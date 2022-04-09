賽事心得／萬金石馬拉松 在我的家鄉完成人生初馬！

我來自萬金石馬拉松必經路線的「金山」，但從來沒參加過任何有關萬金石馬拉松應援或跑步。理由很簡單，小時候並不盛行馬拉松，當萬金石馬拉松升級為國際比賽的時候，我已經在外地求學跟工作，也對跑步沒什麼興趣。所以這場人生初馬故事，要從兩年前說起我遇到一位「百馬長官」…..

看那燦爛的笑容⋯告訴你全馬不難啦！練習一下就可以完成了！

沒錯不是「白」馬王子而是跑過一百場全馬的長官當初他來到金山告訴我：我跑過這麼多屆萬金石馬拉松，從來不知道哪邊是金山！？畢竟跑者只會記得起點、終點、折返點⋯他想好好行銷「金山」，讓更多人知道。

身為在地人的我當然十分支持也開心，我當初告訴他：你認真跑，我騎車幫你拍照當補給車就好，跑步⋯我不行❌然而話。總是不能說的太早⋯當有個人常常告訴妳～全馬沒那麼困難，你練一練一定可以完成，有一天，我突然覺得自己可以努力看看（這種莫名的自信來自旁人無限的點讚）

我：弟～可以贊助一隻錶嗎？我最近想跑馬拉松帶著手機好難跑⋯

弟：你每次都3分鐘熱度⋯買給你也沒用！你設個目標時間完成全馬，達標我就送你一隻最新的運動手錶！

原先設定是2021年的台北星光馬拉松但因疫情取消（當時只剩下半年⋯我那時候的月跑量不到70公里⋯自己買了隻二手的235）

完全看得出來取消比賽的前後落差2021年1月買了235開始認真跑起來～當時也有被勸說2021台北馬可以拼看看但我後來想想⋯竟然是初馬當然要在自己的家鄉完成一定很酷！也跟自己說還有整整快一年的時間準備⋯那該瘦身一下(2020年底可為我體重巔峰時期)。

2020年的生日蛋糕🍰！當年多～可愛唷🤣🤣🤣

當目標明確放在2022萬金石馬拉松，我的跑友們一致認為我不可能完成⋯理由是我是全部人裡面⋯1、最不愛跑步2、體重最重3、曾經小腿脛骨骨折4、年齡破3X，也沒有訓練跑步經驗。

在各種客觀跟主觀條件都顯示「不可能」的情況下，我還是選擇長官說的⋯不會啦全馬你練一下就可以完成了（哈哈哈）！我秉持著懷疑跟試試看還有手錶⌚️的誘惑，持續傻傻的跑著。

沒有教練、沒有課表我們就是一群小朋友傻乎乎的跑著，直到有一天我跟我的國中同學一起練習。

曾經的運動員、體育老師感謝那一次練習讓我突破自己

突破10公里練習的PB，才發現跑步有個人教妳跑步姿勢調整動作真的會不一樣！？同學也介紹了「學妹」，是一名田徑老師，之後才開始請學妹幫忙教我什麼是跑步！？

當時距離比賽只剩不到3個月，跑量跑姿跟腳傷接踵而來

感謝我的跑友們一路陪伴，讓我能一直堅信自己可以完成，我相信老馬們都會「建議」小馬們在初馬前一定要跑一趟30公里，所以在萬金石之前我決定來一場迷你萬金石練習賽，從金山出發沿著萬金石路線跑到下寮，結束這次的練習讓我有了底氣！

我們是8點起跑，那天超熱⋯直接曬傷，還好有這次的太陽跟練習，因為萬金石那天也超熱，剛好先適應。越到後期越是緊張，我最後一個月週週找整復師報到

這真的很不錯👍🏻

畢竟短時間內我的肌肉，還沒辦法支撐我的體重跟這個距離，膝蓋還是會不舒服😭透過按摩讓脛骨活絡，也讓骨頭回到原位。

在比賽前找了肌貼大師幫忙肌貼蠻有效的⋯畢竟戴護具真的太熱了！

百馬》老半馬〉初馬》快速馬〉學妹賽前一定要合照

到了比賽當天，帶著「學妹」，沒錯就是一個初馬+自帶教練的概念！

感謝跑友幫忙拍下跟老馬合照，還騙到老馬陪我聊天，有兩位陪跑讓我前面10公里都依照原本配速，不超過7分，我的膝蓋必須撐到30公里以後。感謝一路上所有的加油團，終於知道馬拉松為什麼需要加油團，因為有人喊著才有動力繼續向前。更感謝「金山區」的加油團們，畢竟是自己家，當然不能丟臉。就算滑步慢慢小小的⋯也要跑過大家面前！

前半馬一切都照著原本預期的前進著，過折返點後出來跟大家見面，我回程的記憶中完全忽略了「石門洞」跟「18王公橋」，我真不知道怎麼跑過去的⋯只記得我大喊著「過了這座橋我們就到家了」！

除了骨頭痛其實肌肉體力還是可以的，跑者看到攝影機都要「笑」。

一路跑到30公里，沒錯就是自己賽前預期⋯膝蓋開始不舒服了⋯除了膝蓋開始抗議，我的兩邊髖骨也在抗議，但我告訴自己撐一下，34公里後才是惡魔「波浪磺清橋」，我必須在這之前多撐一點到。

磺清橋一定要留念

感謝同事幫忙拍下背影⋯真的很難跑～

學妹：你現在大腿是不是很酸很軟

我：對，但我停下來髖骨又很痛

學妹：小步一點再小一點再慢一點

我第一次明白，為什麼有些人，下坡寧可選擇走路，因為跑太大步踩不穩真的會軟腳⋯一路到最後40公里，告訴自己把體力用完吧，再痛也只剩下2公里！

衝起來～一路衝進終點，在隧道裡刷刷刷的感覺真的不錯👍出了隧道謹記「選金山，抬頭微笑」。

這是最值得記念的照片之一，去年老大發現這位置成為今年一定要拍到的畫面

最後用這張感謝每位夥伴，跑完10公里回家沖澡後再回到終點等著我，讓你們失望😞我沒哭⋯哈哈哈！感謝百馬跑完留在終點等我幫我拍這些照片⬇️

我想最後沒有哭⋯應該是對自己成績不滿意吧。期許未來能跑出更好的成績。最後感謝這一年的自己、也感謝這一路上的所有人，不管是加油打氣還是陪我練習的，你們比賽永遠都在，我會準備好繼續重回賽道。