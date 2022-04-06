訓練心得／陽明山人車分道大體驗

Date：2022/4/5

Total distance：4.3 km

Time spent moving：59 min

趁著清明連假最後一天，隻身在台北的自由時光，決定來挑戰陽明山上人車分道的健行路線。原本參考的是這篇：環七星山人車分道-冷水坑至新園街段

(圖片取自陽明山國家公園網頁)

但我是逆行，變成爬坡向上的路線(我自虐派...)，從「山仔後派出所」出發，沿著菁山路及一路上人車分道、往冷水坑的相關指標，最後到達「冷水坑遊客服務站」。早上7:30起床、8:00出門，原本預計搭公車一小時，9:00可以開始健行。殊不知路癡如我，前一晚又沒有查好公車路線和離線地圖，一出門google map就瘋狂閃退，好不容易找到適合的公車，又坐過站......應該要在泰北中學下車轉乘，一晃眼居然跑到兒童新樂園。

欲哭無淚的我，只好一邊聽著兒童新樂園關於兒童節優惠的廣播聲，一邊重新研究路線，好氣又好笑的在心裡碎念。好在620公車一下就到了，搭到泰北中學後再轉搭小15公車上陽明山，雖比原定計畫延誤至少半小時，隨著公車搖晃在蜿蜒的山路，要出發健行的心終於有種步上正軌的踏實感。在「山仔後派出所」這站下車，附近剛好有家樂福超市，進去買瓶礦泉水當補給(順便市場調查?在零售業工作的職業病)。

沿著菁山路徐徐爬坡，兩旁是氣派的宅邸，雖然沒能生在這樣的大戶人家，當個路過的健行者沿途欣賞也不錯。

邊走邊在心中不住的懷疑：「這就是所謂的人車分道嗎？不對啊，怎麼感覺自己隨時都有被撞飛的可能 XD」所幸車流並不很多，我就抱持惴惴不安的心情，僥倖走過好一大段。

往冷水坑的指標都滿清楚完善的，路癡如我也可以輕鬆上路(?)。

懷疑人生的人車分道again......撇開有點危險不說，一路上天氣正好，微涼的溫度、滿眼的綠蔭甚至還有遠方山嵐，加上可能因為是清明節大家去掃墓的緣故，道路兩旁的徒步健行者不多(自行車運動者倒是不少)，可以好好享受一人時光^^

對照一下路旁的告示，還好自己還走在正確的路線上。若有興致前往涓絲瀑布也可以依循地圖前往，但我的目的地是冷水坑，就沒有繞去瀑布看看了。

單純覺得「領角鴞穿越」的插圖很可愛^^順便學英文：領角鴞的英文是Collared Scops Owl。其中Collar就是「衣領」的意思喔，很好記吧。

傳說中的人車分道出現啦!!!雖然小妹我不是很喜歡走石階路，但邊走還是要懷著感恩的心，感謝前人鋪好這一條平坦舒適的道路，讓健行者不用與車爭道。

拾級而上，途中會經過一個「菁山人車分道涼亭」，是個中途喘氣(?)、喝水吃點心的好所在。

介紹寫說是竹篙山，跟它不熟......QQ。希望我們未來會變成好朋友(誤)嗑掉一包奶油三明治餅乾，繼續踏上旅程。

石板路的盡頭看到的是「菁山自然中心」，接著一小段又和公路接在一起。

好在過沒多久又有人車分道的路線，忍不住再次讚嘆完善的步道規劃和路標指示(包含方向及里程數)。

也許是昨晚從嘉義舟車勞頓北上後，又去河堤跑9K(被風吹得亂七八糟)，今天在大腿又酸又沉的狀態下硬要去健行，這段路雖說是風景極好的一段，我卻走的特別疲憊。一路上行人甚少，偶有幾對中年夫妻檔帶著登山杖漫步而過。兩旁是豐富的熱帶林相：茂密的蕨類及許多我叫不出名字的植物，還會被竄出的調皮蜥蜴給嚇到。

一路上靜靜的聽著自己的呼吸聲(戴口罩好喘)、拖著沉重腳步的摩娑聲，邊感受胸腔裡心臟正在努力的擠壓，微風吹過，帶走皮膚上的汗水，陽光正盛但絲毫不覺悶熱。有人說跑步時心裡噗通噗通的感覺，就像遇到真命天子一樣，或許爬山也是吧，但此刻我愛的只有山(誤)。不知道走了多久，視線豁然開朗。終於走到冷水坑啦!

多雲晴朗的天氣，還好有帶外套，走到冷水坑時溫度頗涼又起風。

遙望往七星山的路線，要不是腿痠不給力，好想衝一發啊!!!

冷水坑的遊客明顯多了許多，組團健行的、踏青野餐的、遛狗的/被狗遛的......好不熱鬧。

如果問我，為什麼從小討厭爬山、喜歡當宅女的我，在這個年紀忽然喜歡上健行，還願意連假的早晨7:30就起床準備出門，只為走一條看似無聊(實則有心裡的豐饒)的路線，或許每次看著這樣高低錯落、深淺有致的參差綠意，驚嘆於大自然亂中有序的美，就回答了一切吧。

本文完。