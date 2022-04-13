跑步小品／ 在疫情與升組雙重協助下之波馬圓夢

自知是個懶惰的跑者，要從330拚到40~44歲組的310，加上還有cut-off time；於是維持跑力，等滿45歲升組達標320，一直都是我排訓練計劃時撥的如意算盤。(真是個不長進的跑者)2018年4月，首度在對岸昆山馬拉松突破320，以3:19:19完賽，這時我42歲；2019年12月，日本青島太平洋馬拉松，以3:19:01小破PB，這時我43.5歲；看這推進狀況，對於45歲那年達標是深具信心，只要不受大傷，時間到了，波馬資格八成也到手了。

哪知疫情來亂，2020有超過半年不能出門&戴口罩跑步的日子，出國跑馬，是想都沒在想。而疫情期間也只比了一場2020台北馬拉松，那場賽前一個月還下背受傷，復原後決定帶跑友跑，以3小時37分完賽，這時我44.5歲。2021年6月，我終於滿45歲了，心想年底的台北馬，是時候來破PB拿BQ囉！

怎知人算不如天算，波馬在每年的9月報名，隔年4月比賽；2021年9月，波馬主辦單位宣布，因疫情影響這兩年世界各地馬拉松賽事的舉辦，於是將申請成績放寬到兩年內，在認證賽事達標都可以；也就是說2019年12月-43.5歲跑的日本青島太平洋馬拉松，意外地成了我45-49歲組的合格達標賽事。抱著熟悉一下流程的心情送出了報名表，依照以往經驗，只超標59秒，被Cut掉的機會很大；怎知”幸運”遇上波馬首次No Cut off Time，報名費秒被扣款。

而當時台灣國外回來還需要14天隔離，且強迫一定要住防疫旅館，這讓我決定放棄這次的機會，報名費都當作是買個門票作紀念。不過後來過年後放寬到10天居家檢疫+7天自主健康管理，且可選擇在一人一戶環境下，才重新評估前往波士頓的可能性。最後在2022年3月20日萬金石跑爆後(若這場萬金石能達標，就打算明年再去)，才決定訂機票前往。而這波馬夢，就在疫情與升組的雙重協助下，意外圓了。

#人生算不準的#順便報了EXPO志工服務#波馬跑完可能會更懶惰了