跑步小品／跑步跑成全壘打？！

２０１８年開始跑馬，媽媽跑者兼顧媽媽跟上班族的身分，所以一直是自己亂亂跑，找工作與家庭的空檔跑，一出道就是人稱的＂死亡之組＂（大概是４０－５０歲組），也不知道自己可以跑出這麼多的里程，這麼多的跑友，還有這麼多的開心，運動真的會讓人開心，我覺得是：因為跑的過程很辛苦，當然結束就會開心啦～～哈

寒慢馬嘛是有一步踢

慢慢的，媽媽跑者就會慢慢跑出許多心得，慢慢有一些目標，慢慢有一些成績（為什麼一直慢慢，因為馬拉松是長距離的路跑，單然不能快，另外媽媽跑者年紀大了也快不起來了呀～～哈）

因為１１１年３月連續參加了4場賽事，所以就來紀錄一下～～跑步跑成全壘打

上到一壘-平安上壘才有得分的機會

111年3月6日是獅潭仙境路跑2.0 : 這是全家出動的賽事，目的是要帶回好吃的橘子還有仙草，有聽說賽道不好跑，果然爬升了800公尺左右，為了下周的南橫百K，當然不能受傷也不能讓腳太疲勞，所以就跑跑走走。小型地方賽是以4:01獲女總5(補發禮卷500元)，算是ＣＰ值很高的賽事，推薦啊！！

「猴子愛路跑」跑團的小猴們不情願地跑了10公里，補償方案就是去公館採草莓，又是開心的一日遊行程，真的很棒耶～～

上到二壘 幾乎就能確定得分了 加油~~

3月12日是南橫百K : 本是約跑友一路玩到台東並在池上住宿一晚，跑完百K之後，當晚再去池上跟家人會合，但是怕猴爸自己開車沒辦法搞定兩隻，所以只好還是全家一起從宜蘭一樣是玩下去台東。

賽事過程就是堅持堅持堅持，不做太勉強的衝刺，畢竟上到二壘還有無傷才能繼續向三壘前進，一路爬升2400公尺，中途換了Y拖，11小時43分輕盈完賽(女總九)，真是感恩啊~~ 感恩媽祖保佑。最重要的南橫百K搞定了也能順利無傷完賽，無傷完賽就是開心啊!!

這是個跑旅(不小心環島了 哈)的過程，小猴子們到關山騎腳踏車，知本泡溫泉，還沿路吃吃喝喝，除了一直坐車，小猴還蠻愛這一次跑旅的，真是開心。

準備要上到三壘了 可以許願了嗎？

我希望能拿到台北馬門票 媽祖保佑

3月20日是我的第一次萬金石，可能是跟去年延賽的萬金石時間太接近，所以2022年女子組幾乎免抽籤，幸運地約到女跑友們一起住在金山青年活動中心，猴子們也一起到金山來玩順便泡泡溫泉，(家人都能一起跑旅就是跑步的最高境界啦 )。

起跑點遇到珍妮三寶媽美女，還有一路跟堅挺團的夥伴跟好多認識的跑友互相打氣加油，真的好開心~~

一路上順順的跑，除了回程一段路逆風虐心和半馬後太陽太熱情以外，一切都很美好，我終於來到這跑步的最高標賽事，起跑時一度感動到眼眶紅紅的，真的太開心了~~

許願的目標是保SUB4免抽籤進台北馬，結果3：54達成自己目標，看到高手競技實在是很開心的事，讓自己更會想要進步，今年除了完成百馬，我也要為12月的台北馬好好準備。

要得分了嗎？會是危險滑壘還是輕鬆帥氣得分呢？

3月27日神岡馬-當天剛好是家族掃墓，只能拜託猴爸帶兩隻猴子南下嘉義跟公婆會合完成掃墓，我一早就跟跑友共乘，準備雨中應戰第一次神岡馬！

可能是雙腳幾週來也疲憊了，竟然第一次跑到感覺左肩關節處第一次疼痛不已，痛到跑不了，還好在補給站找到肌樂噴一噴，一直提醒自己不能用眼睛去擦到，不然一定很刺激 (哈哈)，還有左大腿後側一直有條筋很痛，左膝蓋外側ITB的地方一直很有感，一路上跑跑走走，因為這賽道有幾次的折返，所以都會遇到跑友們，互相鼓勵!!

沒想到32公里後還有力氣繼續奔跑，慢慢速度再拉一下，還是有達到自己預估的時間3:51 幸運以女總4順順完賽，真的要好好休息，順便去給師父喬一下了。

要跑成全壘打的連續4周賽事說不緊張是假的，一直害怕雙腳的疲憊讓ITBS復發，還好並沒有，賽事成績雖然不頂尖也算是有及格，我一直覺得我不算是厲害的跑者，但是我是認真的跑者。

跑友問我怎麼樣能這樣連續跑全馬加百K? 真的還是前輩們講得那句話「沒有奇蹟 只有累積」。我再加一句：「不要受傷 安全第一」。 與每個跑友共勉~~

最後還是感謝老天爺保佑我每場賽事都能順利，身體自己得好好照顧才行，很開心這一陣子的疫情趨緩，賽事都順利舉辦了，台灣真是幸福 我真幸福！