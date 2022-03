賽事資訊／2022 ELLE風格路跑 將永續時尚帶入生活

2022 ELLE風格路跑,邀請你與ELLE Run for Green,跟ELLE一起風格永續,成為有型有款的環保跑者!立即報名:https://elle.re/3vtldf

這場席捲全球的疫情,反應出人類與環境的密切關係,也促使我們重新省思如何一同守護環境,2022 ELLE 風格路跑,邀請你與 ELLE Run for Green,跟 ELLE 一起風格永續,一個人的力量或許單薄,但有你一起,改變將會發生!

流行趨勢不單單只是時尚脈動,也反映了當代社會文化的走向,近年來無論是時裝產業或各領域也都紛紛加入永續的行列,為未來盡一份心力。當疫情席捲全球,也讓人再次省思我們與環境間的關係,因此向來被跑友稱為全台最時尚的運動賽事「ELLE風格路跑」,就是以ELLE Run for Green做為主題,賽衣採用回收原料製作的紗線製成、無紙化證書、補給站使用無塑料紙杯,提供共乘接駁巴士等,就是希望透過2022年6月18日在大佳河濱公園的這場活動,邀請跑友們一起成為綠色跑者,同時將永續時尚的理念帶入生活中,讓口號成為行動,啟動改變的力量。

Recycle/Reduce/Reuse<

2022邁入第8年舉辦的 ELLE風格路跑,結合運動與時尚,每年的風格主軸,都深受喜愛,今年主題 ELLE Run for Green,則是將環保3R—Recycle、Reduce及 Reuse融入於活動中。

「Recycle」,從前幾年開始 ELLE風格路跑賽衣,便以環保材質來製作,今年則採用回收寶特瓶為原料,經過粉碎、清洗、分解、聚合、造粒、加熱融熔、抽絲及假撚加工製成的纖維來製作,設計靈感來自台灣山陵稜線將其圖形化,搭配 Go green, don’t do Nothing及 We can’t change yesterdays ,but we can change tomorrows.兩句口號,提醒著我們何其幸運生長在這豐饒的自然環境中,更應時時珍惜!此外,過往路跑賽事中大量消耗的紙杯,因為含有塑料難以回收,這一次將改用無塑料紙杯,可當成紙類直接回收,讓資源循環再生。

2022 ELLE風格路跑賽衣(圖/ ELLE TAIWAN)

「Reduce」,減少資源的浪費也是這次賽事的目標,因此證明完賽榮耀的紙本證書,則改以電子證書取代,不僅可以上傳個人照片,也更便於社群分享,而每年大排長龍的的拍照區,將降低一次性資源使用比例,讓所有裝飾陳列物可以再被回收利用。

「Reuse」,相信許多跑友對於獎牌有著又愛又恨的糾結,獎牌代表著勇於挑戰的最佳成果,一旦累積到一定數量卻又佔去不少空間,2022ELLE風格路跑獎牌設計就是以這樣的痛點去思考,如何讓獎牌除了意義上的表達,也可以再度被使用,所以我們將獎牌延伸設計成為開瓶器,讓跑友們可以在與好友歡聚時不但被見證自己的勇氣,同時也讓獎牌開啟了新的可能,不再被束之高閣。

2022 ELLE風格路跑紀念毛巾及獎牌(圖/ ELLE TAIWAN)

ELLE Run for Green 2022 ELLE風格路跑,即將在6/18於大佳河濱公園舉行,設有5K與10K賽段,不管是想開始運動的你,或是想試著挑戰自己的你,又或是想與好友們一起來場晨間運動聚會的你,都絕對不可錯過,其中10K報名好禮特別加碼ELLE獨家設計衣保袋,5K及10K報名禮也推出ELLE年度毛巾,完賽禮贈送可重複使用的風格水壺,還有許多超值好禮陸續新增中。

為了可以更妥善的推廣環保及永續理念,每10人報名也將透過 One Tree Planted種植一棵樹木,活動網站上也規劃有寓教於樂的「綠色跑跑人」線上遊戲,完成遊戲還可以抽大獎,現場市集也將邀請環境生態團體及綠色理念品牌帶來富含知識與互動的宣傳活動,一個人的力量或許單薄,但我們相信有你一起,改變就有機會發生!

ELLE限定款水壺及10K跑友限定衣保袋(圖/ ELLE TAIWAN)

2022 ELLE風格路跑,邀請你與 ELLE Run for Green,跟ELLE一起風格永續,成為有型有款的環保跑者!