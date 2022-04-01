賽事心得／萬金石馬拉松 初馬壓線、關門前剛好過終點！

2019年底不知死活挑戰初馬，報名萬金石，經歷了疫情，延宕到2021年底比賽，當時抱著跑一場可拿兩塊完賽獎牌的心情去跑，幻想著用七分速，撐過35K以上，再慢慢跑走完賽，賽前因疫情也沒認真練習，輕忽全馬的難度，加上當天氣溫高達25度以上，在25Ｋ被回收了。羞愧地上了回收車，下車竟然拿到2020年的獎牌，我真心覺得的配不起這塊獎牌，當下抱怨了一下主辦單位，這對我來說真的是個侮辱，立誓我一定要完賽一場全馬。

離開會場前聽到主持人說明年見，歡迎報名...，一開放報名2022萬金石路跑，手刀立馬參加抽籤，心想，從哪裡跌倒就要從哪裡爬起來。經歷幾天的等待，公佈抽籤結果，感謝老天爺幫忙，我又中籤了，這次，我不想白佔名額，讓想跑的人不能跑，而我所剩時間不多，大概三四個月的時間，真的要認真練習了！

元旦過後，北部地區的雨，幾乎沒停過，尤其是基隆，二月一整個月天天下雨，因此練習總是斷斷續續，內心實在焦急，跑跑停停，就這樣一路到了比賽前。總是比上次練習認真，也趁機減了快四公斤的肥肉，但經歷了上次的失敗，我想要更謙卑的看待這場比賽，內心思考著跑步策略，比賽前一天晚上，把幾個關門點，用奇異筆寫在手臂上，提醒自己，希望當天可以關關難過關關過，不被關門。

3/20終於再次站上賽道起跑點，鳴槍起跑後不敢怠慢，當下氣溫舒適，陰天有風，感謝老天爺給了一個好天氣，希望一路都這樣，怕熱的我，應該就可以比較有機會完賽。一路用六分半速挺進，有補給，一定喝水，避免失水，喝不完拿來降溫，速度一直很穩定。一個半小時後，到了金山路段，太陽出來，慘了，最怕的魔王出現了，想不到還是要跟炎熱天氣對抗，但還是要挺過去啊，不能再把無法完賽算在天氣頭上了。

跑著跑著，也撐過了折返點，身體狀況很好，速度無太大下降，且無疲憊感，心中雀躍著，這段時間練習好像有點效果。繼續挺進，這時，5:30配速員從後面追上，真是糟糕，不如跟著他們的腳步跑，到了25K補給，配速員要大家吃補給，一時貪吃，吃了根香蕉，奇怪，怎麼車子開走了，只好在後面苦苦追趕，30K後傳說的撞牆期出現，從沒單次跑過這麼長的路程，身體還好，但氣溫逐漸升高下，速度也開始快速下降，我想當下疲勞的不是身體，而是心理素質。

慘的事情發生，大概在35K前，我的運動手錶沒電了，天殺的，根本不知道現在幾點，這時應該是裁判吧？反正就是工作人員說快跑起來，會被關門，“關門”這關鍵字觸動了我的引擎，我必須開始跑起來，不然真的再度被關門，顧不得疲憊，不能再當步兵了，就這樣過了35K、37.5K...終於挺進了40K，我知道我應該跑的完了，但我真的不知道還有多少時間，進入萬里隧道前，再度有天使提醒，快呀！要關門了！剩十五分鐘！天呀！顧不得身體疲憊，咬著牙繼續挺進，再也不敢停下來當步兵。

拖著沈重的步伐跑著，但萬里隧道好長啊，怎麼看不到終點，隧道內異常的清淨，只有微微的呼吸聲、腳步聲以及幾位跟我一樣在關門邊緣的跑者，一起跑著，實在不敢想還要跑多久，這不到兩公里好漫長啊！終於一陣光亮，隧道口出現了，我聽到有人喊著加油！我也看到終點了，最後一百米，怎麼樣也要帥帥的跑起來通過終點。

看著終點前的計時器，剩下一分鐘，衝啊！但真的好累好累啊！！我在關門前一分鐘，壓哨過終點！實在有驚無險。

接過獎牌，回頭看，真的關門了耶！工作人員搬了柵門，這真的是關門啊～比賽總是殘酷的，人生啊！

雖然沒什麼值得驕傲的，但總是跑完了，也完成人生的初馬，就在50歲前，也給自己一個超棒的生日禮物，我知道路跑肯定是一輩子的事，我會繼續練習，驚險的事情絕對不再發生，下次我要從容地完賽。網路上看到的都是破三破四的強者，像我這種吊車尾的發文，真的很少，這篇文章是對自己的一個紀錄，也是一個督促，更是個開始，也許有人跟我一樣，對於全馬抱持著一個夢想，卻不敢挑戰，而裹足不前。我想我是個很好的例子，但千萬別以為不練習就能撐過42.195，真的沒那麼容易。平時練習外，比賽時的補給、賽後練習後的休息、恢復都是一樣重要，祝福有心想挑戰全馬的朋友，也能順利完成屬於你自己的42.195。