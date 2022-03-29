跑步知識／新時代飲食聰明選 你才能越跑越強大

跑者應該吃什麼、什麼時候吃、吃多少？沒有一個標準答案，但如果對於飲食的觀念，至少有基本的良好心態，就算是個好的開始了！

幫自己的身體充電 彈性調整是要點

為你的身體補充適當的營養，理所當然讓你體能更好、跑得更好。我們吃進什麼東西，就直接影響身體表現。許多跑者喜歡平均攝取全穀物、瘦肉蛋白和新鮮蔬菜、水果；也很多職業跑者在訓練時，會減少吃：含高乳糖的食物、含糖飲料、零食、以及含高反式脂肪的食物（想想油炸速食）。

對於跑者來說，這些是飲食選擇很好的基準，但請記住，營養是因人而異的，每個人的體質不同、有不同的需求，飲食就和你設定的訓練進度和目標同等重要。凱爾西·托馬斯（Kelsey Thomas）是艾蜜莉計畫（The Emily Program）的西雅圖區主管，該計畫是一個全國公認的組織，為青少年、年輕人和成年人提供個人化的飲食失調治療。凱爾西認同運動員將營養補充視為身體的能量來源，但她也提醒，不應該以飲食方式定義自己或是運動員身分。

「我能理解運動員將食物作為身體的燃料，甚至有時會將運動視為自己的全部，但人生不止於此，食物是生活的一部分，它應該保有彈性，飲食應該要有樂趣、要能享受其中；也許你在侄女的一歲生日時，能和她一起分享蛋糕，和家人的慶祝只是生活的一部分，過了幾天之後就成為美好的回憶，不會因為你吃了甜食而感到內疚。」最基本的關鍵心態是，別把食物視為外來威脅，相反地，食物是幫助你提升身體素質的最佳助攻！

搭起與飲食的健康橋樑

艾蜜莉計畫的執行長吉利安·蘭伯特（Jillian Lampert）解釋說，建立健康飲食的核心是，基於需要和想要，而不是焦慮、擔心或規則。「負面影響會來自四面八方。我們可以輕易的從一個網站、看到一個飲食懶人包、或是在某個保健宣傳中，得知你應該吃哪些食物、或者在減脂的商業廣告中，宣傳脂肪攝取會違反了健康規則。」她說。根據蘭伯特的說法，人們經常會將所有飲食指南匯總在一起，但問題在於，我們會根據外部的因素作出選擇，而不是關於自己的內部因素。

凱爾·普法芬巴赫（Kyle Pfaffenbach）博士是東俄勒岡大學健康與人類績效計畫的教授，也是 Brooks Beasts 菁英跑團的顧問，他也同意檢康的飲食要從個人出發，他提供了以下四個基本的營養觀念：

1. 食物和營養，不是要被解決、被掌控、能被完美征服的東西。

2. 健康的飲食關係是能彈性調整的。對於跑步者來說，這意味著要摒棄有些食物會神奇地在訓練或比賽當天發揮作用的想法。對於營養和身體能量產生有基本的認知，可以幫助每個人做出選擇，即使備賽時無法吃到所謂「正確的」食物，也不會感到有壓力。

3.「有意識的」飲食可以幫助建立與食物的健康關係。放慢速度、徹底咀嚼，深入地探索口感和味道，去了解食材的來源、思考它端上桌前所經歷的過程。這與「無意識」的飲食相反，後者可能只是嘴饞而吃的零食。

4. 飲食應該是很享受的！現代我們有很多機會，接觸到來自世界各地的豐富食物和飲食文化，應該好好珍視此多元的美食文化，畢竟民以食為天！

如果你或者是你身邊的人，沒有健康的飲食習慣，或是正在對抗飲食失調，請記住，三餐是生活的一部份，依照自己的身體狀況選擇食物，放輕鬆面對、要能彈性調整，抱持著好心情用餐，食物就能為你轉換成正向能量。

※ 本文部分內容取自 BROOKS U.S.官網刊登之文章。