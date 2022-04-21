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賽前情報／金門馬拉松 半馬130列車配速計畫

運動筆記 / 宋庭帆

終於！終於！終於等到了！！期盼已久的金門馬就是這個禮拜了，雖然經歷了一次的停辦和延賽，但終於讓我們能夠來到金門歡歡樂樂的跑一場。

130列車長介紹

車長：庭帆

大家好，我是庭帆，彰化人，平時運動以跑步跟單車為主；因為我熱愛運動和交朋友，所以希望藉着配速可以認識更多朋友

半馬130列車配速計畫

由於本次賽道除剛起跑到3.8公里前有明顯抖上坡外都是趨近平緩，所以本次的配速計畫前3公里配速會抓在大約4:15，第4公里會落在4:30-4:40，第5-6公里的連續下坡配速會落在3:45-3:55，接下來的每公里會配合路線的起伏配速落在4:05-4:15。小提醒因為本次路線前四公里幾乎都是在爬坡，所以不像以往大約兩公里後身體熱開來就會跑的比較順，而是要拉長痛苦時間到四公里以後，所以建議開跑前一定要充足的熱身，讓身體一開始就能夠順跑來縮短痛苦的持續時間。

賽道資訊

（資料來源：金門馬拉松臉書專頁）

（資料來源：金門馬拉松臉書專頁）

（資料來源：路線試跑者冠吟）

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