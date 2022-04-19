跑步小品／掌聲尖叫聲！為女性參加波馬50周年用力鼓鼓掌！

（今年波馬EXPO場內特別設有1972年開放女性參賽的歷史照片 照片提供：雪王高慶豐）

身邊不少跑友目前都在波士頓，參加2022年第126屆波士頓馬拉松，今年很特殊，兩萬多名達到BQ且提出申請的，只要有達標就能跑，實在叫人羨慕！如果天氣預報準確，4月18日當天是個多雲、最高溫攝氏12度左右，適合破PB的大好天氣！在台灣被疫情折騰、不少賽事取消延期之際，真是衷心羨慕能去跑波馬的跑友啊！呃…，我好像在一分鐘之內連講了兩次羨慕，可見有多羨慕，實在羨慕到不行啊～～

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20歲女大生 1967年突破波馬性別限制勇敢參賽！

今年的波士頓馬拉松也標示著自1972年女性得以正式參賽以來的第五十周年！遙想那不允許女性跑馬拉松的年代，我特別去查了勇敢突破界限、第一位跑波馬的女性Kathrine Virginia Switzer的官網，1967年，當時剛滿20歲的雪城大學新聞系學生Kathrine（咦，是我學姊耶～我是雪城大學Syracuse University廣告研究所喔😃），追隨教練練跑多時，而且在賽前和教練完成31英哩的練習，比全馬的26.2多了5英哩，確定自己可以跑馬拉松，決定報名波馬。當時她在報名表上遍尋不著性別欄，以自己慣用的名字縮寫K.V. Switzer報名了波士頓馬拉松，主辦單位看到這個名字，一時不查她是女性，而讓她獲得了「261」號碼布參賽。

賽程中她被發現是女生時，被賽事官員推到一旁，阻止她再跑下去，但她的男友-體重235磅、又是個鏈球國手的壯漢，把那個官員推走，讓女友繼續跑下去，以4小時20分完賽，寫下女性參加馬拉松歷史。直到五年後的1972年，波士頓馬拉松才正式允許女性參加。

（穿深色衣服的賽事官員試圖把Kathrine Switzer推出賽道，但Kathrine的壯男友隨即也把此官員推開，這幾張經典照片佔滿了當時的新聞版面。有一說後來這位官員也協助推動了女運動員正式獲得參賽資格，但Kathrine官網並沒有這一段記載。 圖片取自Kathrineswitzer.com ）

這一段歷史後來以訛傳訛，傳出許多錯誤訊息，因此Kathrine Switzer在她個人官網以第一人稱描述了真實情節The real story，還原當年發生的經過，有興趣的跑友可以一讀，她詳細的描述讓人有身歷其境的感受，彷彿親眼目睹了當年那唯一的女性在賽道上被發現時，努力突破重圍跑下去的過程。

👉The Real Story of Kathrine Switzer’s 1967 Boston Marathon https://kathrineswitzer.com/1967-boston-marathon-the-real-story/

不知道大家有沒有注意到今年跑衣顏色從以往的亮黃配寶藍、改為粉紫搭寶藍色，本來好像覺得有點看不習慣，但這也是為了紀念女性參加波馬五十周年而設計，讓人立馬感到意義格外不同，也很想擁有一件啊啊啊～ 🤩🤩🤩

女性跑馬50周年 2022波馬主辦單位盛大舉辦！

為了彰顯這意義非凡的五十周年，主辦單位今年特別邀請最速、成績也最輝煌的一群世界女子馬拉松高手們參賽，總共有10位成績在2:23以內，星光閃閃的菁英跑者名單中，包括東京奧運女子馬拉松金牌得主，肯亞籍的Peres Jepchirchir，她的PB是2020年西班牙瓦倫西亞馬拉松的 2:17:16，她也是2021紐約馬拉松冠軍。另外，美國在地精英跑者，大家都很熟悉的Brooks品牌代言人Desiree Linden也參賽，她曾在2018年又冰又凍的惡劣天氣中奪得當年波馬女子組冠軍，PB是 2:22:38 (Boston, 2011) ；而東京奧運女子馬拉松銅牌「火雞女孩」，Molly Seidel PB 2:24:42 (NYC, 2021)，曾經是波士頓居民、在此地訓練，也曾在每一次的波馬Heartbreak Hill心碎坡賽道旁觀賽，這次穿著她代言的最新Puma碳板鞋參賽。

