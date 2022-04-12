跑步小品／我和2022年波士頓馬拉松最近的距離

當你為夢想努力不懈時 正是夢想成真的前夕

前言每年四月的盛事，除了大甲媽祖回鑾遶境活動，就是波士頓馬拉松了。每年此時我的心總是停留在美國麻薩諸塞州波士頓舉行的馬拉松比賽。這個是全世界最古老的馬拉松比賽，自1897年開始總是在四月的第三個星期一（愛國者日）舉行，除了2020年因為Covid-19停辦，2021年延長至10月舉行外，過去123年沒有例外。（還好我2019年一年內就一口氣跑完了6個世界馬拉松大滿貫賽事）被疫情影響2年後，今年的波士頓馬拉松終於又回到愛國者日舉辦了（今年4月18日）。想起5年前我開始跑馬拉松的時候，身邊帶領我的大神們都告訴我，真正的跑者一定要憑實力達到BQ（Boston Qualified ）的門檻，一生一定要來跑者的聖地-波士頓馬拉松參賽過。

(台大EMBA的波馬團）

2017年我開始乖乖認真的開始學習跑步，從一週跑一天加到跑6天，一個月跑30公里加到跑300公里。我後來發現持之以恆花時間在練習跑步上，跑量愈大成績愈好。除了訓練意志力之外，更重要的是透過跑步發現自己的進步，也期許自己能跑進波士頓馬拉松的門檻。（後來.我又加了一年完成世界六大馬的心願）2019年如願跑了波士頓馬拉松（詳細過程我已經在運動筆記的網誌分享：2019波士頓馬拉松的春夏秋冬 ）

（2019年完成波馬後在波士頓公共圖書館前終點缐）

自此，跑者的魂已經魂牽夢繫在波士頓了，所以我又偷偷訂了要每年來波士頓馬拉松朝聖的心願。去年10月初波士頓田徑協會（Boston Athletic Association)公佈BQ的成績，也是我第四次可以參加波士頓馬拉松的資格。那時美國每日有5-6萬例確診者，但是收到通知當下，我完全沒有猶豫就完成報名刷卡繳費。台灣波馬龍蝦團成員立即沸騰，統計今年台灣約有90位勇者報名成功。

今年3月我拿到了2022年波士頓馬拉松比賽的跑者號碼布（ Bib No.）是12098（2Wave 5 Corral)被安排第二時段第五區出發。But 看起來一切順利，但是因為疫情規定我根本無法參加！（除了旅行隔離時間之外，更因為身體疫苗的問題，被主辦單位打槍了。）

我在上週把旅館取消後寫了一封信給主辦單位，說明4月18日不能參加的理由，也收到大會很遺憾的回信。忽然覺得波士頓馬拉松比賽時間愈來愈近，但是因為不能參加成行，我和波士頓馬拉松的距離卻愈來愈遠。😭正在遺憾難過時，想不到在我生日前夕，收到剛剛上市2022年波士頓馬拉松限定跑鞋「Brooks Launch 9 Boston」這個驚喜完全改變我今年無法成行的遺憾。穿上這波士頓藍黃代表色的跑鞋，看到鞋子上塗鴉藝術家畫出龍蝦、海鷗和魚、海狗海星及滿滿的海港風情，立即跌入當年波士頓馬拉松的記憶，根本就是我和2022年波士頓馬拉松最近的距離。

我全馬成績第一次大幅進步超過40分鐘是我的第一雙BROOKS Hyperion 第一代 Racing , 180克超級輕薄的跑鞋，帶我在2017年底台北馬拉松及2018年高雄馬拉松及國道馬拉松創個人最好成績（PBC，Personal Best Records)。

（2018國道馬拉松）

當時我認為這個美國百年歷史的這雙競速鞋根本神鞋，勝過當時的Nike zoomfly (當時Nike 4%第一代台灣根本沒有)。可惜後來因為Nike 的碳板（有人說是作弊鞋？！ 哈哈😆）的風潮崛起，Nike 4%及Nike Next%變成了跑者競速的主流。

（Nike alphafly vs Brooks Launch 9 Boston)

比賽的選擇就是給我碳板其餘免談的一面倒。所有鞋廠也開始競逐如何加入碳板且更有彈性的設計。但是跑者穿著柔軟厚底的碳板鞋，踏地腳向內側塌下，常會造成內側足踝及膝髖關節傷害。我一直認為雖然提升比賽成績，但是穿著練習愈多跑量愈傷腳，建議練習時還是穿著練習鞋比較好。我不是跑步高手，但是我很挑鞋，趁著今天週日下午，帶著這雙Launch 9波士頓馬拉松限定跑鞋，先去操場小跑一下，計劃用短距離間歇測試一下。

（短間歇測試）

緩震： 一入腳就發現此鞋果然如其名，小跑一下竟然有QQ彈性的反饋感覺，愈用力反饋愈大，有如發射（Launch)的感覺，我上網查了一下，原來是加了避震中底科技BioMoGo DNA 及膨脹型回彈橡膠，難怪這麼有彈性。重量： 我合腳的尺寸是28.5號，穿起來重量比官方數據255克感覺更輕。也許我是跑短距離間歇訓練，每次起跑沒有多久就降速緩跑，對跑鞋的重量沒有直接感受。對比跑全馬的跑鞋重量的要求，這雙的重量當練習鞋非常適合。

楦頭： 我這雙楦頭是1D正常楦，我穿起來覺得比同尺寸的next %的舒服，算是非常正常的寬度。加速性及觸地反應： 鞋底的紋路就是正常的Launch 系列， 抓地力佳且路感輕晰度高，每次落地反應時間算快，因為沒有碳板，感覺反饋比較真實，有種又回到一開始跑步的純萃！透氣及舒適度： 今天用2分半的速度衝短間歇，跑完後回家脫鞋後竟然覺得今天好像沒有跑過的感覺！？可能Launch 系列至今已經發表到第九代了。這雙鞋穿起來舒適的功力。真的很厲害。(Heel Stack 3.6cm,Forefoot Stack 2.6 cm 所以前後差1公分）

最後說明我最喜歡的外觀： 第一眼，真的是很波士頓馬拉松的配色，仔細看滿滿的塗鴉，想到了美國第一間海鮮餐廳 Union Oyster House 的美味海產，還有跑在波士頓的那什麼都很神聖的點點滴滴⋯。

（2019年戈11 小二班波馬跑者相聚在1826年成立的Union Oyster House餐廳）

藏身在左腳鞋內的這隻可愛的波士頓海鷗更是可愛，穿上這雙美麗的跑鞋，不想跑一般水泥及泥土地，深怕把牠踩髒了。我好喜歡這雙鞋，這個開箱文分享給身體沒辦法跑波士頓馬拉松但是魂牽夢繫在波士頓跑馬的重度波馬迷們。也適合對波士頓馬拉松夢寐以求的你（妳）。

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