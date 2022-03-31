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賽事心得／萬金石馬拉松 跑了一周終於圓滿完成

運動筆記 / en-lung liu

3/20 10:00 通過終點拱門，但內心的里程還沒結束

3/27 10:00 跨過心底裂痕，了結，然後繼續向前

此時此刻才圓滿的2022萬金石馬拉松

7年前，初次報名萬金石，滑稽且天真地換上整套學士服，在順風、體感愜意的前半馬後，一過折返點就抽筋，迎著不鹹不濕的海風，身上的寬大學士服逆風而展，步兵、慢跑、走走停停，好不容易把這身借來的學士服拖回終點，在怎麼樣臉上都無法擠出一點笑意，只有扭曲猙獰，喔，還有，更多的扭曲和猙獰。

7年後，這次想借學士服也借不到了，認命賽前一周臨時抱超補，前三天減醣，後三天增糖，在心中默祝決不要抽筋，絕對要完賽，心想而事成，最終無痛完跑，然後，笑了出來。

關於肝醣超補

因為跑量不足，第一次嘗試賽前肝糖超補，不論減醣期或增醣期都很痛苦，除了忍住想吃禁忌食物的念頭，還要拼命地塞肉或碳水，一整周昏昏沉沉，愛睏愛睏。前三天減醣期盡量把碳水壓在每日攝取總熱量的20%以下，以深色蔬菜(淺色蔬菜碳水過高)、無調味堅果、牛排、雞胸肉、鹽水雞、雞蛋、鮪魚罐頭、起司片等果腹，後三天增醣期調整為碳水占總熱量比80%以上，以咖哩醬飯(很多飯)、蒜炒義大利麵(很多麵)、飯糰、很多果汁與小熊軟醣為主。

關於補水與補給

賽前一天加碼灌了許多水份與電解質，賽中每個水站都進去拿一罐小瓶礦泉水，喝不完就往頭上澆水降溫，第15k後吃了第一包能量膠，全程共吸了四包膠（分別為RacingPro運動達人、Banana Go能量蕉、紅牛、Amino邁克仕）、兩顆RaceOn咖啡因雙層錠和五枚塩動力咀嚼錠，萬幸肚子沒打架。

關於配速

賽前設定低標順利完賽即可，中標破4，高標330，起跑後體感不差，一邊與人群攪和著，視線開始放遠搜尋大會3:30配速列車，沒想到第一公里結束出了隧道，眼前所見竟是5:30完賽的白色氣球，一陣頭暈目眩，腳還拌了一下，等到心情平復下來後，空間也漸漸開闊，剩下的里程就順著體感去跑，一直到終點拱門衝刺時，才遠遠瞥到搖搖晃晃的3:30氣球。

關於妳

賽前一天加班到深夜，睡不到4小時，隔天凌晨4點就被我挖起來啟程前往萬里，謝謝妳，有妳，才有完賽的我

2015/03/22，IAAF首年銅標認證，萬金石馬拉松，全馬42.195 km，4:38:29，分組372022/03/20，WA菁英標認證，萬金石馬拉松 ，全馬42.195 km，3:29:05 (晶片3:25:17)，分組35*2017年，萬金石獲得國際田總 (IAAF)銀標籤認證(Silver Label)*2019年，國際田總 (IAAF)改名為世界田總 (World Athletics)*2021年，因應疫情，世界田總(WA)調整近幾年標籤賽事認證規範，萬金石改為菁英標籤認證（Elite Label）#手上的擦傷過了一陣子就會結痂癒合#心底的傷也會#珍惜繼續跑步的每一個日子#珍惜妳的陪伴、鼓勵與等待。

萬金石馬拉松

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