賽事心得／電器盃路跑 用237天把歸零的跑感重新找回來！

2016-2018年初算是我運動最活躍的時期，幾乎周周有馬拉松賽事，還瘋狂到去參加完大甲媽遶境後又上雪山，下山後又去白沙屯媽遶境，然後又馬拉松…也因為操過頭造成梨狀肌受傷，只好減少跑量、按摩、做復健，接著2018年父親生病，每兩個月住院一次…父後怕媽媽過於傷心，幾乎婉拒了所有的活動陪她，2020年七月底，則是自己動了大刀，10公分長的刀疤讓我整整休息一年，唯一能做的運動就是走路散步，好不容易2021要開始振作找回跑感，卻遇到疫情擾亂，加上二姐生病離世，於是又減少活動多陪伴媽媽。到了8月突然驚覺不能再放縱變胖的自己了（達到不能再高的人生最高峰），於是開始維持每天的慢跑，到現在237天！

砍掉重練很累、很困難，剛開始真的猶如在地獄！

速度慢、心率高！跑沒多久就上氣不接下氣，每跑一次就是一次挫敗！

河濱遇到朋友一起跑，也因為速度跟不上、拖累朋友，而生氣自己為什麼沒辦法跑下去！也經常擺著一張臭臉給叫練男友看！他陪著我跑也很辛苦，因為這樣的速度對他來說沒有訓練到反而會跑得很累！但他始終就陪著我慢慢地跑！之前為了練初馬，曾經跑過山路，始終覺得跑山路對於鍛鍊腿力很有幫助，雖然能力還不夠可以跑上山，但是邊跑邊走多少還是有訓練到；於是就自己跑了三次山路（9/21大尖山、10/3大尖山、10/10白雲派出所）。果然之後耐力就有好一點，速度也稍稍提升一點。

跑步靠累積！

為了維持訓練，每天下班就是到河濱集合跑步。為了不讓自己有偷懶的藉口，把線上賽事都報名了（把自己逼到極致的概念）就這樣從一開始的5K，慢慢增加到8K、10K、LSD 15K…月跑量也從八月的117邁進200。每次都期許自己能再進步一點，因為跑步只有累積沒有奇蹟！

#把自己逼到極致的線上賽事

2021 8月開始恢復跑，慢慢累積跑量。為了驗收自己努力的成果，報名了準備復出的渣打半馬。

因為知道荒廢太久，不敢一下就報全馬，先從半馬開始。

2018年渣打馬因為梨狀肌復發而14K棄賽。

結果因為疫情攪局，賽事取消，預計雪恥的渣打馬計畫落空，只好尋求下一場賽事。就這樣原本單純覺得CP值高的電器盃陰錯陽差成了我復出的賽事！前一晚半夜雷雨交加，滴答的雨聲吵得沒辦法入睡，甚至都萌生要棄賽的念頭…不然到會場再看狀況決定吧！於是和男友叫練Rsir及他鄰居泉哥，三人在天未亮的河濱走向會場（4K多的路程）

三人天未亮默默走向會場。

越接近會場，看到揹著紅色衣保袋的跑者更多了，看來昨晚的大雷雨都沒澆熄大家沸騰的熱血！看所剩的時間不多，趕緊換裝寄物就到起跑點等著了。然後…我發現我的葡萄糖錠、鹽錠都沒拿，跟著一起寄物了…（是在準備心酸的…）還好Rsir趕緊拿一顆葡萄糖錠給我！Rsir：這是唯一一顆了！問我預計跑多少?其實心裡沒有個底！ Rsir：妳大概206-210左右吧！雖然超想破2但卻沒有把握（如果能破PB1:56更好，野心總是比較大！）因為我身上還背著發胖未減下來的肉，所以Rsir也就看開了…aPu：（轉頭問泉哥）你預計跑多少?泉哥：2小時Rsir：妳就跟著他順順的跑，不行就降速。6：45鳴槍起跑，一下子就看不見Rsir了，泉哥也衝在前面了，我加快腳步跟了上去，一路跟著到第一水站…不行前面太快了，熱身還不夠，這樣下去我後面可能會爆掉，於是…還沒到第二水站我就也看不到泉哥了！好吧！接下來只能靠自己了！

本來雨停了，但起跑後沒多久就開始下大雨，雖然沒太陽很涼快，不至於太口渴，但也因為沒有多餘的補給，於是打算每一水站都進去補點水（只有10K水站沒進），又想著葡萄糖錠該何時補? 10K後? 會不會太慢補了? 於是決定8K左右就先補！

10K時看一下手錶54:32，只要後面不要掉速太多，破2應該有望了！

原以為過10K、11K就會折返，怎麼一直看不到折返點? （原來是在13K折返）中途有段逆風超大的，只能慶幸自己噸位大，還抵擋得住這強烈的逆風！跑者：阿拖加油！我們都穿一樣的阿拖！aPu：（轉頭看一眼）謝謝！（這是我第一次穿跟上來阿拖參賽）於是跟著他們四個跑了一小段，好不容易看到一間廁所，只好跟他們分散去廁所，等了一下，不行再等下去破2無望了！邊跑邊算時間，看到剛剛的四人組，就這樣一路在後面追著！回程時，雨停了才認出攝影師小簡、微笑客棧堅哥！

看見 #微笑客棧堅哥！賺到幾張美拍，謝謝一路的攝影師辛苦冒風雨拍攝！

# aPu招牌動作 #仙輩 #攝影師們辛苦了謝謝美拍終於看到了起終點的拱門，越接近終點越有人大聲喊加油！連裁判也都比了讚！

我不是頂尖的跑者，但是我很努力！

#半馬破2沒破PB當然90分鐘完賽破PB的男友叫練Rsir也在終點等著我！

#恭喜Rsir半馬90分鐘破PB

#終點合影一下

#電器盃完賽成績和完賽禮 #完賽禮電動牙刷

＃謝謝臉紅心跳視障跑團週四賽前團練（有被操到）

＃下午開心帶著破2豆花去探班 ＃臉紅心跳視障跑團

＃跑完滿滿的補給一定要的#第7屆電器盃反詐騙公益路跑#叫練總是叫你練 #尋寶網 #運動休閒 #微笑客棧 #仙輩 謝謝大會所有工作人員，謝謝攝影師們冒風雨美拍。