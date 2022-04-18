跑步小品／第一次拍攝路跑選手(21K)

圖/取自秋杰FB 如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時

2022-04-14 09:32