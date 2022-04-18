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跑步小品／第一次拍攝路跑選手(21K)
20220416第一次嘗試拍攝路跑選手：拍攝地點選擇在21K折返點前約150M處，希望讓每個選手都能以重陽橋為背景入鏡。相機鏡頭焦段不夠長，每張照片內的選手佔幅太小，所以又花了點時間做裁切。沒想到裁切後相片太小，無法上傳相簿，只好另存其它地方。
以下只附上幾張相片，如欲找尋自己跑步英姿相片的選手，麻煩請至下列網址查看，https://reurl.cc/7D9xgb
若需要較高解析度的相片，也請留私訊，小弟將盡力提供。
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