賽事心得／台南秋季馬拉松 人神共慶的完賽經驗

「清明時節雨紛紛」，乃先人的大智慧結晶(21世紀稱之為「大數據分析」)，「寒溫刺骨險斷魂」則是我日前跑台南下營「來走A贏」秋季普查馬(去年延賽至今)的錐心感受，同時也體驗了地球極端氣候的影響，在春末夏初的台灣，尤其是南台灣，居然有氣溫16度，體感溫度12度的冷氣團氣溫，雖沒有雷電交加，但寒風驟雨再加低溫強襲，跑得我好辛苦！前半馬跑2小時12分(見圖)，心想破5應該沒問題，但是一場風雨和低溫，讓我在39K處(費時4小時35分)補給後起腳就抽筋，剩下的3K就只能徒步完走，破5因而破滅，扼腕啊！或許這是天意，要我在疾風勁雨中放慢腳步，感恩玄天上帝庇佑，讓所有參賽者都能平安無傷完賽。

起跑時間原簡章寫得是AM6：30，開跑前一週收到email通知提早至AM5：50，我想主辦單位應該是考量現為春末夏初，日出時間較早，為免日頭太豔而讓跑者體力負擔過大，因此提早起跑時間。怎知人算不如天算，居然冷氣團襲台，風雨齊來，體感溫度極低，不僅寒顫直打，哆嗦不止，身平第一次跑馬跑到牙齒不自主顫抖相叩，心臟「霹波瘥」，雖是5小時14分完賽，但卻是一路趕跑，沒有跑遊的興致，因此只拍幾張賽道景緻，美景照片乏善可陳。

但是有兩張照片的情感反差很大，不吐不快！一、賽道上盡是滿地塑膠杯，看得我觸目驚心！不僅工作人員要清理這些垃圾，更增加後端處理的能源耗損，整場下來超過千個丟棄的塑膠垃圾鐵定不為過，「友愛環境，無痕路跑」看這景象還真諷刺！二、內著厚衣與外套再加雨衣的交管人員，在風雨中使命值勤，讓所有路跑馬友順利完賽，安抵終點，著實感謝。再看看我的穿著，與其對照，可想而知天候的冷咧與風雨的吹打，究竟是怎麼一回事了。

此次路跑活動剛好碰上下營上帝廟三年一科的「三月扛大轎」慶典，賽後頂著低溫以冷水沐洗身體，然後再往離會場(下營國小)約400M的上帝廟虔誠祭拜，祈佑家人身體健康，飛中師長無憂無患，最重要的是祈願本屆飛沙國中三年級同學個個考得好成績，如願進入自己理想的學校與科別。

參拜完後不免俗地走訪覽讀廟宇的建廟歷史與特色介紹，走覽過程中有兩個景象特別感興趣，也上網爬梳尋求正解，說明如下：

一、馬草水領取處

馬草水，顧名思義就是馬匹行進過程中的補給品：青草與水。信徒咸信為了守護庄境安寧，「五營兵馬」無時無刻會在庄中來回巡邏，為感謝他們的辛勞，信徒會在廟宇入口處或是家戶的屋簷下設「馬草水」，放置牧草，並擺放清水，好讓「兵將」騎乘的神駒巡行至此，得以休憩並補充體力。台灣廟宇運庄有「擔馬草水」的特色民俗文化活動，擔任擔馬草水一職者都屬志願，乃為對神明許願或還願的報答方式，目的是為出巡繞境的無形兵馬服務，以答謝神恩

二、千里眼、順風耳將軍頸上懸掛餅乾供信徒摘取食用

說真的，兩位神將掛著餅乾讓信徒取用，還是第一次看到。此餅乾乃為平安餅，又稱「鹹光餅」，一般相信吃了鹹光餅之後，可以保佑身體健康平安，另外也可幫助嬰幼兒收涎。現代各地的鹹光餅原料與造型皆多元，已演進成為地方的特色糕點。

後記：

1.恭喜林賢德村長在此場賽事完跑第200場馬拉松，摘皕成功！

2.下營的鵝肉遠近馳名，既來之則買之，回程買了一隻煙燻茶鵝、紅蔥鵝油與鵝胗與家人共享。好肉當有好酒配，來手Beer共把歡，扛拜聲聲滿通紅，快意生活不言中。

千里眼、順風耳將軍頸上的平安餅：

中間戴紅帽者為林賢德村長，賀喜完跑第200場全馬，摘皕成功！

賽道上盡是滿地塑膠杯，看得我觸目驚心

感謝交管人員在風雨中使命值勤