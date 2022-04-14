最速名人／最速清潔隊員「Blue Man」藍凱耀－孤獨使我更堅強

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

最速名人牆 最速清潔隊員「藍帝」藍凱耀

個人紀錄

5000m－15 分 36.03 秒

10000m－ 32 分 30.40 秒（歷代 97 位）

半程馬拉松－ 1 小時 12 分 21 秒（歷代 79 位）

馬拉松－ 2 小時 31 分 56 秒（歷代 61 位）

跑步年齡

目前跑齡已經邁入第十一個年頭的凱耀，其實在國中國小的時候就有接觸過跑步，與大多數人一樣當時也是偏向社團性質的參與，雖然只是一個小時的練習，但也慢慢的讓凱耀對跑步產生興趣。直到高中畢業，由於對於原先本科沒有太大的興趣，希望能夠在大學有不一樣的生活，所以在高中體育老師的建議下，順利的以體保績優生進入了大學就讀，得以轉換科系就此在大學展開了正式的田徑訓練。

最具代表性賽事

我目前心中有兩場賽事，去年的 110全國運動會跟 2020 臺北馬，由於是首次出賽，加上代表自己的地方出賽，種種體驗都讓我感觸相當深，全國運動也是睽違 6 年後再次突破自己。

由於臺北馬前剛好搭上「#229 小隊」當時想說就一起練習來拼看看229，自己練滿辛苦的不如就跟著朋友們一起來進行訓練，互相競爭刺激，也希望將 純玉 送進奧運，「229」這個數字對於現階段的市民跑者來說真的不太容易，除了要生活作息正常外，飲食的控制、休閒娛樂也都受到很大限制，算是市民跑者一個很大的門檻。

加入229 小隊一同訓練 圖/卡斯

職業介紹

圖/轉身攝

Q：為什麼會選擇「清潔隊員」這份工作？

A：畢業後先是接觸了日本料理，做了快三年左右，當時在工作之餘仍有持續維持跑步習慣，但受到工作型態的影響導致，很難維持訓練的品質，在朋友的介紹下才參加了環保局的招考，最終進到了清潔隊，而這份工作除了薪資不錯、上下班時間比較固定，讓我更能夠兼顧訓練。

喜愛料理的凱耀，在畢業後曾前往日本料理當學徒。圖/凱耀提供

Q：在清潔隊中如何來安排自己的訓練？

A：由於清潔隊只有早晚班之分，我目前是值晚班，出勤時間是在下午 1 點到晚上 10 點，我就會利用早上的時間來進行訓練，中午小休片刻後，在接續一天的工作。

Q：是否會因為執行勤務太累而怠惰？那又是怎麼調適？

A：其實清潔隊也有分旺季跟淡季，像是過年前後的一個月，清潔隊員其實都瞞忙的，所以我自己在選擇賽事上我會偏向不要選擇在那個時間點的渣打馬拉松，因為他的比賽日期通常都會卡到旺季，那時候工作量會特別的大，身體會比較疲勞，所以多半還是會以台北馬為優先賽事。調適的話，我個人認為只要想練，一定抽得出時間，由於上班不太會加班幾乎是固定工作時間，所以只要有心想練，真的不會太困難。

Q：清潔隊員的工作其實滿危險的，有沒有遇過什麼驚險的事情？

A：我待清潔隊今年滿三年，在前面一年半的時間我都在擔任助手的角色，就會站在資源回收車後面幫忙整理民眾拿上來的資源回收，遇到比較危險的就是有些民眾都會直接用丟的丟上回收車，可能有些民眾比較心急或以為車上沒人，他們就會隨手將回收物甩上車，這真的有點危險，有時候可能裡面會有玻璃、尖銳物被砸到的話會相當嚴重。所以這邊還是要呼籲大家在丟垃圾、資源回收物時，請不要隨意往回收車上丟。

