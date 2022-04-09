訓練心得／凌晨4點半的故事 敢夢敢衝 5小時達標波士頓馬

從沒有運動到馬拉松338的故事（文長）

一個凌晨四點半出門為了自己夢想的故事。今晚來點達標波馬的故事吧！

#她是誰她是妮妮是我跑班的學生，也是充滿能量充滿希望的學生，她是兩個孩子的媽，從沒有運動到開始跑步，甚至常常早上4點半….。妮妮一開始只是想有個環境來到我們跑班，一開始還是那種跑步頻率快到驚人！完全沒有在管動作，然後一直衝一直衝；也完全沒有說過她的目標是什麼。

接著我們（跑班）因為#台北馬拉松開始訊問個人化課表，她才慢慢展露頭角（更認識的意思），她就說了她希望有一天她馬拉松能破四！

當然這聽起來沒什麼，不過當時開始課表時，她居然連5:30/KM這種節奏都跑不完10公里（9月）那這樣怎麼可能破四…？

這是2020年 9月開始的故事！接著開始訴說不可思議的故事，她嘗試了好幾次仍然在週末挫折；當然我想盡辦法替她完成（她的夢想）訓練編排，用各種偷工方式調整課表，設定更屬於她的訓練內容，接著調整基本的跑姿、跑步觀念，也因此常常唸她（笑）但必須說苦口婆心嘛，真的是希望自己的用心她能感受。

慢慢的在七週的時間，加著她自律且規律的生活，在同學注意到她呼吸在調整過後，終於在第一次日月潭有一些突破！不過當時她覺得自己的成績好像不錯，可是其實29公里成績距離台北馬的42公里其實還有一點差距….然後在日月潭跑出自信後，我並未說出其實距離破四還有差距，但因為在這七週課表跟上課，確實看到她的成長；從馬拉松配速分成四組五組在跑，到一次能跑完一個距離，確實已經足夠我肯定她的努力！

接著就給她滿滿的提點，沒想到在一週後，她用了她獨有的特質（那種愛跑步的熱情）一路上享受風景、享受屬於自己的每一步，還在頂端拍照上廁所，合歡山拿了個人生總一回來….！

還記得當天她在群組說：教練我好像第一個回來，我現在要幹嘛，怎麼都沒有人…它們說我女總一！當時她也真的讓我下巴掉下來。

#能量越來越強

連我都感受到了！她甚至在這段時間，每天早上四點半出門獨自晨操，接著再花空檔時間一對一訓練，真的很能感受到她對於突破成績的渴望；對了看到這裡妳會說她時間很多才能這樣，她就是沒有時間才早上四點起床四點半訓練，訓練後回家弄兩個小孩帶去上學，然後再自己到辦公室上班，她甚至還常常（工作）需要坐高鐵北中南（開庭），為了小孩下課後一起吃晚餐，在趕回來煮飯、或帶去吃飯！她真的讓我很￼￼ respect￼，因為她不是妳想像的那麼輕鬆….，甚至半夜三點起來寫狀子。

她在工作認真、家庭照顧少不了、跑班訓練沒有少、￼她好認真的活著，甚至敢說敢夢！這點我們有多少人做的到？她真的每天都好累，其實我也看得出來；然後也常常擔心她！但她仍然在寒流、下雨、大太陽都出門訓練，上班空檔一對一訓練，她好像告訴著我（台北馬）我就要達成，她完全用行為讓我感受到。終於到我們第一場台北馬上場前幾天，她告訴我教練我可以跑多少？心中最大的壓力來了….我看了看算一算她的數據，我說了3小時42分30這個數字（高標），最後她到終點的那一刻3小時43分！！

還記得我跑完半馬後，一路看著她的分段，一路到35公里我才放下心，因為一直知道30公里後會很痛苦（抽筋、疲勞、爆掉）因為她正用著我說的高標前進著…，謝謝她打從心底相信我。最後通過欄杆那一刻，真的真的我們做到了！

說真的那一刻….我真的真的真的很替她開心！因為我們做到了！！！我們真的達成了這個夢想，但也是另一個夢想的開始，在這個夢想達成後算了算她與波馬只差一點點（2-3分鐘），讓我們休息一下吧！

