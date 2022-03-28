賽事心得／萬金石馬拉松 初戰萬金、勇抱女王

（姐就是開心最愛的就是妳，終於抱到你了！）

期待了四年終於完成女王使命！我與萬金石馬拉松的邂逅，緣起於幾年前看著景美團團長小茹手上那座女王頭獎盃，「好美喔！」一種堅毅的美，在心裡默默許下承諾我也想擁有她，就這樣開始我對萬金石比賽有所期待。也許是老天讓我學習等待及磨練的機會，連兩年報名沒抽中籤，第三年抽到了卻因疫情而取消，這次剛好有成績達標免抽籤資格，可以直接保送參賽，原來還是靠自己平日努力練習的汗水換來萬金石入場券最實在。

精實的跑者必定有高度的自律；規律的作息、飲食，循序漸進的訓練課表，包含重訓缺一不可。當別人還在夢鄉時我已完成熱身；當別人剛到操場時，我已經跑完當日課表。（我的訓練課表安排在2020台北馬拉松網誌可以參考）

（團練-週二週四的質量課表）

訓練期間風雨無阻，朝著目標一步一腳印邁進，過程艱辛但無怨無悔，因為我有想要完成的事！將我的目標專注鎖定在這場賽事，然後把所有累積的能量在賽道上毫不保留的發揮到極致。賽前的調整更是重要，所有該練的都練了，讓身體恢復到最佳備戰狀態。當一切都準備就緒，告訴自己「我有信心來面對萬金石戰役了!」

一早到了會場天氣悶熱，已有心理準備即將面臨一場硬仗，也早耳聞萬金石的招牌菜包含回程逆風、豔陽伺候、賽道如波浪起伏的獅頭山，只有做好充分準備的跑者，才能關關難過關關過。 等待起跑的過程既緊張又興奮，同區的選手們各個摩拳擦掌，當鳴槍的那一剎那，我毫不猶豫的衝了出去。

前半馬路線平緩加上順風，配速維持420-425。跟著大集團還有中小跑團的兩位夥伴，一位負責破風，一位幫忙配速。賽前的教戰劇本不知模擬了多少回，但沒想到事與願違，考驗在10K之後開始接踵而來。14k時其中共跑的配速夥伴突然脹氣不適，明明練跑時吃膠一切順利，偏偏腸胃這時來鬧脾氣！只能說聲終點見了~

到了17k太陽已露半臉，快到了20k折返點時，破風手學堯還關心：「音速還可以嗎？我沒問題喔!(聽了讓人安心，哈)」讓我感覺到接下來的逆風吹拂，破風手準備要大展身手~逆風段有我！當我腦中還在預演時，突然學堯沒預警的回頭說著「音速，我有點跑不下去了。」頓時畫面定格，臉上出現三條線，頭上飛過黑烏鴉。賽前保的兩張保險單沒有一張生效的(哭哭)!

帶著兩位暖心隊友的祝福，後面的路我必須一人堅持作戰下去!過不久跟上另一位領跑歐陽中和，在他身後擋了幾k的逆風（還一直不小心踢到他的腳，真是歹勢!)，此時配速穩健，體感也非常舒適，心裡想「還好有你，真是我的萬金破風英雄啊！」。

（謝謝師父-萬金破風英雄）

就在28k時，不知道是一直被我踢到腳生氣了，還是以為我要他再加速，他回頭表示要降速了，就建議我去跟別車吧。就這樣有一車沒一車的跟著，我心想這樣下去不但會亂了配速，也會消耗體力，於是決定後段自己獨推獨秀了！

從這時開始感受到跑者是勇敢與孤獨的，雖然一路上都是陌生的面孔，但各個流露出一樣堅毅不拔的精神與態度，無論順風與逆風，都要邁開腳步向前前進。就是這股力量牽引著我，跑就對了！之後追上捷豹會長林武松松哥，他早已是破3跑者，也恭喜他最後奪下分4！

（水呢？姐幫你破風這麼久，應該遞個水吧！）

領教完萬金石招牌逆風，把最後一包能量膠吃完，迎接而來的魔王考驗是-波浪獅頭山，看著眼前沒盡頭的波浪，頭上頂著烈日，「我可以的！不要被恐懼吞噬，腳抬高往前邁進，身體會帶著我前進的，掉一點速沒關係的，一定要hold住撐過這段!」。

（獅頭山-不管多累看到鏡頭就是要擠出笑容，哈）

有點驚訝的是，此刻身體還可以維持前進，雙腳也沒有特別感到無力，太陽公公似乎也被我拋在身後，耳邊還聽到旁邊的工作人員喊著：「加油，妳目前是總9喔!」這已經超越了我預期的目標，頓時又士氣大振!最後接著跑了一段下坡，本想帥氣的衝一下，但開始有點疲累，配速不知不覺也掉了一些，真是步步煎熬啊！

這時前方的跑者有的已經改以競走或成為步兵了，除了沿途熱情的民眾加油打氣聲，全身上下帶領我往前跑的就只剩意志力了。此刻再刷過一個一直領跑在我前面的女生，信心指數又上升了。最後幾k再追上一個女生，我們互相加油後，保持差距不遠的距離，看到隧道出現有種鬆了一口氣的感覺。

（看到隧道口了，終點真的快到了！）

但已經跑到幾乎要恍神的我，卻彷彿覺得隧道好像永遠跑不完似的。出了隧道忽然聽見團長志豪、叫練育儒大喊：「音速加油！」。最後以3小時09分19秒奮力踏進終點拱門，工作人員為我掛上女子總排第8獎牌！這時我才回過神，這完賽果實好美好甜啊！

（眼神渙散…眼鏡還是忘了戴，哈哈）

（終於完賽了.......腳快抽筋了….）

（第一次領獎金是美金！）

（恭喜披薩、小月好成績、三位女將都抱女王歸）

（高老師，很支持你勇敢的棄賽，下回再戰）

認真投入跑步訓練其實很辛苦，但這點點滴滴，都是讓自己更強大，邁向美好終點的必經過程，現在回頭看來，相信這一切都是最好的安排。暖心的是，跑團團長志豪總是一路陪練到最後，晨練完還有全國張張大哥慰勞大家的手沖咖啡，大師兄、美好姐、遙遙的關心跟支持，還有一群輕鬆跑輕鬆聊的中小歡樂團，訓練的路上，原來我不孤單，有你們真好!

（中小歡樂團-每天晨練完大家一起喝咖啡輕鬆聊）

（也要感謝比鬧鐘還威的米米姐妹花，每天準時叫我起床出門跑步，所有的獎盃都被妳們打破了，女王頭可要鎖櫃子了。）

（有溫度的中小跑團）

#謝謝萬金石馬拉松所有工作人員#謝謝賽道上所有的攝影師#謝謝賽道上熱情的加油團#櫻桃王KingOrchards#ProductofUSA

感謝櫻桃王的贊助，讓每次訓練完的夥伴能夠得到迅速的恢復，才能在各項比賽都能獲得好成績與好表現。