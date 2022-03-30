賽事心得／ 電器盃10K;路跑 有前導車開道的感覺真好

自從太魯閣馬拉松後我就愛上跑山路了，太馬之後的每一個六與日都到劍南路口報到，也第一次從故宮跑上了冷水坑，完全沈浸在跑山路的歡樂之中。甚至忘了自己還有一場10k的賽事：2021電器盃反詐騙公益路跑賽。

會報名這場比賽主要是這場比賽的完賽禮真的很棒，去年是吹風機今年則是電動牙刷，我本身是電動牙刷的愛好者，所以當初就是衝著完賽禮報名了這場賽事，報名完後就一直沒放在心上，週日的比賽當週還在約朋友週六去跑劍中劍，所幸被朋友勸退要我好好休息準備比賽才作罷。

由於都在跑山玩樂並沒有認真吃訓練課表，所以這場比賽自己對成績也不抱太大的期待，之前看很多Youtuber跑者都會手持自拍棒記錄自己跑步的樣子，看著看著讓我自己也想看看自己比賽的樣子會是怎樣，所以在賽前兩天就手滑買了一個運動攝影神器：Insta 360 One X2（非業配喔），想說這場賽事就好好替自己紀錄一下吧。

這一天天氣超級不好的，早上起床看著外面下著大雨一度想放棄參賽，但又很想要拿完賽禮，最後還是裝備穿著前去比賽，好在有跑友亞當一起參賽讓自己不會感覺孤單寂寞冷（笑）開賽前十分鐘在起跑線前等待起跑，此時天空下起了大雨瞬間全身濕透，心想「算了，這樣也好，等等下雨或看到水坑都不用躲了，反正都濕了」

因為賽道比較狹窄，起跑後感覺有點擁擠，不過亞當很快左躲右閃地就竄到前面很快就看不到他尾燈了，而我就慢慢地往前推進。

穿過人群後看到內湖鐵人的大哥拿著旗幟在跑，實在是太猛了，小聊幾句後就繼續維持自己的步調前進，第一公里以4:37跑完，此時呼吸還很順暢但是右腳小腿前側肌肉開始痠痛，心想難道是上週跑山造成的疲勞累積還沒有恢復？

跑到 3K 左右右腳小腿前側的狀況依舊是緊繃與痠痛，這時決定要降速避免跑不完全場，降速後就看到這場賽事的女總一從旁邊刷過，由於為了緩解肌肉酸痛感不能提速，只能默默的看著她的背影越離越遠，我也好想要有前導車幫忙開道啊（誤

這次因為第一次手持自拍棒跑路跑賽，在補水上蠻挑戰的，要單手從腰帶上拿出軟水壺，喝完水後還要單手把軟水壺塞回腰帶上，所以都很順利沒有掉到地上，不然會挺麻煩的。

大約跑到中山橋下附近就看到總一折返回來，再往前跑一小段路就看到亞當也回程了，此時超開心的跟他說「加油，目前總二啊」。

這次的總5也是之前一起跑山的朋友，雙方錯身而過時彼此互道一聲加油，超開心的啊，整個人都振奮了起來。

跑到折返點前遇到之前太魯閣馬拉松一起起跑的仙輩大哥在拍照，因為前段已經降速在跑體能維持的不錯，這時候當然要請仙輩大哥幫我拍幾張留念一下，謝謝仙輩大哥在我經過時還要我加油（感動

折返後有點小逆風不太好跑，但看到女總一在前方300公尺處，此時覺得腳的狀態雖然沒有好轉不過體能上感覺還有餘力，想說想要感受一下在前導車後面是什麼感覺，於是就試著追上去看看

追上後前導車大哥說男生要幫女生擋風啊，於是乎現場就有三個男生幫女生擋風的畫面出現，大家好配合啊（笑）

女總一的配速相當穩定在小聊一下後我決定先離隊再往前看看能不能再追到前面的人，很幸運地後來陸續追上了幾位跑友，不過在最後200公尺衝線路段我又被他們刷卡過去，沒練速度在加速度上真的不行，完全跑不過他們，也恭喜他們順利完賽。

最後完賽成績為 44:27 ，總排是25算是出乎意料的不錯，不過這場賽事主辦方因為雨天安全考量有縮短折返點的位置，所以最後大約是9.2k的賽事，均速來看應該是 4:49 左右，這速度加上涼爽的氣溫讓整場賽事的平均心率只有160 沒有暴衝，跑起來可說是相當舒適。

最後要恭喜兩位強者我朋友，一個總二、一個總五真的是太厲害了，完全看不到尾燈的

最後來說說這次測試的攝影機，首先是買之前一直很在意的防震功能，看了後來輸出的影片真心覺得現在的防手震演算法也太強了，影片輸出後的晃動感極低，另外就是隱藏自拍棒這功能也是超讚，怪不得許多滑雪的人都會買這個攝影機來記錄自己滑雪的英姿，最後是全景攝影讓我能在拍攝時不用太在意取景，因為事後再選擇輸出的拍攝角度就好，這個真的超方便的，最後結論就是超級推薦想要紀錄自己比賽的跑友可以考慮看看！（然後我終於看到我的肥肉在跑步的過程中不斷上下震動～哭）補充說明：手持會影響速度，一來是手會痠要換手，二來是會有一隻手不能擺臂，要注意。