跑步小品／堅持11年 跑步環台終圓夢

今天要跟大家說一個阿呆，歐不，是張小毅堅持11年跑步環台終圓夢的故事。夢想不會消失，就看我能否不斷不斷地再站起來，堅持的完成他。直到完成環台的那一刻，才體悟到「努力只能及格，拼命才能優秀」這句話的深刻意涵，也是我過去多次失敗的主因。

第一次跑步環島

2011年(民國百年)的第1天，一個才跑沒幾場馬拉松的菜鳥小毅，在27歲的年紀，踏上了跑步環台的第一步，要在所熱愛的這片土地上揮灑青春的汗水、烙印堅定的足跡－北至富貴角，東至三貂角，南至鵝鑾鼻，西至曾文溪口。多數人並不看好我有能力完成這個壯舉，但越多人不看好，才越有勇於實現他的價值。而當時大同山會長吳順義(義哥)、組長林伯育及總幹事蕭榮安大哥，也力排眾議支持我的圓夢計畫，羅維銘大哥、土慢的大川哥、阿偉哥也來陪跑，並教導我跑多日賽需要注意的事項。雖然這次沒有完成，但心理對他們是非常感激。

義哥、伯育哥、阿偉哥

與大川哥在富貴角燈塔

鐵彈子羅維銘大哥

第二次跑步環島

再到2013年環台賽，因水泡問題未能處理好，苦撐幾日舊傷未止，新傷又起，不斷改變跑姿代償還是未能改善，這是我好不容易才得來的機會呀！怎會如此不堪，想起賽前四日北高(366K)、月跑量1000多公里等刻苦訓練，在此時全都付諸流水，心痛更勝傷痛，瞬間湧上滿滿不甘心的淚水，棄賽了！但總有一天，我一定會再回來完成夢想。

第三次跑步環島

沒有失敗，就不會有成功，歷經二次的失敗並不可怕，可怕的是因失敗而放棄自己的夢想。許多年過去，雖然在馬場上拿了大大小小全馬及超馬冠軍，也入選國家代表隊參加二次世錦賽及一次亞錦賽，看似有那麼一點點的成就，但心裡總是有個遺憾在，跑步最初的夢想尚未完成。直到某日，看到TUR陳邦生有舉辦2022百K九日環台公益路跑活動，這夢想又再次被點燃了。最吸引人的是，這只需要請5天假，就有機會達成，對於上班族來說，能請到5天假已經是最奢侈的了，於是事先跟主管請好假，立即報名參加。活動方式簡述：每天100多公里，起自高雄逆時針環台，西部走台3線，總里程約934公里。

參加成員：

張金榜、李文華、李連杉、張玉廷、葉長源、劉東明、郭財發、梁益蓁、賴國源、沈政發、陳邦生、鄭國賓、喬偉、吳政鴻、高正治、項文宣、黃吉賢、何商維、戴政彥、陳太龍、陳潔馨、謝友仁、王宗健、林基正、孫國欣、陳智勇、張崇毅。志工：

王明輝(飛飛)、高明隆、唐永強、黃碧珍、龜速劉、劉嘉明、賴童麗芬、仙姑、范光夫(泛泛)(成績及粉專)、李金聰(活動影片製作)。

環台第一日

路線起點從高雄，終點至台東達仁，里程113K，爬升1090M。

睽違九年，再次踏上實現夢想的道路。今天一起跑是興奮不已，但提醒自己千萬要步步為營，別跑太快，剛好附近是上週24小時賽拿下總三的梁益蓁，6分半的配速差不多，他又是高雄人應該對路線很熟，就先一起共跑了。不過在20公里的地方我們還是跑錯路，順著自行車道跑到靠海邊的位置，正確的路線是要內縮跑裡面，到了第一個刷晶片的補給站，原本預定是28K就會到，可是這時看錶已經30k初頭，多了2K不打緊，補站的飛飛哥卻說我們已經殿後，補給站他準備收起來了，原先我設定是要跑在隊伍中間或稍前的，這時便不敢太軟爛，把配速稍稍加快，後來遇到一位在跑夸父追日接力賽的高二女學生，看他的速度不錯，就跟了一段，力氣也開始逐漸恢復，接著又遇到昔日好戰友宗霖，跟跑了一段速度已經到五分速太快，多日賽比的持久戰，還需要保守些，只好請他先跑以免自己早早爆掉。

