼此正在進步的夥伴，就像是用測五千來宣示自己沒有離開這個跑道。

我發現我真的很喜歡在人家後面當一個跟屁蟲，果然是走屁運😆

後記：進步的路上除了痛苦外，最開心的是有人陪著你吃苦，還鐵錚錚的跟你說吃苦當吃補😒

感謝看到最後的最後

我是Sam，我們有緣馬場相見。