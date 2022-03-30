賽事心得／14K Xterra 越野跑 歡樂總一變骨折腫一的故事
歡樂14k墾丁Xterra越野跑
說歡樂也不輕鬆，前面的連續上坡一路跑
喘又熱 調整呼吸 忍住痠痛 繼續往上
知道在14K組的女生中暫列第一，仍不敢鬆懈
遇到幾個好漢坡只能用走的 過了山頭 下坡跑超過癮
河床路段又熱又拐腳 好幾次都踢到石頭往前撲 平衡回來好在沒跌倒
門馬羅山的山峰 草原 美得讓人好想停下腳步慢慢欣賞 但不敢鬆懈 義無反顧往下跑
回到終點 小孩老公還沒趕到🤣 又只有獨照如願拿到總一真的很開心￼
頒獎後 孩子在草地玩我去試騎越野車
第一次成功跳過一根樹幹
就在嘗試加速跳第二次更大的樹幹時，飛起來落地但重心偏移，直覺用手撐地，瞬間看到自己的手肘反折變型😱 坐起來看到變型的手太可怕，於是自己扳直，但疼痛感瞬間湧上，無法站起，只好等待救援😢
謝謝怡利、中哥、小毛、秋蓮、崔哥的關心，謝謝怡利小毛幫忙先送孩子回飯店。謝謝長庚EMT團隊Joanne Chen的緊急處置，謝謝慈惠醫專龍老師幫我塗藥鎮痛，謝謝正雄哥幫忙聯絡廖醫師，又非常阿莎力地載我們回高雄直奔中正骨科。更謝謝廖醫師第一時間幫忙排X光做檢查，對於廖醫師犧牲假期從美濃火速趕回高雄在週日休診日幫忙看診，真的很拍勢，但確認骨頭沒斷，讓人安心不少。
愛玩愛動又衝衝衝的我，終於要休息了😭
明天照MRT確認韌帶是否有斷再判斷開刀的必要性。 接下來是漫長的復健期，一天不動渾身不對勁的我，會找到平衡的方式的😎
謝謝老公在我比賽時耐心一打二陪孩子 在我受傷後處理所有的瑣事
幫助我的人好多 感激之情無法言諭
我知道
明年我會回來跑
只是越野三項就先不了
#墾丁Xterra
#高雄鐵人大家庭
#點滴在心頭
# 謝謝 Fenton Liou賜帥照❤️
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