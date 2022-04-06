賽事心得／台南秋季馬拉松 「碳佐麻里」驚奇之旅

前半馬，還跑得算愉快...

話說 多次跑馬痛苦指數高，愛哭的我都很激動，但這次例外，當我跑過終點，身體微微顫抖著，興奮的告知跑友們：「我做到了.......」。

一切皆從「碳佐麻里」開始........多次外地參賽，受到紅螞蟻慢跑團的一哥一姐照顧，都是他們開車接駁，除了感激還是感激。尤其貼心的一姐毓雯張羅前後，跑前叮嚀，跑後盡情討論，歡樂總是綿綿不斷。另外還有一位甘草人物─小尤，製造許多歡笑，行程中整台車總是笑聲不停歇。

今日秋季馬賽前，群組中傳出「碳佐麻里之約」，令我整個鬥志高昂，躍躍欲試，打定努力地跑，勢必要追過小尤。

原來「碳佐麻里之約」就是小尤和冠傑、毓雯打賭，如果被我追過就請吃碳佐麻里燒烤，此話一出，正式開啟了我台南秋季馬的驚奇之旅。

賽前我常擔憂肌肉的狀況，所以特地跑班請假一次不做訓練，還有一天全休，為的就是調整最好的狀況參賽。起跑之前，遇到小尤，他冷冷的一笑說：「忠憲，這次肌肉還是有問題吧！」，我因為「碳佐麻里之約」，心想我會盡力，去達成任務，試試我的實力。

起跑後2k內有些塞車，但我也還在暖機，所以都跟著人群，沒過多久，答答答~~腳步聲，一步一步逼向我，恐怖的小尤冷不防從我身後超過，心中感到驚嚇，好快的速度，一陣驚慌下，隨即告訴自己冷靜，要先穩住自己的配速，不要盲從，以免後面爆掉就糟了，於是我保守的以545~530的配速前進，希望穩定跑到30k大魔王關再說，望著飆速的小尤，也只能耐住性子，自己有幾斤幾兩還不知道嗎？

就這樣我開始邊跑邊欣賞身旁的跑友英姿，當地的景色雖然不是特優，但志工堅守崗位，以及熱情的加油，令人很感謝他們，賽道上多處轉彎，沒有他們的守護是很容易跑錯的。今天我跑起來感覺還不錯，比之前跑太馬的痛苦指數低很多，肌肉的緊繃感還好，而且天氣涼爽，還飄著綿綿細雨，簡直就是跑馬絕佳路況，不知不覺來到快21k，我沒有全身溼透，也沒有快要抽筋，心情真的很愉快，這不就是我所追求的嗎？

跑著跑著來到23k左右，遠方一個身影，讓我精神為之一振，因為那是…..小尤的背影，天啊！…..終於看到小尤了，繼續努力看看，直到幾乎追上小尤，我倆一前一後的跑著，雖然此時肌肉已出現疲憊緊繃，但我仍盡量保持均速跟著，直到最重要人物─毓雯出現，一切才出現轉機。

重要人物一姊毓雯

當時冠傑、毓雯正在折返路上高速奔馳著，而我好奇張望，折返的高手們是誰，毓雯出現了，一見我便大喊著：「碳佐麻里！」，立馬心神領會，心中莫名熱血，篤定跟小尤纏鬥到底。

一段路之後，遇到一個補給站，我倆不約而同的進站補給，我吃完急著上路繼續跑，沒想到小尤沒有跟上，我居然很有風度的也大喊：「碳佐麻里！」，更沒想到小尤說：「慢慢跑就好。」於是我正式超過小尤。

來到30k左右，肌肉已經嚴正抗議，一定是之前為了「碳佐麻里之約」使力過度了，此時的我只能均速跑著，面對30k大魔王，我無力再加速前進，接續幾k，連背部也正式加入抗議了，緊繃背令人難受，只能祈禱肌肉堪用，大家團結起來，讓我繼續跑下去。

一次不經意地看錶，盤算下居然有機會「破四」，跑馬人第一道關卡─低於四小時完賽，腦袋盤算著應該要配速多少，機會難得，此時不跑更待何時，但無法加速下，只能以均速530來驚險達標。

撐到35K左右，雙腳沉重，有抽筋感，表情開始痛苦，身體出現異樣，有些想吐，正式進入撞牆期。

最後一段，正式進入撞牆期....

最後的幾k倒數，我賣力地撐著，祈禱能夠撐完，為了節省時間，連最後幾個補給站都跳過，一路均速跑著，超越幾個纏鬥許久的跑友，邊跑邊期待破四的意外收穫。

在天時(涼爽、飄細雨)、地利(賽道平緩)、人和(神奇小尤)下，跑過終點的那刻，我振臂歡呼，「我破四了…..」。

破四真的是意外啊！不過好開心......

實在太意外了，可以破四，真的是意外中的意外，一切皆從「碳佐麻里」開始，感謝一哥一姐的幫忙，還有風哥的遠方加油，更有神奇小尤的加持，沒有這一切，就沒有今日的成果。

神奇小尤在此