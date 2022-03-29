跑步小品／嘖嘖～女神降臨！

南橫超馬60K女總一 – 人稱「最速空姊」的Misa笑吟吟地光臨〈肉腳的跑步人蔘〉節目，整個錄音室隨著女神的出現彷彿有了光，看到Misa容光煥發的容顏和曼妙體態，十足的「又美又強」，讓人打心底羨慕啊！她揹了個超大衣保袋，袋子看起來塞得滿滿的，原來女神錄完音就要去游泳+騎車+練跑，為四月即將到來的

CT 226賽事練習；在疫情使得飛機航班大減之際，空服員成了運動員，運動成為Misa生活的重心，日子健康又充實！👂想聽本集podcast女神悅耳的聲音請點 這裡（約24分鐘）

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練武奇才！台北花博超馬6H分一 南橫超馬60K女總一

話說Misa一直以來的目標本來是拚全馬BQ，無奈今年初的目標賽事渣打馬因疫情取消後，跑超馬成了人生中美麗的意外。她參加在原訂渣打馬前一天舉行的台北花博超馬，想驗一驗自己的體能訓練得如何，結果拿下6H組分一！整整一個月後的南橫超馬，則是與長榮航空路跑社的姊妹們一起報名，她報了60K組，姊妹中還有人報100K組，所以長榮空姐們實在都很厲害啊！熊熊跨足超馬界的Misa，南橫超馬又拿了個60K女總一/全總4，官方成績5:36:09，淨時間5:35:45，均速5:36，比女總二快上30分鐘以上！（註：辣個女總二隔週在酷熱的萬金石全馬跑出3:35啊，也太厲害！👍👍👍）Misa成為目前南橫超馬60K最佳紀錄！這…，實在是太驚人了啊～～～😲😲😲

（南橫超馬60K女總一美麗衝線的瞬間 照片提供：Misa）

不過比較起來，Misa覺得跑全馬累多了，為了拚速度、全程在5分速內，心率通常飆在168-180之間，但跑超馬則希望全程順順地跑完，心態上輕鬆多了，「就像平常在練的長距離，順順的不要停、慢慢跑完。」聽她講得臉不紅氣不喘，然而60K的總一顯然肌力、耐力都已達某種境界，否則哪能「順順的」跑完還拿下第一名？

不少超馬跑者都把自己練得能邊跑邊吃，南橫超馬的補給甚至還有滷肉飯，Misa笑著說，每一站都進站補水，但只吃能量膠、鹽錠等簡單的補給，無福享受沿途美食，但確實享受了沿途的風光。山上風景令人心曠神怡、補給豐盛、志工熱情是南橫超馬的特色，不少跑者是抱著郊遊一般的心態享受這場超馬，而不是拚死拚活的比賽，賽事氛圍較一般馬拉松要輕鬆許多，一路上Misa每經過一個跑者一定不忘對著對方喊「加油！」折返後她也聽到沿途的志工和民眾對她喊「女總一，加油！」、「妳跑得好好！」更激勵了她一路堅持下去，也體會到平日紮實訓練的成果，讓自己能全程保持一定的速度，順利完成比賽。這讓我想起在台北花博超馬的現場，親眼目睹Misa一圈又一圈、狀似輕鬆自在的跑著，最難得的是全程維持跑姿，上半身挺直、腳步輕快不見一絲疲態，任何時刻被鏡頭拍出來的瞬間都是完美，這到底怎麼辦到的？

Misa謙稱，還好是報6H，若是報了12H恐怕身體不知會如何軟爛（笑～），平常訓練時她會把意念放在跑姿和呼吸上，專注精神，只要不是太累，跑姿絕對跑不掉。

訓練決不白費！女神的BQ夢想

Misa的PB是2019年台北馬的3:35，距離BQA的3:25還有10分鐘，原本自認紮實的練習，今年渣打馬BQ應該不是問題，然而疫情打亂了所有跑者的訓練節奏和目標賽事，雖然感到有點可惜，但她相信訓練絕對不會白費，尤其現階段不再像以前那樣總有密集的班表、必須在時差中練跑，她反而有充分的時間可以安排訓練。原本都是吃教練開的質量課表，每週固定跑間歇、tempo run、和周末的長距離，而且每一次課表都吃飽吃滿，但自從去年12月起，Misa嚐試每天有氧跑，每一天跑滿90分鐘，週末跑30公里，這樣跑了一個多月後嚐試超馬，發現應該是有氧的底子紮實了，於是可以把超馬跑得很自在。

（女神的跑姿永遠是這麼標準！ 照片提供：Misa）

過去是認真的質量跑者時，每個月跑量約150K-200K，自從開始接受有氧跑步後，Misa的月跑量可達365K，來到生涯最高跑量，「這跑量仍然不能跟身邊的一些神人相比，不過對我自己來說算是跨越了某一個『檻』。」這番話聽得我只能遠目啊啊啊～～～😅除了跑步以外，女神做瑜珈，也為了準備四月份的CT 226賽事而游泳、騎車交叉訓練，「已經像個半運動員了…」。（笑～「以前要調時差、又要兼顧訓練，身體常感到不堪負荷，往往時差還沒調回來，就得備戰吃課表，身心都很疲憊；現在航班比較少了，我可以每天晚上十點睡覺、早上八點起床訓練，我很喜歡這種規律的生活！」講到這裡，看到Misa臉龐的光彩閃閃動人，真心為她感到高興呢！（㊙️：女神的鬧鐘設在七點，但通常賴床一小時再起床….）

上過Misa瑜珈課的人都對她筋骨的軟Q印象深刻。她說，瑜珈與跑步都是需要專心於呼吸和動作的運動，每當做完一小時瑜珈，會有種重生、療癒了自己的感覺。只要用心、專注於自己的體位和動作，不論是呼吸、膝蓋抬高、屁股發力等等，過後都會發覺自己有所不同。

（各種瑜珈高難度動作都難不倒女神啊～ 照片提供：Misa）

規律運動讓Misa更充實、自信，生活更有意義、心靈也更滿足。現在，她也希望把熱愛運動的能量傳遞給更多人，特別是身心障礙的朋友，也能感受到運動的快樂。Misa曾經協助唐寶寶完成路跑，也支持身心障礙者能和一般人同樣享有參加比賽的權利。「陪伴他們，看他們像小孩子一樣長大，從走路有困難到可以跑三五公里，心裡的成就感會比自己跑一場全馬還大！」

「以前總是為自己而跑，希望未來不只是為自己跑，也能幫助更多人跑…」。說不定哪天跑著跑著，你就在田徑場或賽道上看見這位人美心美的空姊喔！

**女神的小提醒：今年10月23日有長榮路跑，別忘了報名喔～

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