到了中午天氣實在十足悶熱，體感約28度，趕快大量補水補鹽，讓電解質盡量維持平衡。維持著穩定5分半配速及進補站少停休的策略，慢慢超過其他選手，過第三個CP站轉到台九線後，超越最前面的林老師，名次上升到第一，不過後段的上坡+大逆風會疲勞累積不少，就以走走跑跑來因應，撐完大上坡，後面10公里都是很輕鬆的下坡，緩緩放慢留點力氣在明天，就快到終點時，直直跑過頭忘記轉彎，剛好到了一間小七，就先買瓶豆漿，等會賽後可以補給，再折返晃回終點，拿下當日冠軍。這天謝謝慶華賽後來電提醒我別跑太快！

昔日好戰友宗霖

環台第二日

路線起點從台東達仁，終點至台東關山，里程104K，爬升1220M。

今天一起跑由財哥(王印財)帶路，不過側逆風太強，我和宗健雖緊跟在後，依然沒有擋住風的感覺，不到5公里有個叉路沒注意又差點跑錯路，幸好宗健驚覺不對，才把我們拉回正確路線。接著東明哥從後追上我們，因天色昏暗、遠方車燈刺眼、跑太內道及側逆風太強等因素，他竟然不慎摔到深水溝裡，在拉起大哥後，因為風大溼冷，再走路陪下去恐怕會失溫，就把他交給今天陪跑的財哥，我們才繼續向前。

這時下起大雨，加上大逆風，只能用淒風慘雨來形容，看著睡在搖搖晃晃貨車上的志工也是很可憐，每天早出晚歸又睡眠不足，還要出來幫跑者服務。 里程多加上天冷，雖然一直吃但肚子就是填不飽，50公里時餓到跑不動當起步兵，趕緊去路邊買現烤地瓜，邊走邊吃隨著血糖的回升，才又跑了起來。 最後半馬，感覺腳真的酸爆，這段撞牆期讓跑速掉到8分多速，跟走路快差不多了，陸續被萬富哥及高賽哥超過，原想跟上去邊聊邊跑會比較輕鬆，但他兩穩健的步伐已是我跟不上的速度，只能望著他們的背影遠去，繼續用自己烏龜般的配速跑，遠的要命的關山終於到了！

謝謝育如、鴻運的私補

環台第三日

路線起點從台東關山，終點至花蓮鳳林，里程100K，爬升576M。

跑者常言：風雨生信心，跑者是防水的，寒流加下雨才是最好跑的。但經過兩日100多公里上山下海的疲勞轟炸，再看到11度下雨的天氣，實在是好想放棄，躲在溫暖的棉被裡多好呀！起跑後感覺腿超鐵加上多日沒睡飽，跑起來相當疲憊，還好今天的爬升是這次環台最少的一天，以及平常努力推坑騙別人的功力不錯(笑)，用這些功力拿來騙(催眠)自己，才勉強跑下去。20公里政彥塞給我一包6小時咖啡，在極度酸痛中，喝了之後不但醒腦，疲勞度也減了一半，復活了2小時後，疲勞再度席捲而來，上坡11分速，平路8-9分速，連站在原地腳都會發抖，既然跟走路差不多，那就好好的練走路，轉換肌群，每2公里走個200公尺，看到上坡就走，慢慢龜速終於抵達終點。

環台第四日

路線起點從花蓮鳳林，終點至宜蘭南澳，里程100K，爬升2308M。

首先很謝謝邦生及TUR團隊志工們，一早就買了蛋糕幫我慶生，其實我已經跑到忘記今天是2月22日，我的生日了。在報名時就知道今年生日🎂會在百K環台渡過，而這生日馬肯定是這輩子最難忘的。

我許下的生日願望：

希望每天的腳可以不要那麼酸 希望環台的大家都能平安健康 希望………

慶祝完後接著起跑，前面路段較平緩，跑起來順順的，因生日加持，今天完成的信念更為堅定。中段謝謝高賽哥、凱評哥共跑，一起聊天拍照欣當蘇花美景。後段多是上坡，腳軟沒力只能步兵，一直跑到天黑才到終點。

項項、凱評哥、宗健、何董

蘇凱評、高賽

環台第五日

路線起點從宜蘭南澳，終點至新北十分，里程106K，爬升2227M。

今天九日環台最艱辛的一天，10度低溫下著大雨，整日都跑在淒風慘雨中。南澳到蘇澳要翻了二座山，因東北季風的加強。在第二座山上，經歷有如颱風般的超強落山風，不只是無法向前跑，就連要吸到空氣都是困難，一度覺得生命就要沒了。所幸過了山頭，風勢變小，一路唱著「繼續奔跑」等歌曲，這首歌的歌詞貼切，「再大的風雨，我都能飛翔...」，轉移心情並提升士氣。再過不久開心看見勇哥煮的玉米濃湯，這些天難得有我可以喝的熱湯，又是在最艱辛的時候，真的感謝勇哥的私補。

