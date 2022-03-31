羅布森伴城路跑企業賽中賽！ 陸府建設辦「運動嘉年華」

▲羅布森伴城路跑3月13日已圓滿落幕。

羅布森伴城路跑-參春墩賽事已於3月13日圓滿落幕，這場賽事除了強調低碳環保、賽事全蔬食、交維使用電動載具取代傳統燃油載具、大會不主動提供一次性餐具、提供600位免費公益名額之外，也邀請了很多在地企業共襄盛舉，其中，陸府建設不僅是賽事的主力贊助商，還在現場舉辦陸府家族運動嘉年華，邀請駐唱歌手與住戶們同歡，讓當天的許多跑者與跑團們都十分羨慕。

▲長官們共同鳴槍，從右至左分別為羅布森股份有限公司汪世旭董事長、H2U永悅健康執行長陳俊嘉、賽事公益代言人王淑麗、陸府建設副總王秀英、馬拉松扶輪社社長林維濯、非常機車總經理楊長庚。

「砰！」隨著鳴槍嘉賓與長官們指令槍的齊聲槍響，羅布森伴城路跑3月13日正式揭開序幕，這場為期五年、一年三場的低碳賽事，21K半馬組的跑者們率先出發，在馬拉松寶貝曹純玉、運動筆記創辦人-姚焱堯的領跑下，奮力向前衝刺。

▲21K半馬組的領跑者為「馬拉松寶貝」曹純玉(左一)與運動筆記創辦人姚焱堯(左三)。

近年來，建商服務已深入生活各層面，貼近住戶需求，同時也勾勒出企業文化精神，其中，強調永續綿延、回饋社會、珍愛地球的陸府建設，因為認同羅布森伴城路跑同樣強調「低碳、友善、關懷」的理念，率領團隊與住戶一起舉辦了一場「企業賽中賽」。

▲陸府建設邀請住戶一同參與羅布森伴城馬拉松，享受運動的樂趣。

事實上，陸府建設邀請住戶一同參與馬拉松賽事，已經不是頭一遭，早在2019年，他們便曾集體報名參與有全台四大馬拉松之稱的「台灣米倉田中馬拉松」，隔年再度搶報，並邀請到長跑教練蔡弘誠為陸府家族傳授專業的跑步課程，包括關節保護、運動後的身體收操、舒緩肌肉痠痛…等實用知識，讓喜好慢跑運動的住戶享受運動好處之外，也知道如何減少運動傷害。

▲4K親子休閒組路線。

▲12K健跑組路線。

▲21K半馬組路線。

陸府建設此次參與的羅布森伴城路跑-參春墩賽事，起跑點是有著「台中之肺」美稱的中央公園，路線分為4K親子休閒組、12K健跑組跟21K半馬組，親子休閒組能徜徉在中央公園的美景之中；健跑組則能環繞水湳經貿園區與中央公園，更可直接跑上連接水湳與中科的科湳愛琴橋；半馬組跑者則可沿著筏子溪，享受河岸的美好風光。

▲表演藝人陳宥榳Kini在陸府的選手休息舞台區處演唱。

為了此次的賽事，陸府建設做了許多貼心安排，包括邀請表演藝人陳宥榳Kini在舞台區演唱、為住戶準備專屬運動衫、安排陸府同仁及運動顧問團-哈鐵人擔任陸府補給站的啦啦隊、提供住戶跑者專屬休息區、為企業賽中賽三個組別的男女第一名準備敘獎獎狀及獎品等，還提供參加賽事的住戶專屬完賽證書，此外，當天還安排了專業攝影師為陸府家族路跑過程留下紀錄影片、照片，為每一位參賽者，留下永恆難忘的回憶，種種貼心配置，羨煞不少跑者。

▲運動筆記創辦人姚焱堯(左)與陸府建設副總王秀英(右)同為羅布森伴城路跑的重要推手。

▲陸府在補給站提供鹽糖及台南秒殺名店的茶葉蛋。

身為主力贊助商，陸府建設此次也秉持羅布森賽會「低碳蔬食」的原則，除了在補給站提供鹽糖及台南秒殺名店的茶葉蛋，為跑者補充鹽份與優質的蛋白質來源，也特地在休息站準備了洪瑞珍三明治、椪柑、海尼根零酒精啤酒、飲用水等，種類品項非常豐富，希望給選手們提供滿滿的物資補給。

▲賽中賽得獎者，由陸府建設執行長頒獎鼓勵。

▲陸府建設舉辦賽中賽，讓住戶彼此之間交流及凝聚情感。

慢跑運動因為裝備簡易、入門容易，適合作為養成規律運動習慣的初階運動，在國人健康意識逐漸抬頭的浪潮下，陸府建設也從生機建築深化到生機餐飲、健康生活，所舉辦的住戶服務活動，皆以有益於生活、生命而出發，這樣的做法，不僅受到住戶讚賞，有助於提升公司形象，更重要的，他們也在中部建商的企業文化與品牌辨識度中，逐漸佔有了一席重要地位。