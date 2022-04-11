跑步小品／跑步～跑到變野餐
相同的跑步模式
用不同的樣式結局
就會激起不一樣的花火
（謝謝仙輩哥辛苦拍攝）
某天接到Ada電話4/10有活動時間空下來
一句：「好」想也沒想就說好
但～萬萬沒想到因為之前車禍筋膜受傷
我居然萬金石後被禁跑兩週後
又再被禁跑兩週
總共四周還沒解禁
隨著活動時間慢慢來臨
一問之下才知道原來IR跑創
要舉辦W-Power女子測驗跑10K
啥～OMG我跟人家測驗什麼啊～腰還痛著呢
理智線告訴我說：我還不能跑！
任性告訴我說：去玩一下沒關係吧！
嗯 ~ 最後還是「任性獲勝」
因為Ada一句話說活動很精彩不來會後悔
好奇心使然
那～我就當作去郊遊
因為我已經在家關到家門都快長蜘蛛網了
出去走走晃晃也好（只是走走晃晃）
跑步不就是走走晃晃開始的！嘻嘻😁
有模有樣的活動不馬虎 （攝影師朱開）
於是4/10我踩著輕鬆的步伐
扶著疼痛未好的腰
開心的到集合地點
看著認真要測驗朋友們
我是一副在旁邊看熱鬧的心態
沒有羞恥心的我
就是郊遊來著啊！
內心早就暗自盤算好
等等我跑一下下就要回來納涼～一定不跑多
圖一 帥哥配速員的背影、圖二 開場講解熱身不馬虎 攝影師朱開
（我們和配速員的專業合照 ）攝影師朱開
（5K折返水站辛苦的工作人員）
雖然是10K測驗人數也不是太多
專業程度不輸賽事除了折返點設水站
居然還貼心到請帥哥張詣（Eason）、Uriah來當我們的配速員👍👍
起跑後我開始盤算著哪裡是我今天的折返點
一路跟著大家跑到3公里處
就跟大家告別說我要回去了
反正今天有活動到就好必須安全下莊
（謝謝攝影師朱開）
（女總一回來了）
等著大家都跑回來測驗結束後
原來重頭戲才正式登場
IR跑創運動帶我們穿越時空
明明才在福和橋剛跑完
但五分鐘後卻讓我們置身一片幽靜草原裡
開啟了我們女力的專屬網美悠閒浪漫之旅
鮮花、燭光、草原、氣球、精緻餐點、啤酒
會不會太用心
（是不是一看到這些搭配就會出現尖叫聲）
尤其當精美的餐點一拿出來光外盒樣式
大家異口同聲讚嘆連連也包裝太精緻了
真的沒有後悔來參加
也謝謝IR跑創運動辦的IR W-POWER女子測驗活動
還特別找來專業廚師張詣（Eason）
料理精緻餐盒
大家一邊享受料理飲用啤酒的同時
張詣一邊解說這餐盒裡有著怎樣的食材
如何料理如何讓他風味口感層次變化萬千
(別以為我在拍照沒在聽)
重點是這樣的清淡低卡食材不會胖.不會胖.不會胖(這很重要)
這～是參加了一個什麼盛宴啊
整個就是服務到家
令人讚嘆在讚嘆啊
（光用看的就會流口水的餐盒）
（右邊是帥哥主廚張詣，外加也是今天的超帥配速員）
（看大家臉上盡是滿足的笑容 攝影師朱開）
IR跑創 W-Power還幫大家準備了一大份完賽禮
（水壺、RACE ON維生素C粉劑、環保袋、酵素洗衣精）
還有專屬W-Power女力的完賽獎狀（揪甘心）
下次第二屆開啟時我一定要手刀報名
因為限量是殘酷的
（豐富的完賽禮）
網美照～攝影師朱開
用餐的同時聽著大廚張詣解說
如何讓食材變得有層次感讓餐點變得豐富更好吃
我想用在跑步亦也是如此吧
如何讓你的跑步更多元
跑步不只是跑步而已
謝謝攝影師朱開
謝謝專業的配速員
謝謝廚師張詣
謝謝大家的用心豐富我的這一天
真的膽子很大竟然讓大名鼎鼎的文彥教練送餐
最辛苦IR跑創 W-Power教練Ada原來我們跑出去後，她在玩汽球🤣🤣
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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