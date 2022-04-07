訓練心得／沃虎運動冬季半馬營 武功全廢打掉重練

2022/1/9~2020/4/3 沃虎運動2022冬季半馬營

教練:魏君帆 助教:羚

倫:伊姿，要不要報名帆帆的半馬訓練營 .....

EVA:網址來一下，然後 ~我填單了~

倫:什麼，你動作怎麼這麼快

EVA:名額有限，怕沒搶到於是我在還沒仔細想好下，也就畫壓了 ...另，我再推坑新同學...

倫:慧玲，要不要一起跑步，教練超級好哦~

慧玲:我行嗎？我跑很慢耶 ....(現在想想真的是騙人的)

倫:行啦，還有比你弱，剩一個名額哦，快啦......

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跑步就是要好朋友一起吃課表，一起流汗，一起笑著，一起完成於是我又啟動三個月的訓練營...昕誼，yao-yao，Tina..還有還有小咪...讓我超級期待訓練的但這是一場打掉重練的跑步計劃，整整八個月沒跑步，武功盡失前一周我先將身体整理好，全身按摩，有傷趕快處理，熱身跑一下，只能8分速就好喘好喘沒關係，教練說跑不快沒關係....這只是要找回武功的訓練而已

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開訓第一天，原來有一半的同學是認識的，還有一些妹妹們參加，總計15個同學教練說要測400M/1600M，這對我來說就很難了，沒想到因受限場地，改為800M400M:01:59 / 800M:04:43 對應跑力:27.57 排名第8，當時真的覺得自己弱爆了

教練依跑力分為A/B 組，我在B組，覺得好開心，課表超簡單的，每天開始早起跑步，配速真的超超慢完全沒壓力渡過這三周，看到Tina跑A組課表虛累累，我心想，好險~好險，哈哈哈

跑步流程SOP很重要哦~所以我們再複習一次~

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北屯幫的同學，南興公園、旱溪橋下、松竹火車站，都是我們團練的場地

這個季節從冬天跑到夏天，從天黑跑到天亮....

我們總是在開跑前就要先拍照，因跑完後非常狼狽呀 ...

跑了三個星期後，終於來到1/30 1600測驗日，中興大學當天教練才說有配速員:Yao-yao..530 ，這麼棒..充足熱身+技術動作後，就開始測驗..當天体感超級好，找出跑步的感覺成績 1600M:08:33 跑力:35 全馬時的跑力30...升級這麼多對我來說，真的太夢幻了。

進到第二周期的課表，我也升級為A咖..嘿嘿嘿A組課表加重很多，要更早起，周二間歇都跑不完，就沒力了這個周期意外總是特別多，車禍、跌倒、又扭到，不斷在休跑中渡過，好氣好氣只要有一次沒完成，下一周同樣的次數增加時，必定吃不完...執行率不到50%。

測驗日:2/27 10K 因傷沒測驗，騎車幫同學們打氣，真心覺得當天這麼熱的天氣，還能完成10K測驗每個同學都超級棒的...逃避+受傷，不知要開心還是傷心呀。

2020/3/13 穿插了一場伴城路跑 12K為了讓自己順利站在跑場上，我很小心不能跑到腳痛，走路都要看路，不能跌倒，身体不能有一點疼痛感課表有跑，但自動減量....這一場有用心跑，用力玩，用力拍照。唯一目標:不能當步兵。

我們完成了 ...時間1:35 配速07:42 帶著第一次上馬場的慧玲、小咪、元雅，愉快的第一次。

來到第三周期的課表，這課表真的很難，對吧... 沒想到半馬課表這麼難吃。

第三周期是我最用心執行的周二是我喜歡跑的課表，跑到超速時，教練就會說慢一點，寧可慢也不超速周四的E80我非常有耐心跑完，反正跑到時間到，不用看配速，反而沒什麼壓力周日5K*N次，從沒有確實完成過，跑到要哭了，難跑又熱，真的超苦的啦。

轉眼又到結業日 4/3 16K ，天氣極極差，中興新村下著細雨，教練一定不會說停跑的，同學們超級認命的就這樣子跑出去說也奇怪，這種細雨的天氣反而超級好跑，鞋子都濕了，但也沒笨重感涼快，中興新村延路風景好舒服...好快就跑完一圈，才發現是8K耶.....8K完全沒補水，超驚訝的啦無知時最傻，傻傻時就跑完一半了 .... 第二圈就知是8K就會心中想好渴呀，好久呀 ...喝一點雨水吧，哈哈。

謝謝這16K帶著我們跑的小咪，穩穩的跑完，跑完我這一年來最長的距離 均速:6:28這也讓我的信心增加不少於是我們在雨天最後一次訓練中結業了 ....而我的半馬測驗是在兩周後4/16 結果如何？已不重要了，因我的武功已回來了。

訓練營有什麼特色呢？

1.周日固定團練，除了關節操，每一次的技術動作教練總是有新的招，超有趣的。

2.周三線上肌力，跟課表一樣，分三周期訓練不一樣專項 不再是自己看影片練習，教練會依動作好與不好給予指導，做完直冒汗...好累 由其是第三周期彈力繩練習上拉與彈性，讓我跑步感覺很明顯不一樣。

3.教練一點都不嚴格，不舒服就休息，沒跑課表也沒關係。

4.同學們很好相處，每個人都樂於分享好吃、好玩的。

5.透過跑步日誌讓教練知道每次狀況，給予建議與方法。

這個訓練營帶給我什麼呢？

1.找回跑步的快樂，跑步真的好快樂。

2.調整作息，注意飲食，早睡早起。

3.從同學們的跑步日誌中檢視自己是否有一樣的問題。

4.跟同學們訓練後吃早餐，一起聊天，真的好開心。

5.終於拉慧玲出來跑步了，約了好久好久好久好久，終於...當同學了。

6.看到小咪的進步，我真的也好開心。

7.最重要的是，武功回來了，這一次不能再失去了，好嗎？

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下一個訓練營何時呢？半馬？全馬？三鐵？認識帆帆就是好可怕，會不小心就入吭了

故事未完~待續 .......