最速名人／最速好市多收銀員「台南大迫杰」林秋杰－用最好的自己迎賽！

圖/取自秋杰FB

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

最速名人牆 最速好市多員工「台南大迫杰」林秋杰

個人紀錄

400m－ 48.08 秒（歷代56位）

800m－ 1 分 56.63 秒

5000m－15 分 29.34 秒

半程馬拉松－ 1 小時 10 分 19 秒（歷代 41 位）

馬拉松－ 2 小時 30 分 53 秒（歷代 52 位）

跑步年齡

跑齡已經有 14 年之久的秋杰，在前面的七年裡，從高中時接觸了田徑，當時的他以專攻場內賽為主，以 800m、400m 為專項，升到大學後則改以較短距離的 400m 作為專項；直到大學畢業當完兵退伍後 2015 年秋杰開始轉往了路跑領域發展至今。而談起與跑步的相遇，秋杰説其實國中就有接觸過跑步了是參加比較社團性質，而要升上高中時，礙於當時的他，無法考進體育班，所以選擇了就讀餐飲科，但他發現自己對餐飲沒有太大的興趣。好在，當時治平高中的教練邀請他來練習，讓他嘗試看看能否適應田徑隊的練習，就這樣秋杰在與家人討論過後選擇了休學半年，跟著治平高中田徑隊開始了訓練，最後成功以獨招方式進入了治平高中就讀，也就此展開他的跑步生涯。

圖/秋杰提供

最具代表性賽事

如果以成績來說，當然就是 2020 臺北馬拉松！當時跑出了 2 小時 30 分 53 秒，進入了當時百傑中的第 50 傑，而對於我們這種市民跑者能夠進入百傑就算是一種很大的肯定。尤其是「230」這個成績，對我有很大的意義，就像是一種突破，以素人來說都會有一種目標是跑進 230 內，那我覺得我已經跑的很接近 230 內這個階段，讓我覺得非常有信心，下次一定能夠跑得更好，所以這場臺北馬對我來說算是一個非常具意義的比賽，某種程度上也可以算是一個里程碑。

在臺北馬拉松中飆出個人全馬最佳成績。圖/秋杰提供

職業介紹

很多跑者不知道秋杰其實職業是一名好市多收銀員。圖/秋杰提供

Q：為何會選擇這份工作？

A：其實我就讀台南大學體育系，出來應該是以教育職位工作，不過我自己沒有那麼想當老師，又因為當時都在校隊練習沒有什麼打工經驗，在退伍後其實一度不太知道自己想要做什麼工作，剛好因緣際會下在女朋友推薦進去了美商好市多工作，原先其實不太能適應這種服務業的工作，但是後來覺得公司福利、規範都相當的不錯，所以一待就待到了現在。

Q：這份工作對於你的訓練的影響？

A：我覺得其實加減都會影響，尤其是我們的工作需要長時間久站，但我覺得出社會後就是這樣，你想要訓練就必須要有所犧牲，畢竟我們沒辦法要求與學生時代那樣專心在突破上，一定會有「阿今天好累」、「想要休息」、「不想練」的想法，會怠惰啊，但我會覺得說雖然會覺得累，但該練的就還是去練，盡力就好。

圖/秋杰提供

Q：對於素人跑者來說，如何平衡工作、生活真的是一門學問，而秋杰自己也曾在個人社群上分享過「真正的跑者是懂得平衡生活與工作。」那麼秋杰是如何安排自己的訓練、工作、生活呢？

A：因為我在學生時期就在當選手的緣故，所以當時候並沒有太多的休閒娛樂，出社會後也沒有其他的興趣，生活大致上就是上班、睡覺、訓練這麼簡單。不過⋯⋯有一陣子迷上釣魚，當時沈迷到會不想去練習，因為都很早出門回來就會感覺到很疲勞，就很排斥練習，然而跑步的朋友很重要，當你看到跑團的大家都在練習時，只有你沒有練習，那種感覺很奇怪。所以後來，我決定放棄這個興趣，將釣具全部賣掉，專心回歸到跑步的訓練上。

喜愛釣魚的秋杰，也曾經因為這樣放棄練習。圖/秋杰提供

Q：是否可以跟我們聊聊濱哥－蘇志濱的「兼顧工作與跑步」的理念是如何？又怎麼會吸引你成為其中一員呢？

A：當初是一位大哥覺得我可以在跑的更好，帶我去認識濱哥，當時我還不太曉得濱哥這號人物，我以為他只是個阿伯、大叔這樣，然後一起跑的時候，我跑在他們後面，我已經超累了，濱哥他們還可以在前面聊天，我心裡想說：「哇怎麼這麼厲害！」後來去 Google 才發現，他是一個消防員。當時也覺得很奇怪，他怎麼可以邊工作又練習，還能在富邦馬奪冠，這是我才萌生想跟濱哥一樣的想法，之後我就開始約濱哥一起練習。

