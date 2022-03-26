賽事心得／萬金石馬拉松 老天爺的玩笑賽前竟出「車禍」

人生的關卡有多少我不知道，但是有時候就是覺得天公伯就愛跟你唱反調，你越期待的事，終究不會給你這麼順利的進行，中間總會多了許許多多的考驗，多到你想跟天公伯說：「麥擱鬧啊~麥擱來了」。

（謝謝仙輩哥美拍）

天公伯的創意考驗萬金石賽前兩周，有了台北馬前兩天踢到鐵架，腳趾頭割傷流血棄賽的經驗，這次我的內心可是戰戰兢兢地告訴自己這次要顧好，不能因為自己失誤又受傷要再棄賽，才想好要做好這件事處處求小心,，但是沒想到就是那麼湊巧「意外卻從天而降」，這麼倒楣在賽前當周星期二，我出了車禍，是的！是我想都沒想過的新方案降臨～是天公伯的創意嗎？新的考驗嗎？我只能苦笑！！

（才牽回來不到一天的車就被撞了）

賽前

前5天發生車禍，要比賽當周星期二中午，我被一個年輕人騎機車從後面撞上來，因為是後方撞上來的，所以完全無預警也完全無法反應，我只聽到突然的「碰」一聲，我整個人飛起在下秒一聲「碰」，就是我的頭和身體摔在地上的撞擊聲，當下真不知道發生什麼事，第一次在馬路上坐著無法起身，拖鞋也噴飛到分隔線中間，看著手肘擦傷流血，整個嚇呆，很快的警察和救護車都來了，我說了我脖子有點痛，救護人員檢查我的傷勢，不知道是太緊張還是撞到頭，出現過度換氣頭暈手腳發麻，然後一直哭。

他問我要不要上救護車，說真的從沒想過我要坐救護車，看著要坐上那台救護車我更害怕啊，當下雖然很痛，我還是婉拒了上救護車，也覺得當下應該是小傷不要浪費醫療資源（後來救護車走了，警察小聲跟我說以我的狀況，最好當下要直接坐上救護車去醫院的），在等警察丈量的時候，打電話請家人過來協助，也打了通電話給朋友請他幫忙一些事 ，當下立刻潰堤哭了說：「我星期日萬金石怎麼辦啦～」

當下對方媽媽的道歉我也似乎聽不到，（原來我心疼的，不是剛買不到20小時的機車撞毀，而是跑者魂大爆發擔心不能跑，現在想想也太好笑了，後來車子估算要修3萬3），好不容易做完筆錄，自行到醫院去檢查，車禍當下挫傷！撞到頭部頸部！後腰背（挫傷），到醫院照電腦斷層就是沒事，但後腰跟背就是整個痛到行動緩慢困難，起坐都需要攙扶著，大家應該都很清楚有時候內傷更難好，傷到筋膜更是要人命，車禍後除了後續處理，我滿頭想的都是這樣還能跑嗎？是好幾天後，才想到被後撞真的來不及反應，要是因為這樣上天堂，你都不知道怎麼說為什麼上天堂，因為不明就理很可怕！

（當天的急診就醫紀錄）

想盡方式如何減輕疼痛，吃了急診醫生開的止痛藥兩天，還是不見好轉，每天起身躺下就要耗費很多時間，一直哀哀叫，包括行走步伐太大腰都感覺疼痛，我覺得這樣不行，只好立馬判斷尋求另位醫生治療，與到熟識的醫館就醫急救，希望能減輕現在身上的症狀，我知道現在狀態棄賽是唯一選擇，但是我總想在掙扎那1%的可能性，這樣煎熬的等待，每一天睜開眼都在幻想，等等起床後能身輕如燕傷好了，每一天起床就知道今天的希望落空……

到了賽前一天我問了朋友，如果我只能跑5公里，那你們會陪我走其他的37K嗎？他說他是建議我不要跑，但他知道我會自己想清楚，所以如果跑不完叫我帶錢，可以先去旁邊便利商店喝咖啡等他們回來,真是不友愛。

