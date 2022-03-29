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「日本馬拉松一姊」一山麻緒離開華歌爾 加入資生堂！

運動筆記 / Joanna

「日本馬拉松一姊」 一山麻緒（左）與教練 永山忠幸（右）將於本月底離開華歌爾，加入資生堂（圖片來源：月陸Online

在東京奧運拿下女子馬拉松第八名的「日本馬拉松一姊」 一山麻緒 今（28）宣布這個月底將與教練 永山忠幸 一起離開華歌爾，並於四月初加入資生堂。2016 年加入華歌爾的 一山麻緒 向前東家表示感謝，「非常感謝在加入華歌爾這段期間，一直溫暖支持我的所有人，我的內心充滿感謝。」其實去年 12 月她與「日本馬拉松一哥」鈴木健吾 結婚時，就在尋找關東地區的新據點，而知道資生堂是一家女性活躍的企業，對她來說很有吸引力，也因此決定成為資生堂的一員。

延伸閱讀：【話題】馬拉松夫妻檔誕生！日本馬拉松紀錄保持者 鈴木健吾 與女子現役最速 一山麻緒 宣布結婚！

此外，在 2000 年擔任華歌爾田徑教練、曾培養 福士加代子 安藤友香 等長跑好手的 永山忠幸，也將跟著一山轉任到資生堂，當她的專職教練。「朝著巴黎奧運為目標，資生堂接受了我們的想法，希望透過每日的努力，最大目標是改變迄今為止的生活環境與動態基礎，並打破日本女子馬拉松紀錄獲得獎牌！」永山忠幸教練表示。這裡也祝福 一山麻緒 到新的環境能繼續好好發展，並有好的表現！

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參考資料：月陸Online京都新聞

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