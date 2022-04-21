旅跑記趣／「不是來泡溫泉的嗎？」 牡丹鄉自主山訓

一群人跑，可以跑更遠，也會吃更飽喔！

一群人的跑步，再遠都可以~

2022/03/06 趁著大家都去跑太魯閣和古都馬拉松...

長庚健腿社 友緣慢跑協會的伙伴辦了一場「牡丹鄉自主訓練」。這段國境之南的私房路線(牡丹至恆春的跑線地圖僅推薦跑腳們服用喔)，不僅能讓大家好好鍛煉臀腿，減掉體脂肪，沿路山海線美景更是打卡拍照的好地方！有了美拍，就是最好的BCAA，跑再遠都不會累啊！沒跑過這一段，別說你來過屏東！我們就從牡丹鄉公所出發 GO！

不免俗的起點照：「牡丹鄉公所」出發！

除了出發點有OK便利超商外，沿途也有部落的 " 柑仔店 "，補給上應該沒問題！BUT，為了慰勞腳勤的捧友，我們提早一天抵達在沿途依照每 2.5 K 放置一個補給袋。從牡丹鄉公所出發，一路沿著溪谷山線，爬坡最高300公尺，這剛剛好的上下坡度，即便是肉腳如我也能享受山路所帶來的快感。這次山海線自主訓練從牡丹～旭海～港仔，為了不同腳能階段的跑友們安排 21、27、31、33、43 公里數（也太不一致了）。路線自己選，才能甘願跑！

水、運動飲料，還有驚喜包的補給袋！鼓舞人心是一定要的~

年過40，才愛上跑步！平常大家忙於醫院、部隊和家庭兩頭燒，只有「跑步」這件事才是為自己而奮鬥！有好友相伴，說說笑笑就到了 ( 跑者的話都不能信... )。為了安全，特別拜託學姊幫忙，出動保母車載著大伙的吃喝、泡湯用品、更換衣物等等，整台都快變貨車了！全程拐騙利誘(誤..)，避免跑者腳軟放棄，一路秉持著「可以吃到、喝到，但絕對坐不到」的精神守護著大家 ( 真是找對人了 )。

請出賽車手擔任保母車，果然是對的！

就是這一群推坑高手！為了你們，再遠都心甘情願跑完啦拍攝點: 原著民風格的牡丹大橋

這條路線的優點，順著太陽移動，一開始山線完全遮陰，快抵達終點時才開始曬到！多好 ~ ( 反正我曬不到,哈

一開始才有的全體照，接下來我們後段班的就放飛自我了！

自牡丹鄉公所出發，沿119縣道前進，經牡丹水庫、牡丹國小，小小上坡就可以看到無敵美景！部落村民的熱情鼓勵聲、偶遇賣菜車用著廣播大聲加油，都讓我愛上這一路的美好。雖然跑步很累，心卻很滿足！

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美景打卡是最有效的BCAA！就算再高，都爬得上去拍攝點：牡丹國小

牡丹國小的彩虹橋，真的好好拍！

你們累了嗎~ 拍攝點：上牡丹

過了牡丹國小，一路到壽卡、東源、旭海的三叉口處往右、開始一路下坡到旭海溫泉，總長21.6 K。因為大家體力不同、擔心落單，這次便陪著女生們慢慢跑；快要不行的時候，停下來一喊看鏡頭喔！精神就來了~ 就可以再撐一段路！

美拍需要好工具...居然還揹著自拍棒！到底想不想跑啦

有保母車隨行，很有安全感！邊拍邊跑，很快就到了喔~ (才怪...)

21 K 旭海到了！恭喜各位 ( 還沒跑完喔.... )

因為跑得慢，才能邊跑邊回收補給袋 ~ 守護環境，當個有水準的跑者是一定要的！

結果居然被女團放鳥，獨自跑至阿朗壹管制站，收拾路邊的補給袋，使出吃奶的力量，背著4瓶水再折返回溫泉區，27 K入袋！其實，這一次的山海自訓也是為了備賽萬金石全馬，讓自己提前體驗陽光普照、沿海8級瞬間陣風的臨場感！多跑多賺啦！( 沒想到，萬金石居然負傷DNF... )

跑到此時，大太陽高空掛，加上揹著4大罐補給回程，真的只能裝傻拍照了！(誰說曬不到的...

