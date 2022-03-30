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2022愛女孩跑出不凡 與趙心屏Rose一起跑

運動筆記 / 展通虹 策略整合行銷

2022愛女孩跑出不凡 (圖/愛女孩國際關懷協會提供)

世界上有許多弱勢團體及愛心公益活動需要被看見，但在疫情影響下，公益資源也相對分散不容易集中，行銷策略公司渠宸有限公司創辦人林毓晟建議，疫情趨緩解封後，在加強防疫條件下，增加實體活動參與讓公益愛心不斷點。例如此次「2022愛女孩跑出不凡」，藉由路跑平台流量，網路行銷方式，更能讓真正有愛心且付出執行的團體更被看見付出跟幫助世界。

愛女孩路跑邀您一起來 (圖/仙輩)

「2022愛女孩跑出不凡」，將是台灣今年最別具意義的公益路跑。這場路跑是為了提倡女孩權益，並且活動盈餘將實質投入幫助非洲婦女的各項計畫。在世界各地，女孩面對各式各樣的威脅，無論是失學、童婚抑或是月經貧窮…… 而身處在低度發展區域的女孩，往往是最脆弱的。主辦單位「愛女孩國際關懷協會」希望藉由公益路跑「跑出不凡」，提高對女孩權益的關注；而女孩的基本人權，無論你是男生女生，都可以一起關懷！「愛女孩國際關懷協會」來自台灣，從 2015年開始深耕東非偏鄉推動布衛生棉教學、成立訓練中心、改善水資源與衛生。愛女孩相信婦女與女孩生活的改善，將能為赤貧社群帶來發展的動力。改變婦女的困境，就是改變世界的開始。

在路跑活動現場，有布衛生棉手縫活動，將提供100位的名額現場報名，讓選手們一同體驗手作，送愛到非洲5月28日同時也是「世界月經日」，代表著與非洲弱勢女孩一同終結「月經貧窮」的決心。在非洲，有許多女孩因月經而遭受歧視，甚至因為無法取得適當的生理用品而輟學。愛女孩正是因為看見這個困境，而開始深入非洲。路跑當天，現場也將會有精彩的體驗活動與知識分享，讓跑者們更加了解非洲豐富多元的文化、愛女孩於當地推行的工作，也可以親自為非洲女孩縫製布衛生棉，愛女孩將協助將這份禮物送至非洲。這次公益路跑也請到本身就是馬拉松跑者的前新聞主播趙心屏擔任公益大使。此外，知名演員連靜雯、高敏敏營養師一家人、四胞胎媽媽Samantha等公眾人物也將現身參與路跑，共同倡議女孩權益，為女孩跑出不凡。

公益大使­資深媒體人/跑者 趙心屏Rose邀您一起餐與 (圖/仙輩)

豐富特色物資等你拿 (圖/愛女孩跑出不凡)

「2022愛女孩跑出不凡」路跑報名資訊：https://reurl.cc/VjbgMN

愛女孩國際關懷協會粉絲專頁：https://www.facebook.com/lovebinti

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