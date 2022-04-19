跑步知識／一流的人如何跑步？「成長型人格」養成3步驟

你最喜歡做那種運動呢？ (我推薦修心類運動!) 今天來聊聊「跑步如何建立成長心態」

1. 啟動覺察開關「真實的跑步之旅，不在尋覓新風景，而是擁有新眼睛!」開頭這句話分享一個重要概念「心態改變從覺察做起」，若你想打開覺察開關，正念訓練是很棒的方法

2.「成長型人格」特色成長型人格相信「人生是永遠的測試版」，透過一次次的測試逐步累積實力，但你知道一流的人是從那些生活日常著手訓練呢？

▲復原力：平時重視心智平衡，一旦壓力大軍來襲，更有力量跳脫慣性反應

▲決策力：平時重視身心溝通，遭遇重大事件當下，你會更精準掌握進退時機而非義氣用事

3. 健心訓練流程 聽完成長型人格的妙用，如果你也想跟著開發自己的潛能，我藉由親身驗證整理出「正念運動-掃過心」流程，幫助你一邊健身同時健心! 訓練過程若有任何疑問，歡迎一起交流~

備註: 訓練方式有引用《正念跑步》的觀念