本團超能力跑者，超帥！ 我只有欣賞照片的份...連車尾燈都看不到啊拍攝點: 旭海鄉

這是我為超能力跑者精心設計的路線圖 ( 超能力跑者路線 )，總長43.2 K，先與27 K跑友一同跑到旭海、阿朗壹管制站折返，於旭海派出所向左轉，一路向前衝，至「港仔村遊客休息區」折返！最勇的2人組在熱情陽光下，順利完曬！真心佩服，請收下我的膝蓋！

浩哥和米哥是本次跑最夠本的2人，太厲害了！南國的陽光，不是行家、不能亂曬的！拍攝點: 港仔社區遊客休憩區

到旭海草原是一路上坡，整個跑好跑滿！這裡也是補給點喔 ( 看見紙袋了嗎？)

由上而下俯視太平洋！這樣的美景絕對值得上來一趟啊 ( 下次我坐車就好 ...)拍攝點：旭海草原

壯麗的海線進入眼簾，旭海的珊瑚礁岩岸、港仔的沙岸，是歲月累積而來，途經2個小漁港，讓人體會到歲月靜好的悠閒，現撈清蒸龍蝦也超有名 ( 都是為了吃 )！此路段遮陰較少、東北季風強勁，但海景無敵！絕對值得跑一回！因為道路狹窄，部分路段會車困難，建議禮讓車輛，免得自己掉下海....變成跑二鐵了喔！ 她的美，歡迎您們親自來驗證！

阿朗壹古道沿線，人車少！風景美~ 跑起來一整個心寬

平靜的大泳池！好想下去冰一下啊！( 千萬不行喔~ 海巡署就在你身邊，一下水哨音就來了 )拍攝點：港仔漁港

拍攝點：旭海漁港

完成長距離訓練後，安排了旭海溫泉泡湯，中餐準備原住民部落食堂的無菜單料理，想吃鮮撈龍蝦嗎？跟著我們跑就對了！！終點還能泡湯舒筋，打通任督二脈！ 保證週一上班不憂鬱、不鐵腿！！

跑到力竭... 其他人都去洗香香了

最佳守護員 - 男團 ( 洗完澡也是很帥的 )

女團 ~ 本團最速女跑者，就是那個短褲辣妹！背包美女，是我們這次的保母賽車手！

讚嘆學姊~最愛妳了身為台灣四大名湯之一的旭海溫泉，坐落於牡丹灣畔的旭海村，是我從小泡到大的溫泉，原本是無償提供村民使用的公共澡堂，是一水質清澈、無色無味、可飲可浴的碳酸溫泉！整修過後更加乾淨了，小小收費，大大享受，本人私心覺得比其他溫泉區都好。溫泉剛剛好的溫度，對於解除疲勞、退乳酸超有效！連長跑後的水腫都不見了！從我們表情上應該可以看的出來吧~

女湯ㄟ！難得包場！

自主訓練日安排在溫泉季後，果然是對的大家敲碗的中餐「原住民部落餐廳」，需要提早預訂，菜色全憑老闆娘喜好，只要把人數和用餐時間下單確定，我只要負責吃就好。前一晚現撈的清蒸龍蝦、滿滿8道菜，每一盤都比我的臉大，量多到連全馬跑者都吃不完 ( 真心不騙 )！

熱烤山豬肉也是必點餐點，餐廳就在溫泉前面，完全不需要擔心移動的問題！拍攝點: 君伯園原住民餐廳，也是露營區

這樣....整桌滿滿，就不用我多介紹了

單向跑線的自主山訓設計，最困難的就是在回程人車安排了！此次，阿爸剛好回到港仔度假，就成了我們最得力的幫手！未免太貼心了，這個主辦單位~

我的寶貝老爸！愛你喔~

一路上，大家的感想就是 " 用跑得比較近ㄟ " (是有多愛跑...)中餐雖然飽到快吐，飯後甜品還是要的！回程順道至四重溪的清泉山莊，來一道必點的「宇治金時冰」！剛剛好的消暑聖品啊~ 100分了 (..感覺像寫美食部落格...)

宇治金時冰，不愛冰品的也有紅豆麻糬湯可以選擇喔！不甜不膩口，配茶吃剛剛好

有趣的發現，大家超有默契！

果然跑步是會傳染的 ~這一趟天時地利人和的跑課，就在一頓飽食中結束！因為長距離訓練、加上泡湯，不僅沒有鐵腿，就算美食當前也不會變胖呢！所以，有人發起了宏願說：明年的自主山訓挑戰高士路段喔！(我什麼都沒聽見...)

這一張我要留著當證據！下次再有距離沒跑完，要罰寫100遍！拍攝點: 牡丹國小