這種天氣志工團隊都很辛苦，支持我的義哥(大同山前會長吳順義)、謝醫師、雅芬姐等人也現身補給、加油及拍照，雖然天氣很差又逆風，但友情溫暖了我。跑著跑著我卻因上廁所翻褲子不慎，把錢跟鹽巴都搞丟，鹽巴是防抽筋的救命物，久久沒補後來也發生了抽筋，速度慢到只能走走跑跑，一度被關門精算師陳潔馨(決心)追到，驚覺不妙，今天該不會要落馬了。所幸後來有大哥丟給我乖乖膠跟鹽錠，才將抽筋現象緩解，我也打起精神努力趕路，就在最艱苦的時刻，最後15K小恭突然現身，陪我跑完這最後的一段路。回去後已經7點多，趕緊洗澡吃飯回到住宿的地方。晚上MANDY特地前來看我狀況，也很令我感動，在小卿、MANDY的按摩下，腳的狀況稍微鬆開。因為環台已過半，又克服了最艱難的一天後，無堅不摧堅強的完賽意志就此誕生，此時若要我放棄，絕對比堅持下去更難百倍！

小恭最後15K艱辛時刻陪跑

謝醫師、勇哥、玉廷哥

義哥

環台第六日

路線起點從新北十分，終點至新竹竹東，里程106K，爬升1227M。

今天由MANDY總姊領跑，因為她知道我不只身體累，就連頭腦都很疲憊，常常跑錯路加碼，於是她整路行動補給兼路線導航，只要在原地稍停補給，就幫我擦按摩膏，讓我一路很安心，只要專注著跑向目標即可。之後小艾、旭茹也騎自行車跟了一段，幫我拍照及加油打氣，GRACE、Mason、麗恩、BETTY等人也開車出現幫我加油。大約40K時好戰友隊長(24小時賽總一)現身，接手MANDY的任務，好姊姊MANDY總是放心不下我，但又要趕回家接小孩，直到隊長出現，完美交接，她才放心跑回家。

大約70K時48小時賽總一的道遠哥也現身陪跑，在強大左右護法的帶領下，雖跑不快但也不敢懈怠，穩穩跑著7分多速。最後段遇到一位重機騎士，原以為是認識來加油的朋友，但向他打招呼、說謝謝或問他是哪位朋友時，就是不發一語，心想這該不會是來找渣的吧！直到後來他拿下安全帽才曉得，原來是昔日戰友陳瑞龍大哥(環法神人)，因睡眠少又品質差(腳太酸每10分鐘都要酸醒一次)，他建議我可以吃1/4顆安眠藥試試，還有越到終點完成時，越要步步為營，很多實用的經驗分享，都成為我完成環台的能量。

這天算是主場優勢，有了這麼多朋友的幫忙，很順利的在6點22分抵達終點，拿下單日冠軍。因昨天的天氣及路程太過艱辛，今天只有6位完成全程，完賽率20%，是這幾天中最少的。

MANDY總姊與隊長

道遠哥(48小時賽總一)、隊長(24小時賽總一)，強大的左右護法

環法神人陳瑞龍大哥

環台第七日

路線起點從新竹竹東，終點至台中，里程101K，爬升1451M。

就在我以為這次跑步環台一定可以順利完成時，可怕的事情就此展開。狀況好離完成亦不遠矣，讓我不自覺加快腳步，沒適時提醒自己要稍微慢下來而種下禍因。今天前段有雨晴姊來陪跑，到20K時我感覺到脛骨開始有些疼痛，努力撐到70K時已經腫起來，下坡痛到會想流眼淚，最後30K幾乎跑不起來，只能盡量以快走代替，以避免傷勢擴大，今天完賽看來是沒問題，但腫成這樣，明後天的200多公里要如何是好？

這是我好不容易得到的機會，在這最後一刻放棄要懊悔十年，當然絕不能放棄的，於是趕緊到處貼臉書、LINE群組求助，這天接受到好多朋友的關心及幫忙，大概知道是脛骨發炎，最嚴重就是疲勞性骨折，關家良一在環台期間也曾遇到，最後還跑了400多公里，榮富在百忙中也打電話來關心，並分享相關經驗。只要吃止痛藥，加上小腿套、貼上肌貼減緩疲勞及固定，一定還是能完成的。逢源(O源)、阿輝、芳姐也來電說隔日要來陪跑，助我完成。

