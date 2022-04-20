爆炸案受害者哥哥Richard 在與家人的相擁中完成波馬

圖/GLOBE STAFF

距離波士頓爆炸案以已經第九個年頭，2013年在靠近終點線前的驚天爆炸，造成了三人死亡，在追捕嫌犯的過程中又有兩名員警因此殉職，這一天成為了波士頓人民中最黑暗的一天。而當時的受害者之一年僅 8 歲的 Martin Richard 成為了此次事件年紀最小的受害者，當時網友還翻出Martin 在 2013 年曾寫下的標語：「No more hurting people，PEACE」令人感慨；而在今年他的哥哥 Henry Richard 為了紀念他已故的弟弟站上了波士頓馬拉松的起跑線完成了，並且帶著他天上的弟弟一同返回了終點。

圖/網路

Henry 在他的手臂上寫下了他的弟弟、妹妹的名子，在經過 Boylston Street 的時候，他在爆炸紀念碑前停了下來，隨後在繼續向終點前進，而他的家人們在終點迎接他並且獻上最大的擁抱。這絕對是聚集各種情感的一場比賽，Henry 說道：「我為我們倆、我的妹妹以及我的家人做了這件事，很高興能夠來到波士頓，終於，這對我來說已經醞釀了很多年，這當中有很多的情緒。我知道如果 Martin 還在這，他會和我一起的。」

VIDEO: Henry Richard, Martin Richard's brother crosses the finish line, completing his first Boston Marathon pic.twitter.com/mp1rWlNx67 — WBZ | CBS Boston News (@wbz) April 18, 2022

被問到是否還會再度重返波士頓馬拉松，Henry 說道：「當然！100% ，毫無疑問的。這是一趟難以言喻的比賽，在這裡有著許多人的支持，我的朋友、家人，這簡直太棒了，超出我的想像甚至是到了不可思議的境界。」Henry 的父母則以 Martin Richard 之名創立了基金會，希望透過該基金會能夠幫助更多年輕人拓寬他們的視野，並且鼓勵他們積極的參與各種公民運動，希望能夠推動包容、善良、正義與和平的價值觀，就如 Martin 生前所願一般。

責任編輯：Ian

新聞來源：Running Magazine

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