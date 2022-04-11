賽事心得／萬金石馬拉松 謝謝加油團！

馬拉松都在跑了，這點長度算什麼！2022年3月20日上午6點半，萬金石馬拉松起跑，C組出發，編號10999；10999？一定跑很久？不會吧！我還想趕上掛牌嘉賓耶！

但是鳴槍後舒爽的天氣，實在不知道，馬拉松大神敞開的大門，原來是要我們好好享受馬拉松的過程！不同於去年萬金石馬拉松，2021年11月一開始就昭告天下，天氣不會讓跑者太輕鬆！而2022年3月，抬頭沒有太陽，低頭沒有影子，迎面而來是清風微撫，跑馬人應該都會認同這種天氣再適合跑步也不過了！要不是考量四月的追火車的任務，不然小弟我絕對要破PB，挑戰SUB4！

跑出了萬里隧道，大家都認真地往前衝衝衝；但是這次我特別注意到右前方海上的遠處，燭台雙嶼-金山的地標；沒想到在萬里，就可以看到這對「老夫妻」。幾次從萬里到金山，不是參加萬金石急著跟上前面的腳步，就是開車經過，從沒有特別注意海上的風景。這次看著燭台雙嶼，像是見到一直都在的老朋友，卻讓我有種不期而遇邂逅的得意！

再來就是進入金山區了，天氣還算不錯，加油團可說是絡繹不絕啊！可以看到大家穿著長袖，也都很有活力！小小的重點，地上還有昨天下雨後的痕跡，而且根本沒有影子！謝謝加油團，我們繼續往前衝！

就這樣與周邊跑友維持6分速，一路殺到石門洞，只是慢慢注意到另一位跑友的加入；喔，不對！，應該是很多位，那就是我們的影子。回程的路上，除了有黑亮亮的影子陪著，還有逆風大魔王的加入，身為不再是馬場菜鳥的我，馬上轉為搭便車模式，找其他跑友擋風，如果車停了，再找下一台車！這不就是金帥區長提到「跳石海岸」的由來嗎？以前的居民在退潮時，用跳島的方式，踩著礁石來往金山石門；而現在的我，也是在逆風時，用跳島方式，隨著跑友奔向我們的終點！

接著是金山波浪路，只想說，前一天，還很歡樂的來回波浪路完成金山健走路跑，為什麼今天僅僅跑一次而已，卻是天差地遠的疲累！這到底是誰的問題啊？

過了波浪路，就到了金山活動中心，只見加油團有著嚕啦啦的熱情，而我只剩魚累累的疲憊！現在的我只好再啟動加油團模式！

加油團模式？

萬金石馬拉松為IAAF的銀標賽事，自然不能如田中馬、烤雞馬、草莓馬，沿路有著澎湃的私補，但萬金石的沿路都有不少的加油團！尤其是網紅級的跑友，遇上加油團，真的令人羨慕！

不過因為天氣實在太熱了，有些加油團的成員也都喊累了，所以只有隨意擺著加油棒，有一搭沒一搭地喊著加油、加油⋯不過，有些加油板也是蠻有意思的^-^

這時候，我就拿出隱藏版的毛巾「金山讚」，在大喊「我金山，我驕傲！」，然後那些阿公阿嬤，就像吃了仙丹，大聲喊：加油！加油！我則是回魂般地，大步向前，繼續漫漫長路！

對於加油團，我真的有著滿滿的感激！尤其隨著烈日當空，氣溫一度度飆升，逆風、高低差，一波波襲來，起跑時的志得意滿，悄悄地流逝時，什麼維持跑姿？什麼穩定呼吸？什麼步頻步輻？雖然這些我都知道，只是疲累的雙腳就是一直恐嚇自己，在家睡覺不好嗎？可以開車，為什麼要跑步？但是看到加油團時，不知道為什麼，我就是想LDS一下(絕對不是LSD)，然後加油團醒了，我的跑者魂也回來了！

回程的萬里隧道前，有一群為數不少的中華海商的學生，意興闌珊地杵在對街，我大聲喊著，中華海商，加油！加油！一群小朋友，就馬上回應，加油！加油！我非常得意地舉起大拇指，向他們比讚！然後就趕去終點找掛牌貴賓了！

讓跑友完成一場42.195公里的馬拉松，是什麼因素？賽道規劃，大會服務，賽事CP值，賽道特色，跑者貼心服務，這是運動筆記提供的賽事評分。但是我覺得那可以做為報名的參考！對我而言，賽道上的加油團、補給站的工作人員、賽道上的攝手，還有看到終點的工作人員拿出獎牌的霎那，都是我的加油團，謝謝您！---------後記： 2015在萬金石的跑了初馬，恰恰好SUB5，接下來的2017、2021、2022每次的參賽，都是破賽道PB，但還是跑不進4:50，這也算是個紀錄了吧！