（攝影師—貢丸）

痛定思痛後我的決定考慮再考慮、思考在思考、煎熬在煎熬、賽前一晚9:00多我做了決定，開始整理裝備決定出發，就算只有五公里我也要在萬金石賽道上，我不想我的號碼牌再次躺在家，雖然有不安定的心、不確定能不能完賽、或是不能預期的結果發生、我現在只有一份認真，與我想要去執行堅定的心，其他的我不願多想，雖然說每年賽事都在，但是我已經兩年沒參加過正式的路跑賽事了，你會很認真看待也會有所有期望，為什麼我兩年沒參加過賽事了之前倒霉事件--台北馬前兩天割到腳趾頭受傷，非常確定不能跑棄賽。

CT報名後開始練習，因為家人某些因素必須取消*渣打生日馬前兩週取消*台新女子馬取消*還有一些生活上大大小小的狀態我一定是犯沖所以怎麼一直厄運連連到不知道該說什麼了。

（能跑能動！就是一個開心的事）攝影師詹偉業（鳥哥）

就賭1%的可能性站在站在賽道上！對於身體我也不是要凌虐他，但既然決定要踏上賽道，我也知道如果狀態不行，就要撤退這條安全守則，雖不是跑馬老司機，我深刻明白知道要是一個不小心，可能傷更重更不好那個可能性，當天我對自己的身體狀態做了評估與防護，心裡最差的決定就是跑不出去，就在終點等大家回來，也謝謝朋友來接送我，喬安的早餐，一路上都把我顧得好好的，特別謝謝麵哥幫忙，把所有要負重品都往自己身上放撒隆巴斯、手機….等～～讓我腰上不要有多餘的負擔負重，而且叫我也不用進水站，他幫我拿水就好, 怕人擠人不小心去推擠，弄到我疼痛部位或傷口提前引爆（謝謝大家護的周全），只要能跑時認真跑，好好觀察自己當下的狀態就好了，這樣也是種另類幸福啊～謝謝你們大家。

（攝影師尋寶網-碩哥）

這場賽事沒有目標，有的是我想在賽道上的執著與認真，能跑一步算一步，好好感受睽違已久的賽道，身體只要有些疼痛我就降速求安全，大概是腎上腺素發酵，看著加油的志工、熱情的民眾、和對向往返的菁英選手，還有一路一直在你身旁的好朋友們陪伴，讓你忽略了疼痛這件事，就這樣一路順順來到19K，這時候太陽出來了，身體的臨界點也開始發出訊息，一折返就聽到喬安說我課表完成可以走了，頓時間突然開心了起來，23K後就開始了，我們跑跑走走說說聊聊的歡樂模式，賽道變成攝影棚，看到景點大家就去拍照。

（唯美走法和崩壞的走法）

雖說是「跑走」腰跟腿後段還是開始出現抗議聲，回程居然還有虐心的坡要跑，有跑者魂的我當然是堅持到底，堅持下坡用跑的，有坡我一定要用走的絕不任性～哈哈哈，八匹馬來拉我也不跑坡 ， 因為我自己也知道我的腳也快呈現抽筋狀態 ，好不容易跑到快看到隧道，內心小劇場開始上演，眼淚開始在眼眶打轉，我真的快到了～快跑完了～劇場還沒演完然後立刻被發現，被警告你不要給我哭歐⋯⋯^_^，還沒到終點～你還沒完賽！立刻被當頭棒喝拉回現實～沒踏進終點線前都不算結束，現實總是殘酷的，演個內心戲都不行。

聽說萬金石就是有這畫面就即將過關（攝影師-大叔）

隧道前開始我給自己下了個指令，如果可以現在開始，希望我能用跑的一路直達終點，我腦內天使聲說：「一直告訴自己要跑起來你可以的，不要放棄」，惡魔聲音出現：「一直跟我說隧道停一次也可以，走一走吧！妳腰痛了！你要抽筋了！停吧！」。連朋友都估計我隧道會停兩次以上…沒想到隧道內我堅持住了，一路一直慢跑刷過一些跑者直奔終點,踩線～我回來了~完賽 ! 贏得那1%的奇蹟！