而這樣的模式我也覺得很好，就是有工作又能跑步賺獎金，就不會說是我們只顧著跑步卻忽略掉工作的部分。很常有人誤以為我是全職跑者，但我自己不會想要當一個只訓練不工作的選手，我會希望能以工作為主，訓練放在第二位這樣，我覺得對於未來任何事情上「經濟基礎」相當重要，我覺得不能讓另一半或家人感覺你只能靠著獎金這樣過生活，而是要有更穩定的收入。

圖/取自秋杰

更多生活上的秋杰

談起平時的興趣，除了因為訓練而放棄釣魚外，秋杰也有個小嗜好，他說因為高中、大學就很喜歡摩托車，但是以前沒有工作，只能用獎金來把車變的漂亮變帥，出社會後，依然相當喜歡摩托車，所以在經濟許可範圍內想把摩托車變的更帥更漂亮，算是有點圓夢的感覺。他說可能也是因為已經 3 字頭，朋友就覺得說怎麼還在改摩托車，不過就是喜歡才去做這件事，但前提當然是改車不會對生活或工作帶來影響，他覺得就有點像是大家收藏公仔、玩具的概念。不過，秋杰也提到自己雖然改車，但還是僅限於通勤上下班，因為他也會害怕跑山如果受傷，訓練就會白費。

圖/秋杰提供

提到秋杰，那就不能忘了他的愛寵“歐姆”！也佔據了他的生活一部分，於是我向秋杰詢問他是否會帶著歐姆一起出門訓練？：秋杰笑著表示當然不會，會很捨不得啦！他就像是我的小孩子一樣，而且由於 “歐姆” 比較小隻，所以沒辦法像曹純玉的 “發粿” 那麼會跑。加上有時看到 “歐姆” 在地上走一走很累都會很捨不得，就會想說啊算了，自己抱起來好了。

接下來是我採訪中最驚奇的一段，甚至我想以此作為標題（喂～）當我問到秋杰最愛的食物時，他說：「其實生魚片滿好吃，但我小時候不太敢吃生魚片，但我非常喜歡芥末那種嗆辣感。所以我很喜歡吃生魚片，但說來好笑我吃太多生魚片又會覺得有點噁心，真的很矛盾。」身處美食之都台南，怎麼可能不喝牛肉湯呢！結果秋杰卻有著出乎我意料的回答：「其實我一開始不太敢吃生的，那個牛肉湯牛肉都紅紅的其實我一開始不太敢吃，同事很常相揪吃宵夜，我前幾次吃完都拉肚子⋯⋯不過之後就稍微能夠適應了。」

近期狀態

由於 2020 後受到肌腱撕裂傷的影響，其實秋杰算是沈寂了好一陣子，不過就在今年 3/5 日太魯閣馬拉松上睽違的再次復出，並且拿下了全馬組的第三名。

傷勢恢復狀況？

現在是好很多，當時是連慢跑都會感覺到不舒服，不過現在傷勢影響還在，要它全好可能需要休養一段很長的時間，可是我覺得我自己會受不了，因為每天不跑步就很無聊，生活就少了一塊，現在就是學著與它共存，跑完雖然會不舒服，但就是冰敷、貼藥讓它緩和，這樣至少我還能繼續訓練。而這次的運動傷害，也是秋杰運動生涯首次遭遇如此嚴重的傷病，他事後也回顧了自己的訓練模式找到了可能受傷的原因。：因為平常早上訓練還要去上班的關係，所以我很常一到場地沒熱身就直接上高強度的課表，可能也就是因為這樣子，加上又沒有適時的放鬆，最後導致肌腱撕裂。

未來目標

接下來的重點賽事仍會放在年底的臺北馬上面，不過現在比較猶豫到底是要報名全馬或半馬，目前可能會以暑期的訓練狀況，然後觀察 10-12 月疫情狀況，如果可以的話在來選擇全馬或半馬的部分。而未來的目標是秋杰希望能夠突破全馬 230、半馬 70 分台，不過由於跑團內目前沒有人可以一起來做該配速的訓練，只能靠自己來努力。不過⋯⋯我目前有觀察到學生們在跑長距離的都有在加入重訓的菜單，所以我可能也會在課表中加入重訓，來改變原有的訓練模式來增加新的刺激，讓自己能夠突破點更多。

跑步名言：「每次都用最好的自己迎賽，最快的速度指日可待。」

我跑比賽時不會因為可能沒有其他競爭者就隨便跑跑，每一場我都會全力以付跑好，這不僅是對比賽單位的尊重，也是對我自己的要求。

杰哥給所有的市民跑者一段話

我會想告訴出社會的人說，你想要把工作與跑步平衡，最首要的條件就是先把工作做穩定，然後再來去衝成績，不要因為想要訓練而導致讓你的同桌主管、同事們覺得你沒有花費心思在工作上，工作還是比較長遠的，跑步你可以當作一個興趣，不要因為跑步而忽略了你的工作或家人，這才是最重要的。

以上就是這次「最速名人－最速好市多收銀員」 林秋杰 的介紹，如果你還有認識「最速ＸＸＸ」職業或身份的跑者，或是想要看到誰的專粉，也歡迎與我們留言告訴我們；如果你想要參與「最速名人牆」專訪，也歡迎私訊 運動筆記FB粉絲專頁，我們可以進行下一步聯繫～

責任編輯：Ian

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