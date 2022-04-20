人腿大戰特斯拉！超馬跑者發起《OUTLAST A TESLA》挑戰！

圖/tenthousand.cc

美國超馬跑者 Robbie Balenger 突發奇想了一個驚天計畫，那就是《OUTLAST A TESLA》，由人來比拼汽車！於是他大膽的向老馬（Elon Musk）的旗下汽車品牌 TESLA 發起了挑戰。

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在此之前如果你還不認識 Robbie Balenger ，那可以先來透過這個影片來認識一下他，他是一位靠著純素飲食寫下許多紀錄的超馬跑者，曾在 2021 年的紐約市中央公園 FKT 中創下最快紀錄（目前已被最速魔術師 Oz the Mentalist 給打破。）

而這次為何選擇 TESLA 作為對手，Robbie 是這麼說的：「TESLA 是作為汽車製造劃時代的品牌，並且在汽車的領域中產生了重大的改變，所以 TESLA 絕對是這場挑戰的最佳對手。 」這項挑戰看似容易卻相當困難，首先充滿電的 TESLA 預計能夠跑上 429 公里左右，考量到 100 英里（160 公里）的比賽中 24 小時內可以完成，所以在距離擴大 3 倍的情況下，Robbie 擁有 72 小時來挑戰紀錄，但還要考量到休息、恢復與進食都將讓這個挑戰變得艱困。

時間來到 4/11 日上午 7:30 分，一人一車在起跑線上蓄勢待發！起跑後兩人並肩跑了一小段後，TESLA Model 3率先出發並且以每小時 105 公里的速度行駛，直到充滿電的電池乾涸，在此過程中 Model 3 在行駛 390 公里後耗盡電池。

當消息傳回給 Robbie 時，他人已經跑到了約 105 公里左右，而他在 24 小時內就完成了約 160 公里，看起來是相當有機會擊敗 TESLA，不過沿途 32 度的高溫，以及海拔起伏，都讓 Robbie 大吃苦頭；在第二天時，他遇到休息不足、恢復不夠等困難造成他一些傷勢間接拖慢了他的速度。最終， Robbie 並未成功在 72 小時內完成挑戰，但他確實在 76 小時 54 分 46 秒後完成了這項挑戰計畫。

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儘管路上遇到了很多阻礙，但 Robbie 的目標訂得很高，他的野心非常強大，儘管他錯失了挑戰成功的機會，但他說道：「完成你開始的事情。」也正是他展現了這種心態，贏得了不少掌聲與支持。

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不得不給予 Robbie 一個 Respect 🙏，真的太強了！網友更笑稱說：「這個不送他一台新的 TESLA Model 3 說不過去吧⋯⋯」。

而此次的活動贊助商 tenthousand 也標記了@TESLA 表示：「雖然這次你贏了，但我們仍認為你欠 Robbie 一杯清涼的啤酒，以及一張 Gigafactory （TESLA 超級工廠）的邀請函。」

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

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