（Desiree Linden跑姿超帥！圖片為IG截圖）

（波馬官方IG發布火雞女孩參賽的消息，圖片為截圖）

女子菁英名單中，比較特別的是還有一位來自天津的華裔跑者劉子揚 (Ziyang Liu)，她的PB是2021年加州Carmel馬拉松賽的2:40:17，網路媒體「愛燃燒」曾稱她是「西雅圖馬拉松一姐」，在西雅圖跑步圈大名鼎鼎，是位博士，曾獲西雅圖搖滾馬女子組冠軍。令人矚目的女跑者中還包括去年寫下驚人紀錄：七個星期內連跑六大馬，六場平均速度為2:38:30的41歲美國馬場老將Shalane Flanagan，她和2013年波士頓爆炸案倖存者、左腿裝了義肢的Adrianne Haslet一同挑戰波馬，更是令人非常欽佩！可惜我最喜愛的美國女將-目前PB 2:20:32美國第二快的Sara Hall因為膝蓋受傷，賽前決定退出，這次無緣欣賞到她的丰采…。

（2013波士頓爆炸案倖存者Adrianne Haslet左腿裝了義肢，仍勤練參加本屆波馬。圖片為 IG截圖）

（Sara Hall 賽前於IG發布退賽消息，圖片為截圖）

除了女子組菁英很有看頭，男子組菁英PB前13名全是非洲跑者，第一位是PB 2:02:48的伊索比亞籍Birhanu Legese，而PB在2:03的也有四位，競爭非常激烈！值得注意的是深受台灣跑友關注的2018年波馬冠軍-日本「市民跑者之王」川內優輝這次再度挑戰波馬，川內的PB是2021年琵琶湖馬拉松的2:07:27 令人非常期待他這次的表現！

（2018川內優輝奪冠瞬間令人難忘！圖片為波馬官方IG截圖）

定居波士頓近郊的台灣女跑者 「跑出最好的自己」

我相信多數以全馬為目標的跑友，都希望有朝一日能跑進波士頓馬拉松，就連我這樣的肉腳，也都設定60歲以前BQ，然而，在這次受傷久久不癒之後，我悄悄地延長了目標到70歲，如果70歲能如願的話，那也是傲人～😅無法參加波馬，倒是在這一屆波馬舉行之前的周末，我看了本居住在波士頓近郊的女跑友著作「跑出最好的自己」，說來慚愧，這本書封面上的推薦者，我的名字赫然在列，可是其實出版前我並沒有拜讀過這本著作。

我是個很嚴謹負責的人，凡是要我寫序或推薦的，一定會先看完全稿，但當時出版社邀約是否能擔任推薦人時，所附的書稿電子檔案，不知道為什麼，我怎麼打也打不開，又不想讓出版社印出紙本，覺得太不環保了，於是我上網google了作者盧秋瑩，發現她原先也和我一樣是位媒體工作者，再進一步造訪她的部落格，發現她在波士頓念完碩士以後結婚生子，定居於波士頓近郊，已是多本書的作者、譯者，並在中年開始跑步，於是我就放心同意擔任這本書的推薦人。

盧秋瑩從一開始跑步的每一步所經歷的過程，跑者都不會陌生，有許多探索、自我對話、受傷與復健、到跑步成為生活的一部分，且讓自己成為一個更好的人。最令人羨慕的是她在書中描述丈夫和兒子對於她跑步的支持，甚至與兒子接力、共同完成曼徹斯特半馬賽，並奪得冠軍，當地報紙以全版的篇幅報導了這對母子的佳績！

（盧秋瑩母子在曼徹斯特半馬賽以1:42:25奪得冠軍，當地報紙全版以Speedy Salamanders 「最速蠑螈」為題稱呼這對母子，因為盧秋瑩兒子將母子隊名取為Silly Salamanders）

善於寫作的盧秋瑩，刻劃自己對於跑步的堅持和體悟，非常真誠感人，另一半和兒子的陪伴、參與，是一股愛的力量，支持她在跑步的路上跑得更久更遠。讀著這本書的同時，我想起身邊不少女性跑友也都是妻子、媽媽的身分，她們一個個跑得那麼好，在賽道上展現了不同於母親和妻子的另一種堅毅，成為非常迷人的風景。

在Kathrine Switzer參加波士頓馬拉松之前的七十年，馬拉松是專屬於男性的運動，女性跑馬拉松被認為體能根本不可能負荷、會變成大腳ㄚ、男性化，會長出胸毛，甚至子宮會掉出來等等。時至今日，馬拉松跑者的男性仍遠多於女性，但女性可以自由自在地參賽、更有為女性打造的專屬賽事；女性天生的韌性與毅力，也許更適合長距離的艱難賽事，各種比全馬更為嚴酷的賽事也不乏女性的身影。跑步的女性都很動人，不論速度、不分年齡，跑步時的汗水和笑容把女性妝點得美力無比！女性跑全馬，從波士頓馬拉松開始，所以，說什麼姊姊妹妹也應該要拚一場波馬啦！

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