賽事心得／台灣柏釧公益路跑 休了八個月再跑半馬

休了八個月再跑半馬.... 202105~202201 完全停跑，重新開始

天公伯ㄚ一定有聽到我的心聲，許我一個超級好的天氣...

只有天公伯ㄚ知道我的心內有多掙扎...

首先因訓練成果覺得還不到滿意，再加上腳一直出狀況

不斷刷官網，是否停賽或延期，受不了每天刷官網

我就去電問主辦方，對方說:無論疫情怎麼樣，會如期舉辦

死心了一半，再來就只能祈禱不要太熱

兩個星期來每天六點，我都看一下陽光，我可適應嗎?接受它好嗎?

種種內心戲，不斷上演了兩周.....我不敢說棄賽，太丟臉了啦

教練安排五次体感跑，讓我信心一次比一次多一點

4/3 16K 6:28 心率:165

4/7 10K 6:28 心率:165

4/10 10K 6:29 心率:166

4/12 7K 6:21 心率:163

4/14 4K 棄賽，覺得我需要再休息

4/16 半馬21K 6:24 心率:166 跟預計的配速相似到99.9% 厲害~厲害

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前一天的驚喜包就是教練貼心的提點及賽道分析

模擬這21K會遇到上坡下坡，橋，何時右轉，何時左轉

天啊，請問有那個教練會這麼貼心的 ....

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前一晚提前下班，整理行李後到慧玲家睡一晚

8:30準時上床，聊著聊著，就睡著了，自從運動後，練成隨時都可睡覺的技能

慧玲貼心準備早餐，貼心的yao-yao 開車接送我們出發

今天完全沒有緊張感，再加上天氣真的太涼爽了，就是將它當成一場課表就好，是不是?

驚見教練已在一旁等我們了，真的超感動的，怎麼有如此貼心的保母教練

早上有課，還來看我們，帶操，給我們安心的力量........真的，我真心推薦帆帆教練

初半馬的慧玲，真的超超厲害的，我要努力瘦下來，才能跑的快呀，肥肥倫

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站在第一排的感覺，就是很pro ...

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鳴槍後，洪水湧出，大家這麼認真呀....

我太了解自己身体了，用穩穩的配速起跑，才不管這一些爆衝的人群

天氣真好，好涼哦，好舒服...我在享受著這賽道，一群人就是愛跑步

教練說，遇到上坡時就會一堆人走路了，但這一場真的很特別，完全沒人走路

好認真的跑者，但我超不習慣的地方是，沒人找我聊天...

整整2個多小時都沒說到話，好憋.....元雅在旁邊時，很想聊一下天，但我要忍住，哈哈

8K多時，高手開始折返相遇，我開始數 男1，男2，男3 ... 女1，女2

遠方看到yao-yao...我就大聲說，目前男16哦。。 是不是我太閒了

看到Hedy..女多少，我數到亂了 ..放棄吧....反正女總拿獎金就有早餐了

順利渡過10K折返，前面對我來說還是有氧跑的感覺，鼻吸鼻吐，完全沒去看錶

大約也能猜出花了多少時間 ... 跟預期的差不多..

補給站我都有去逛一下，當然也有吃一下雞肉+鳥蛋 ..外帶一下脆麵+餅乾

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剩下來的一半才是真的要認真了，也許會將力氣用盡，也許會爆掉

我有告訴自己再認真一點.....但另一個聲音又是說，不要太累，不要喘到會想吐好嗎

最後又是穩穩配速就好，回程路上身邊沒什麼跑者，好孤單...

前10K 6:27 後11k:6:21 再加上最後2K肚子小痛，不敢再加速

最後的2.5K覺得最美好，將這2.5K套上南興公園外圍一圈

模擬我當初練習的時候的配速+体感，就是這樣子，無論有坡沒坡，那感覺記住了

如果再加快一點，也許能破pb，但我要加速2公里，完全不能放掉耶，內心戲又來了

最後就隨緣啦........

我只記得教練說200K要輕快收腳，微笑進終點 ... 這一點有辦到，EASY

還不忘回頭敬禮 (之前進終點是超累的，會忘了敬禮 ^^)

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是不是覺得這2小時的旅程我不夠認真，在玩樂..

並不是哦，這是我六年來跑了無數場半馬來，第二次如此認真的

第一場當然是魔鬼訓練營 田中馬-我可以

第一場當然是魔鬼訓練營 田中馬-我可以

我很認真面對自己身体的一吸一吐，讓我很舒服的跑完

路程中完全沒在怨天怪地，說為什麼我在這，不是在家追劇

還有，我完全沒走路，進了補給站後，再度出發....

檢討的地方：應該再對自己狠一點，嗺落企，即時爆掉，也有爆掉的快感

其實我只有156..妹妹把我拍的像有165..

最後最後，小破PB 2分鐘，太開心了，意外的驚喜

不用進步很多，一次一次穩穩的就行，人生還很長，有一天會破2，有一天會上凸台

恭喜我的伙伴們，完成初半馬，還有還有 上了 凸台

信宇男子分組第六

若彤女子分組第一（2:312:00)

元雅女子分組第二（初半馬2:09）

予箴女子分組第三（初半馬2:06）

小咪初半馬完賽2:29

昕誼半馬PB 2:322:29

我們相約夏天見~~全馬營見....我的好朋友們