跑步小品／跑步～跑到變野餐

相同的跑步模式

用不同的樣式結局

就會激起不一樣的花火

（謝謝仙輩哥辛苦拍攝）

某天接到Ada電話4/10有活動時間空下來

一句：「好」想也沒想就說好

但～萬萬沒想到因為之前車禍筋膜受傷

我居然萬金石後被禁跑兩週後

又再被禁跑兩週

總共四周還沒解禁

隨著活動時間慢慢來臨

一問之下才知道原來IR跑創

要舉辦W-Power女子測驗跑10K

啥～OMG我跟人家測驗什麼啊～腰還痛著呢

理智線告訴我說：我還不能跑！

任性告訴我說：去玩一下沒關係吧！

嗯 ~ 最後還是「任性獲勝」

因為Ada一句話說活動很精彩不來會後悔

好奇心使然

那～我就當作去郊遊

因為我已經在家關到家門都快長蜘蛛網了

出去走走晃晃也好（只是走走晃晃）

跑步不就是走走晃晃開始的！嘻嘻😁

有模有樣的活動不馬虎 （攝影師朱開）

於是4/10我踩著輕鬆的步伐

扶著疼痛未好的腰

開心的到集合地點

看著認真要測驗朋友們

我是一副在旁邊看熱鬧的心態

沒有羞恥心的我

就是郊遊來著啊！

內心早就暗自盤算好

等等我跑一下下就要回來納涼～一定不跑多

圖一 帥哥配速員的背影、圖二 開場講解熱身不馬虎 攝影師朱開

（我們和配速員的專業合照 ）攝影師朱開

（5K折返水站辛苦的工作人員）

雖然是10K測驗人數也不是太多

專業程度不輸賽事除了折返點設水站

居然還貼心到請帥哥張詣（Eason）、Uriah來當我們的配速員👍👍

起跑後我開始盤算著哪裡是我今天的折返點

一路跟著大家跑到3公里處

就跟大家告別說我要回去了

反正今天有活動到就好必須安全下莊

（謝謝攝影師朱開）

（女總一回來了）

等著大家都跑回來測驗結束後

原來重頭戲才正式登場

IR跑創運動帶我們穿越時空

明明才在福和橋剛跑完

但五分鐘後卻讓我們置身一片幽靜草原裡

開啟了我們女力的專屬網美悠閒浪漫之旅

鮮花、燭光、草原、氣球、精緻餐點、啤酒

會不會太用心

（是不是一看到這些搭配就會出現尖叫聲）

尤其當精美的餐點一拿出來光外盒樣式

大家異口同聲讚嘆連連也包裝太精緻了

真的沒有後悔來參加

也謝謝IR跑創運動辦的IR W-POWER女子測驗活動

還特別找來專業廚師張詣（Eason）

料理精緻餐盒

大家一邊享受料理飲用啤酒的同時

張詣一邊解說這餐盒裡有著怎樣的食材

如何料理如何讓他風味口感層次變化萬千

(別以為我在拍照沒在聽)

重點是這樣的清淡低卡食材不會胖.不會胖.不會胖(這很重要)

這～是參加了一個什麼盛宴啊

整個就是服務到家

令人讚嘆在讚嘆啊

（光用看的就會流口水的餐盒）

（右邊是帥哥主廚張詣，外加也是今天的超帥配速員）

（看大家臉上盡是滿足的笑容 攝影師朱開）

IR跑創 W-Power還幫大家準備了一大份完賽禮

（水壺、RACE ON維生素C粉劑、環保袋、酵素洗衣精）

還有專屬W-Power女力的完賽獎狀（揪甘心）

下次第二屆開啟時我一定要手刀報名

因為限量是殘酷的

（豐富的完賽禮）

網美照～攝影師朱開

用餐的同時聽著大廚張詣解說

如何讓食材變得有層次感讓餐點變得豐富更好吃

我想用在跑步亦也是如此吧

如何讓你的跑步更多元

跑步不只是跑步而已

謝謝攝影師朱開

謝謝專業的配速員

謝謝廚師張詣

謝謝大家的用心豐富我的這一天

真的膽子很大竟然讓大名鼎鼎的文彥教練送餐

最辛苦IR跑創 W-Power教練Ada原來我們跑出去後，她在玩汽球🤣🤣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康