環台第八日

路線起點從台中，終點至嘉義，里程100K，爬升507M。

因為脛骨、脛前肌腫痛，穿上原來賽後束小腿的襪子來跑步，以減緩痛點疲勞。逢源(O源)因為知道昨天我狀況不好，今天特地陪我跑全程，他說希望看到有人可以完成，替他圓夢。到了50公里，阿輝、芳姐也從台北坐車下來，從林內開始陪跑，阿輝24小時賽後，身體尚未恢復，而芳姐在父親身體狀況不佳住院，近來也鮮少練跑，依然帶上全部可以幫助我的東西(小腿套、點滴等)，前來幫助我，這份友情實在令人感動。

到了CP2吃完午餐，緩走一段後，發現腳底起了水泡，原因就是束小腿的襪子太粗，本來就不是拿來跑步的，於是趕緊將人工皮貼上，防止他再擴大，努力撐到97K，最後3K走路緩和進終點。進飯店後邊抬腿，芳姐邊幫我打點滴，說經過多日催殘，身體的能量應該損耗怠盡，用點滴為我補足滿滿能量，這樣明天會跑的比較順。接著7點50分嘉珮也來幫我貼肌貼，減緩脛骨疲勞，再給我四片消炎止痛的貼片，因為是最後一天，晚上睡覺就將最疲勞的股四頭肌、小腿全都貼上，而水泡因為還太小擠不出來無法處理，只能隔天繼續貼人工皮跑了。

逢源(O源)

阿輝、芳姐

逢源(O源)

環台第九日

路線起點從嘉義，終點至高雄，里程104K，爬升1220M。

經過昨晚貼上肌貼及戴上小腿套後，今天跑起來還算可以，趁著太陽還沒火力全開，及千聿姐的陪跑助功下，第一個全馬很快在5小時10分就完成。等太陽出來後，改為降速及買冰塊放在頭及背部降溫策略來因應。50幾公里，腳底的水泡剌痛感似乎變痛，有點跑不起來，或是變換姿勢閃痛點，一邊走走跑跑，一邊打電話給前方的嘉珮，請他等等我，幫我處理一下。脫下鞋後，因為水泡還是不夠大顆，無法剌破擠出水來處理，於是只好重新貼上人工皮，再用肌貼捆一圈，以防人工皮掉落。

雖然浪費了不少時間，但完美解決水泡的痛感，不讓傷害持續擴大。此時天氣正熱，體能往下掉，加上剛剛為了閃水泡痛點變換姿勢，肌肉疲勞的很快，雙腿又重又酸到極致，看著嘉珮輕盈的跑姿，我已漸漸跟不上了，也謝謝小山陪跑及拍照紀錄，走跑走跑直到太陽威力減弱，才逐漸恢復到原本的節奏，剩最後6K，小山與嘉珮要往高鐵左營站去，向我道別將我交給了何董，我向她握手表示接棒給她，下回換她跑步環台了。

剩不多的里程，將身上的能量包及咖啡因(留著也沒用)都吃了，不知道是因為這些東西發揮作用，還是快到終點腦內啡亢奮的關係，跟著何董竟然可以開起久違的5、6分速，就這樣一路衝回終點，完成跑步環台的美夢。雖然這次過程非常艱辛、朋友助我感人的事很多，有一千萬個流淚的理由，但這次我告訴自己一定要與上回不同，決不能哭，要笑著進終點，反倒是旁邊真性情的何董，進終點後哭慘了！

最後一天大合照

千聿姐陪跑

千聿姐陪跑

這張拍的好，與嘉珮的腳步一致

嘉珮幫忙處理水泡問題

抵達終點線，跑步環台終於圓夢

被何董與小卿親著，既開心又害羞

真性情的何董哭慘了

經過九日每天超過100公里的翻山越嶺，終於以128小時42分41秒完成此生難忘，艱辛的跑步環台，謝謝期間幫忙的所有朋友，其中最感謝的莫過於全程都陪伴我的小卿 。這一刻也體悟到，人生最精彩的不是實現夢想的瞬間，而是堅持夢想的過程，謝謝這11年來沒有放棄完成夢想的自己！

不停錶時間(含休息睡覺) 集成一個圈