清潔隊員有時會在車上作業，還請民眾切勿用扔的方式丟上車。圖/森林跑站提供

平常休閒活動與喜愛的食物？

說起凱耀的休閒娛樂主要就是滑滑手機輕鬆的看 Youtube 節目，讓自己放鬆，而影片種類只要好笑、有趣他全都來者不拒，而說到最喜歡的節目是《綜藝玩很大》，他覺得節目中的小遊戲相當有趣，而該節目中也常給傳遞一種「正能量」的感覺，也讓他可以更放鬆，消除心中一些壓力與負面情緒。-談到最喜愛的食物，凱耀給出了一個很跑者的答案「義大利麵」！不僅是因為能夠進行肝醣超補外，他說非常喜歡義大利麵的麵條，當店家煮的很香時，在比賽前就更容易多吃幾份；另外小火鍋也是凱耀的冬天之選，不過對於飲食相當要求的他，不太喜歡吃加工食品，對於火鍋料興趣缺缺，最主要是能夠品嘗各個店家湯頭外，當暖暖的湯下肚後感覺會相當暖和。

從 229 小隊之中學習到的東西

229 小隊的出現引起了許多話題，許多人都很想知道這隻小隊的秘密，無論是訓練、或是一些細節，所以趁此我也向凱耀詢問了有關於他在 229 小隊的見聞，及是否有從中學習到什麼？：在訓練方面，教練是以「最速古人」陳囿任開的課表為主，放假時我會跟他們一起鍛鍊，讓我覺得很厲害的是囿任的課表，不會開的很強也不會到太弱，是一種很循序漸進慢慢增加訓練量的那種，而且他能夠將時間完美的分配，該訓練的時候訓練、該放鬆時就放鬆、該出門玩樂當然也會出門玩樂，囿任在對於運動員訓練的行程安排真的是相當的完善。

在飲食方面，我詢問了凱耀在 229 小隊中有「最速主廚」維慶這種相當自律的跑者，在飲食上是否因此有所收穫？：飲食方面，我自己是覺得還好，也不用太刻意說避免吃一些油炸的食物，只不過在賽季的那幾個月前後，盡量還是避免吃油炸的食物，因為吃太多油炸食物對於喉嚨、呼吸道都會有點不好，如果有些人比較敏感的話，賽前可能一不小心就會發炎，所以我賽前都會避免吃油炸與辣、刺激性的食物。

近期訓練計畫與目標賽事

接下來的訓練計畫，由於要接近夏季，所以不太會練得太長或以短距離速度或場內賽為主，如果朋友相約的話，也會一起去越野去跑山做轉換訓練，如果時間搭不上可能就會轉往貓空國手之道，去那邊刺激一下自己。：下半年路跑賽也會挑個幾場，但不會挑那麼多，可能還是會以臺北馬為首要目標，因為明年剛好又會搭上全運會，所以今年想必會有很多高手都會參加，感覺會是一場很競爭的賽事。

未來目標

因為自己知道自己離 229 還有一點距離，其實也不敢說這一兩年內一定可以達成，加上因為疫情的關係，也比較難往國外去做突破，所以這是給自己 2-3 年內的目標。接下就會按照身體的恢復來去安排備戰全運會，我認為現階段的成績我還能夠有所突破。

跑步名言：「孤獨會使我更堅強。」

如果你沒有跟著朋友與跑團一起訓練的話，跑步其實算是滿孤單的運動，像我目前訓練上大概有 7-8 成是自己訓練，而且也因為時間關係也比較無法與其他朋友配合訓練，所以常常在跑的時候與自己對話，也因為如此我覺得越孤獨的時候感覺更應該要更堅強一點！

凱耀給所有想成為市民跑者為目標的跑友們一段小建議

每個人一天都有 24 小時，扣除上班和睡覺，你只要抽出 1-2 個小時來訓練跑步，說真的應該是不會太困難，單純看你有沒有心想去執行，不管你是想拼成績、放鬆壓力、跑開心的或是單純去跟跑友聊聊天，訓練不用過於壓抑自己。：恢復上，我自己是會固定去按摩放鬆，一個月或半個月放鬆一下，平時也會用筋膜槍、滾筒等來輔助自己放鬆，很多人可能因為要上班或顧小孩收操可能沒有那麼確實，收操還是要做完整，才能更健康的跑下去。

以上就是這次「最速名人－最速清潔隊員」 藍凱耀 的介紹，如果你還有認識「最速ＸＸＸ」職業或身份的跑者，或是想要看到誰的專粉，也歡迎與我們留言告訴我們；如果你想要參與「最速名人牆」專訪，也歡迎私訊 運動筆記FB粉絲專頁，我們可以進行下一步聯繫～

責任編輯：Ian

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