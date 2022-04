爆炸案受害者哥哥Richard 在與家人的相擁中完成波馬

距離波士頓爆炸案以已經第九個年頭,2013年在靠近終點線前的驚天爆炸,造成了三人死亡,在追捕嫌犯的過程中又有兩名員警因此殉職,這一天成為了波士頓人民中最黑暗的一天。而當時的受害者之一年僅 8 歲的 Martin Richard 成為了此次事件年紀最小的受害者,當時網友還翻出Martin 在 2013 年曾寫下的標語:「No more hurting people,PEACE」令人感慨;而在今年他的哥哥 Henry Richard 為了紀念他已故的弟弟站上了波士頓馬拉松的起跑線完成了,並且帶著他天上的弟弟一同返回了終點。

Henry 在他的手臂上寫下了他的弟弟、妹妹的名子,在經過 Boylston Street 的時候,他在爆炸紀念碑前停了下來,隨後在繼續向終點前進,而他的家人們在終點迎接他並且獻上最大的擁抱。這絕對是聚集各種情感的一場比賽,Henry 說道:「我為我們倆、我的妹妹以及我的家人做了這件事,很高興能夠來到波士頓,終於,這對我來說已經醞釀了很多年,這當中有很多的情緒。我知道如果 Martin 還在這,他會和我一起的。」

VIDEO: Henry Richard, Martin Richard's brother crosses the finish line, completing his first Boston Marathon pic.twitter.com/mp1rWlNx67