賽事心得／萬金石馬拉松 炙熱與逆風 在終點見證不凡的自己

去年，還在螢幕上觀看著全台唯一的銀標賽事直播，想像著那炙熱與逆風下的賽道體感；今年，輪到自己第一次站上萬金石馬拉松的起跑線。前年底台北馬順利突破 330 大關後，一年多來狀態起伏不斷。隨著孩子的到來，更一度懷疑全馬賽事是否已成為無法企及的奢望。

所幸忙亂的生活持續了兩個多月後逐漸步上軌道，11月開始慢慢恢復正常課表訓練，在去年底的台北馬半馬把握天時地利繳出了超乎預期的 92 分台成績。然而，這次訓練週期的巔峰期卻來得太早，在一月中新北測5k時就已感到些微力不從心，接下來的長課與節奏跑也總是帶著揮之不去的疲勞感，雖能維持原定配速，心率卻總是令人憂心地偏高。

渣打馬的取消打亂了原先設定的目標，而在原訂賽事日進行了自主全馬作為訓練週期的驗收，表現又令自己大失所望，在32公里後早早撞牆狼狽完賽。對於僅剩5周就要踏上的萬金石賽道，直到賽前依舊充滿著忐忑不安，除了首度參加的陌生感，賽前兩周接踵而來的腸胃炎與眼疾，更讓自己在賽前不得不設定極度保守的目標與策略。對於不在狀態的自己，想要突破個人最佳是不切實際的，但若能徹底執行賽前擬定的策略不再撞牆，對於現況的自己就是勝利。賽道的影片與高度圖反覆研究了、各種突發可能的模擬也進行過了，既然該做的都做了，那就好好享受第一次的萬金石馬拉松吧!

在等候區的那一刻，再次提醒著自己維持這樣的心態。起伏不斷的賽道、變化莫測的氣候與強勁的回程逆風，加上後半馬令人頭痛的波浪橋與獅頭山兩大關卡，萬金石馬拉松的挑戰性足以讓最有經驗的跑者感到敬畏。儘管今年開賽的天氣比起往年相對友善，起跑時接近百分之百的濕度與空氣中厚重的黏滯感，仍讓我剛進入萬里隧道不久便渾身大汗。自己非常清楚今日能否克竟全功，後段水分、能量與電解質的適時補給是最重要的關鍵。

幸而太陽在前半馬都安分地躲在雲層後，前半馬一如預期好跑很多，市區中第一個十公里以保守的五分速左右完成，沿著大海蜿蜒崎嶇的第二個十公里乘著順風稍稍加快了五到十秒左右的配速，來到去程較需費力爬升的十八王公橋，也順著風勢沒有耗損太多精力就通過了，此時也陸續看到領先集團許多熟悉的高手面孔一一迎面呼嘯而過。通過20公里左右的折返點，真正的戰鬥現在才要開始。

回程隨著日曬漸強，毫無遮蔽下體內水分飛快地流失，毫不間斷的逆風更讓人難以招架，即使想抓住集團跟車，附近卻大多是零零散散的跑者，從四面八方襲來的海風幾乎令人無處可躲。為了節省體力，配速不得不再度降回五分速上下，此時能量膠、水分與鹽錠開始輪番上陣，在每一個水站都刻意往身上澆淋冰水降低核心體溫。終於艱辛地來到需要三段爬升的波浪橋，跌跌撞撞地撐過後一個右轉就是更加陡峭的獅頭山。幸運的是此時油槽還有燃料，維持著一定速度不致淪為步兵，下山時也不斷提醒自己不要衝過頭導致抽筋，就這樣有驚無險地克服兩大關卡回到市區。小心翼翼的補給策略似乎在本場奏效，前兩場出現的撞牆期噩夢沒有再度重演。重新進入萬里隧道後，甚至覺得體感比預期更加輕鬆，也讓最後一公里還有變檔加速的機會，成功在大會時間330前邁入了終點。

第一次的萬金石經驗，去除交通接駁等硬傷，其實給自己超乎預期的好印象。寬闊的會場腹地與清楚的指標，訓練有素的志工團隊，物資充沛的水站，完賽後流暢的動線，選手的休息區與更衣室設計也十分貼心，賽後提供的歐咪阿給也是滿到哭出來。回飯店房間時，竟然還跟印帝同部電梯，原來國內男總一根本住在我們對面房間而已，看來有神主牌加持成績有差。沉澱了一周後，碰巧看到賽事重播，再次想起在炙熱與逆風下耐心推進的體感，出隧道後因奮起加速而湧現的跑者愉悅。每位跑者在通過終點的那一刻，確實都見證了最不凡的自己。