快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／一流的人如何跑步？「成長型人格」養成3步驟

運動筆記 / 摩登導遊GO

你最喜歡做那種運動呢？ (我推薦修心類運動!) 今天來聊聊「跑步如何建立成長心態」

1. 啟動覺察開關「真實的跑步之旅，不在尋覓新風景，而是擁有新眼睛!」開頭這句話分享一個重要概念「心態改變從覺察做起」，若你想打開覺察開關，正念訓練是很棒的方法 

2.「成長型人格」特色成長型人格相信「人生是永遠的測試版」，透過一次次的測試逐步累積實力，但你知道一流的人是從那些生活日常著手訓練呢？

▲復原力：平時重視心智平衡，一旦壓力大軍來襲，更有力量跳脫慣性反應

▲決策力：平時重視身心溝通，遭遇重大事件當下，你會更精準掌握進退時機而非義氣用事 

3. 健心訓練流程 聽完成長型人格的妙用，如果你也想跟著開發自己的潛能，我藉由親身驗證整理出「正念運動-掃過心」流程，幫助你一邊健身同時健心! 訓練過程若有任何疑問，歡迎一起交流~

備註: 訓練方式有引用《正念跑步》的觀念

相關新聞

全球馬拉松第一張 台北馬獲頒BSI碳足跡盤查證書

由台北市政府、中華民國田徑協會、中華民國路跑協會共同主辦的台北馬拉松，在今天正式宣告獲得全球第一張經英國標準協會（BSI...

跑步知識／一流的人如何跑步？「成長型人格」養成3步驟

你最喜歡做那種運動呢？ (我推薦修心類運動!) 今天來聊聊「跑步如何建立成長心態」 1. 啟動覺察開關「真實的跑步之旅，不在尋覓新風景，而是擁有新眼睛!」開頭這句話分享一個重要概念「心態改變從覺

跑步小品／掌聲尖叫聲！為女性參加波馬50周年用力鼓鼓掌！

（今年波馬EXPO場內特別設有1972年開放女性參賽的歷史照片 照片提供：雪王高慶豐） 身邊不少跑友目前都在波士頓，參加2022年第126屆波士頓馬拉松，今年很特殊，兩萬多名達到BQ且提出申

賽事心得／台灣柏釧公益路跑 休了八個月再跑半馬

休了八個月再跑半馬.... 202105~202201 完全停跑，重新開始 天公伯ㄚ一定有聽到我的心聲，許我一個超級好的天氣... 只有天公伯ㄚ知道我的心內有多掙扎... 首先因訓練

跑步小品／第一次拍攝路跑選手(21K)

20220416第一次嘗試拍攝路跑選手：拍攝地點選擇在21K折返點前約150M處，希望讓每個選手都能以重陽橋為背景入鏡。相機鏡頭焦段不夠長，每張照片內的選手佔幅太小，所以又花了點時間做裁切。沒想到裁切

杏輝宜蘭超馬因疫情延賽 退費方案出爐

宜蘭縣政府原訂4月23日在宜蘭運動公園舉辦「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松」，但受疫情影響，賽事延期至10月29日舉行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。