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學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

跑步小品／從電視新聞主播到podcaster

運動筆記 / Rose Chao

（與超馬好手陳彥博、好好聽FM總經理-也是我在台視新聞部工作時的老長官劉忠繼合影）

一位新朋友告訴我，她突然熊熊想起來，N年前曾經與我一起報考台視新聞部記者的工作，她還清楚記得我當時青澀的模樣…。我詫異地看著她，心想原來我們年紀差不多啊，而所謂的N年前，已是說不出口的上個世紀古早年代，我的腦海浮現當年她口中的我：又長又直的頭髮、不經世事的無辜萌呆眼神…。想當年考台視比考大學還難，台視放榜可是比大學聯考放榜還要緊張啊！

（遙想～當年大學錄取率只有30%左右…，台視的錄取率大概只有個位數吧…😅）

到底為什麼從主播到podcaster？主播比較好玩還是比較好玩呢？👂收聽本集podcast請點 這裡（約11分鐘）

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從三台到N台 網路時代自媒體當家！

人生真的很好玩，什麼時候會發生什麼事，全然不在自己的掌握中。N年以前的電視台只有三台，N年後的今天，電視頻道多到轉不到想看的任何一台；我曾幸運經歷電視新聞的黃金年代，當年轉來轉去只有三台，新聞記者是十足的無冕王、也是資訊的守門人，後來有線電視開放、網路興起，如今的自媒體時代像百花盛開一般，只要擁有社群媒體，就擁有話語權，每一個人都有機會成為KOL或網紅，可以隨時隨地發布訊息，從此以後媒體再也難有「獨家新聞」了，只要某一家發布了某訊息，如果這個訊息是受關注、有價值的，那麼幾秒之內此訊息就能由網路被無限傳播、無遠弗屆地散布出去！我從古早以前的老三台主播無心插柳做了podcaster，不知不覺也一年了，仍是自媒體時代的菜鳥，衷心感謝大家的支持！

（從台視跳槽到東森新聞時與天王劉德華在主播檯的合照，但到底是哪一年咧？🧐 實在想不起來，從我瀏海吹的形狀有點像「華燈初上」那個時代的fu，應該差不多是那個時代吧😅 ）

從主播到podcaster，技術上不難，只要擁有一隻收音效果不錯的手機就行，只有約了受訪者時才需要進錄音室，但重點是有誰要聽？這年頭要成為被看見且被訂閱、成功的自媒體工作者真的很難，光是Apple Podcast上的節目就多得讓人眼花撩亂，不過我一開始真的沒想那麼多，就是抱著「想做件自己喜歡的事」的心情，所以在「好好聽FM」這個朋友創辦的文創平台開個節目，聊聊自己喜歡的跑步這件事。

跑者們的跑步人蔘 好多好故事！

肉腳的跑步人蔘〉podcast節目，一開始大多是自說自話，把自己開始跑步的糗事、有趣的事分享給跑友，我的本性很喜歡講故事，大學時常在宿舍裡把剛看過的電影活靈活現地講一遍，邊講邊演，讓室友聽得目瞪口呆；我也很喜歡幻想，跑步的時候可以讓我幻想無極限，那一段時間是完全屬於自己的。沒有辦公室的煩惱、也沒有各種社群媒體大量訊息的干擾，我和我自己跑在一個特別的專屬時空，這時各種奇思異想往往從腦海中發出，成為podcast的靈感，當這些有感而發的podcast上架後，引起不少跑友的共鳴，就是讓我最快樂的事！這一年，每周一集的podcast節目中，大約有四分之三都是這樣屬於我自說自話，跑步時靈光乍現所寫作、製作的podcast內容。

如：原來太陽也會有累的時候叫你休息，有那麼難嗎？馬拉松是情人還是錯愛？…等等。

（跑步時看見的一棵樹，也會讓我有靈感...🌳）

自從開始跑步以後，我就想做個「說馬拉松故事的人」、說馬拉松故事，因為身邊的跑友、教練們的故事都太精彩，各自有一串歡笑血淚史，不分享出去很可惜啊（咦～🧐 為什麼會把「歡笑」跟「血淚」放在一起咧？可是我們每個人好像都這樣耶！😅）所以我重操舊業，重拾採訪工作，約訪有故事的跑友、教練、競技選手、素人跑者們，每一次訪談，感覺自己的收穫最多，因為從別人的真實故事裡，看見他們真實人生中的一個個真實片段，他們都是怎麼努力、怎麼度過難關的？有哪些刻骨銘心的練跑與參賽經驗？

我發現就算跑得再快的菁英跑者也會受傷，再菜的素人跑者也能超越自己原先怎麼想也想不到的境界，成為更厲害、更好的人。跑步彷彿成為一種探索自我的方式，而這樣的方式讓我們都發現了一個新天地，值得我們一再付出時間和努力去挖掘這個新天地裡的寶藏。一年52集的〈肉腳的跑步人蔘〉節目中，約有四分之一是有受訪者的訪談，往往訪談的收聽數字會更高一些。

如訪問鐵大-羅維銘的跑完五千公里也不喘之謎、訪問超馬好手陳彥博的Run for Dream Again！陳彥博六月征戰斯洛維尼亞世界盃超馬賽！以及訪問張嘉哲的真男人的高地訓練，和最近訪問曹純玉、陳囿任的馬拉松寶貝和大長腿，最近是怎樣的狀態呢？

（和真男人張嘉哲聊跑步總是很過癮）

為了做這個節目，這一年中，有時會感到江郎才盡，不知道下個星期的podcast要談些什麼？但很奇妙的是，經常在覺得好像生不出下一集的時候，靈感又會憑空而出，讓我順利的一個星期又一個星期地順利讓節目準時上架。自2021年4月10日播出第一集，2022年4月3日播出第52集，（Apple Podcast和其他主要podcast平台顯示50集，是因為另外有兩集是我接受吳淡如的〈人生實用商學院〉專訪，談的也是跑步相關，吳淡如很大方地把那兩集的音檔給我，讓我可以在自己的節目中播，不過那兩集我就只安排在我的podcast製作公司「好好聽FM」的app播出，其他podcast平台沒有播這兩集，所以如果你是透過「好好聽FM」app以外的平台收聽的話，那就是顯示50集，這一集是第51集，但不論如何，是確定做滿一年了）。

Podcast、網誌一起來！

從2021年8月底開始，我想，既然每次podcast節目內容都會整理成文字，那何不貼在運動筆記的網誌中，讓大家依自己方便的時刻，可以選擇聽podcast、或閱讀網誌呢？我本來就喜歡寫作，跑步照片又都非常精彩，寫網誌對我而言駕輕就熟，那麼就這麼做吧！感謝有運動筆記這個平台，讓跑者可以彼此分享、彼此鼓勵、彼此學習，跟著彼此的腳步跑到自己跑過或沒有跑過的地方！這就是社群的可貴之處！神奇的是，做podcast節目的這一年中，有半年我因為受傷而停跑，甚至現在也還不能跑步；但是我節目照做、網誌照po；因為透過這個節目，能讓我神遊在練跑和各種比賽之中，彷彿也跟著受訪者上山下海，經歷他們所經歷的喜怒哀樂。所以，做podcaster要比做主播好玩啊！

一年之後的〈肉腳的跑步人蔘〉節目將如何發展呢？就讓我繼續燒腦下去、大家繼續聽下去、看下去吧！

肉腳的跑步人蔘〉歡迎訂閱、按讚、分享、留言喔～😁😁😁

陳彥博 肉腳的跑步人蔘

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