（完賽了）攝影師-雨果

選擇是份課題往往意外總是來的比喜悅早，相信也有很多人跟我一樣，當你要去做一件事，出現了意外、出現挫折、必須要做選擇，老天爺不會告訴你怎麼選，全靠你自己評估分析，沒有人會知道選擇後，是美好果實還是殘酷的再一棒狠狠打下，這場全馬我很努力一步一步跑回來，我也有認真的觀察自己身體當下狀態，不行時就讓身體停下來走走緩緩。

完賽的那刻一直到了拿到獎牌後，突然心被掏空，眼淚就抑制不了了，那種感動是覺得自己做到了完成了，我真的一開始撞車後要棄賽的絕望、掙扎、思考、到參加，賽前每一天沒有一刻不煎熬的，我也怕參加後收到的是傷更重，但是我還是想勇敢踏出那一步，就算只有1%的可能性，那也有一分勝算，我再度用我的毅力不放棄的精神讓自己回到終點，謝謝我的身體跟腳今天大力配合，雖然跑的也不是太好，但是我可以說我今天已經夠強大了，那個不可能我又把它變成肯定句，是的！我做到了！我的強大跑者魂。

（向前邁進）

(哭過一輪的自己)

最強大的是我的朋友一路上遇到的熱情朋友，真的很開心能與你們在賽道上再見面，特別謝謝麵哥、Peter、喬安、佳佳 一路上在附近互相支持鼓勵說說笑笑，還有Eason一直關心著我的傷勢，打電話給我看我有沒有出狀況需要幫助，也特別謝謝老江賽前這幾天的筋膜急救，雖然我現在被老江禁跑（非常甘願的養傷中）

(謝謝當下沒有趕時間的跑者，停下來幫我們拍照)

就是想說 -跑者魂跑者品完賽後我在網路看到一篇志工寫的文章，他說他加油有人嫌他太吵，因為忙碌沒聽清楚跑者需求詢問，被給予不好的態度….等等，我想說的是，請跑者先確認你參加的是甚麼賽事，到底是吃到飽歡樂玩，還是國際認證指標性賽事，除了水以外，如果真的有甚麼特殊需求，真的可以自己準備，因為你永遠不會知道大會這次準備了什麼，什麼時間點會出現，再來是這樣吃自己的東西,不是更安全更適合自己不是嗎？也不怕缺少不足還要讓你生氣氣，志工已經比我們早到現場做準備，也比我們晚走還要整理會場已經很辛苦了，途中還要幫忙搖旗吶喊為跑者加油，對他們還有賽道上民眾、攝影師、工作人員，只能說是非常感謝了,怎麼還會因為個人要求狀態大小聲呢？「有跑者魂，也請要有跑者品」讓賽道上都是歡樂跟感謝的好嗎？因為看到那篇文章看了一直記著，所以很想要碎唸一下。

（萬金石精彩的篇章因為有你們）

最後還是要再次感謝謝謝賽道上幫忙加油的鄉親們謝謝所有的志工人員加油辛苦的補給謝謝攝影師們（因為有你們也是幫助我跑下去的動力）。

謝謝撒隆巴斯公司的贊助，賽前在會場設站，我出發前想說去加強一下，他們工作人員看到我背上貼滿了貼布，幫我噴完後非常貼心地說完賽後可以來噴，還可以帶貼布回家，於是我完賽去拿貼布，我朋友拿的也都給我，朋友說你比較需要，還外加寄給我一盒，這是打算讓我傷都不要好是吧～貼好貼滿貼一整年。

（謝謝大家的愛心）

#最後謝謝我最愛的萬金石#總有一天會在這賽道上完成我的目標#這次也算破了我歷年萬金石場地PB跑者裝備大公開。

中空帽、衣服、褲子-UNDER_ARMOUR襪子-FLIPPOSSocksxu連結鞋子-Nike ZoomX Vaporfly Next%2墨鏡Akiwei

連結恢復襪套-Footland

(最後與女神歐陽靖合影超開心)希望我下次能分享的是開心完賽文說好了厄運退散#萬金石 #我愛的萬金石 績 #2022萬金石 #翻轉襪 #flippos #flippie #run #全馬 #撒隆適布#footland #Akiwei