#屬於我們的故事 #謝謝有妳真好

1月份遇到疫情了….按下暫停鍵。中間2-3-4月都依然在跑班，但沒有特別專注在這個（波馬）目標。接著我們在2021五月份（疫情第二次爆發）再一次開始半年提早開始打底，但中間遇到了這個生日會，因為第一年內圖（生日會）那張圖是2020的生日會，當時大家說好隔年也要一起過，她真的在生日前買了我愛的芒果蛋糕外送到我家，說教練我們等等一起過生日（線上直播生日會）配著（蛋糕）說好的幫我過生日！

那一刻我真的因為這樣，很感謝很感動了偷流下兩滴眼淚，說真的我不知道為什麼大家對我這麼好，我感受到那從未感受過的關心、與大家對我的愛。身為教練，有你們才能有我，但每一位把我真的放在心中且不忘初心的，我真的用這輩子也要替妳們達成夢想！

不管結果，我一定用盡全力；至於波馬這件事，其實她早在遇到我之前就說過，自己想參加波馬！ 她說：波馬好快我現在才五個小時，那速度我怎麼可能達成。

#波士頓馬拉松的夢想啟程

2021確實是個讓人絕望的一年，因為疫情因為爆發再爆發，讓許多人們墜落谷底；但妳仍然努力著，也可以說因為教練因為疫情沒課程，妳買了線上課表繼續自主訓練，但其實也變相的減輕了我無薪的日子。說真的，最好的感謝，就是送她達標波士頓；因為這是身為教練能回饋的，中間訓練、她的付出、因疫情影響工作1-2點起來寫狀子，然後工作變動影響等….最後再2021年 12/12我們最後一次（跑班）團練，我跟她說了我要送她一顆咖啡因，說真的很厲害，然後賽前她二話不說相信我的吃了下去，那就是一顆普通的咖啡因錠，不是因為它（東西）厲害，是因為「妳相信我，相信妳做得到的‘相信自己’」

最終我們達成了2020年台北馬後許下的願望，在2021年年末台北馬拉松，達成了波士頓BQ的3小時38分還中途跑去上廁所。

#了不起的不是成績 #勇氣 #面對生活

在這艱難的時刻（疫情爆發）妳仍然自己訓練，避免人群、甚至居家訓練著，大家現在都越來越明白，我們不可能再為了躲疫情不生活；因為全世界沒有消失台灣就不可能清零，如果你害怕重症，不是只有打疫苗而是為了健康動起來，你不一定要來跑步，但要活就要動；自體免疫力就是未來趨勢。一個角度兩個想法不運動的人說現在疫情還要往外跑（訓練），但也在某種程度上，怕死的人剝奪了原本就颳風大太陽都在訓練的大家；其實沒有對錯，就是為自己的選擇負責，就夠了。

關於課表影片歡迎看到最後⬇️https://youtu.be/fPKTfIPoDUU

上面也說道「要活就要動」不只是運動，如果在生活不如意時，難道就要停下腳步嗎？如同跑步、跑山、馬拉松，生活一定很累、很喘但如果放棄前進，那就真的結束了；我們可以選擇慢慢前進，但不要放棄希望！這篇文不止送給有夢想的跑者、朋友，更送給自己，也送給為生活因疫情困苦的人們！這種從未放棄的人依然不輕鬆，那麼現在覺得不輕鬆的你，真的不想再給自己機會繼續前進嗎？

夢想也好辛苦生活也罷，你不是一個人。

歡迎大家一起加入有週一桃園、週二北田、週三永福橋、週五平鎮高中、週六永福橋 歡迎私訊我從創立「kobe麒跑步訓練班」到現在，一路走來都是一個人、與一群相信我的學生，我的初衷就是用自己的生命影響更多生命，也幫助更多人健康、喜歡運動、享受生活。

#尊重專業也是為了讓環境循環每一位學生、每一個課表、每一個收入都是互相的！賺進來的收入，花出去都能讓彼此更好。

謝謝看到這裡的你（妳）我叫Kobe….SHOUT OUT來自永和234 AKA佛系教練歡迎大家分享這篇文、留言、按讚！#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 #跑步教練