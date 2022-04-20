賽事心得／橫越台灣超級馬拉松 165K大體驗

2022橫越臺灣 山梟165公里要報名這種需跨夜的賽事，就必需要有相當的準備做好 補給及衣服放在那個中繼點。

這次的長距離賽事報名後，根本也沒什麼跑長距離練習，只跑了一次三地門-阿禮部落60K及環高雄50K,這場需跑165K跨日的只能說是膽子很大，有跑友問到怎麼不直接報246K組…在報名165K都很猶豫了怎麼可能一次直上246K😝。

賽前二週中橫路段（關原-洛韶）因山區降雨持續有落石會進行預警性封路管制，有很大機率的在關原管制點渡過一夜隔天開放通行才能往花蓮太魯閣前進。直至賽前2天主辦單位更改路線C原活動路線中橫公路（台八線）的關原到洛韶段持續落石且進行預警性管制，大會連續幾週關注路況與管制措施，近日發現落石加劇，管制時間也不能固定，為顧及跑友參賽過程的安全，決議調整橫越臺灣超級馬拉松的活動路線及終點場地。

依照原計畫進行至關原站不變★調整後的路線：各組起跑點不變，依簡章中原訂起點出發，到關原折返，從大禹嶺往梨山方向跑15K折返大禹嶺，再由大禹嶺跑回仁愛國中對面全家便利商店（高山青店），各組距離不變。那就照跑友給的補給站位置及估算配速圖跑（246K估算表165K從累積里程80K開始）。

開賽前選擇將肌熱衣及羽絨外套放在第一轉換點霧社全家，風雨衣直接折在跑馬背包內。

跑到霧社50K全家中繼站1才下午兩點選擇將肌熱衣也塞入背包中，直到鳶峰觀景台才將保暖裝備套上。

直接脫離了領先集團天色昏暗了也看不到人一個人獨跑，加上進昆陽也補給了一下熱食及熱飲更不可能追上集團。一路只能聽著音樂自己獨跑到關原折返點領取第一個信物，直到進中橫路段往梨山方向第一個補給站遇到了跑246K的女總一和一位大哥就一起跑至第二個折返點信物領取，回程往大禹嶺方向因天色昏暗又起大霧原先還認為是不是頭燈快沒電怎麼看不到路面，只能將燈光照射在路邊反光片上專注的跑，但大哥到了大禹嶺精神狀況就不佳了一直想棄賽了246K跑到了第二個夜晚真的好折磨人，真佩服跑完全程246K的選手。

這場賽事不管那個組別都超過一半棄賽，賽前ㄧ天路線更改為雙進武嶺搭點梨山路線好像變的困難多了，想不到棄賽的變多了。雖然本來策略是衝最後30K的下坡路段但沒事在松雪樓多加了一件外套禦寒反而造成進武嶺要跑下坡路段身體過熱，再加上腳忽然出狀況只能慢慢的跑走那30K，快到終點又找不到終點拱門的霧社全家😂 最終拿到總6，為了完成也事先加購了初165K超馬紀念牌。

#前所未有雙進武嶺#再加碼一點梨山😂#山城超級馬拉松#橫越臺灣#台灣超馬協會#高雄超馬協會