快訊

《就在今夜》創作者邱晨病逝 金智娟聞噩耗悲慟

桃園春祭大典通知單寫「祝壽」 網驚：國文不能廢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／萬金石馬拉松視障得名沒獎盃 新北擬下屆擇優頒發

中央社 / 新北24日電
擷圖臉書
擷圖臉書

新北市府體育處今晚表示，依2022萬金石馬拉松競賽規程，視障組前3名頒獎品鼓勵、也有獎牌；將研議明年擇優頒獎盃鼓勵。至於陪跑者未領獎牌已補寄，當天並提供獎品寄送服務。

新北市府體育處長洪玉玲今天晚上接受中央社記者電訪表示，依照2022萬金石馬拉松競賽規則，馬拉松視障組男女組、挑戰馬視障組男女組，前3名跑者都可獲得獎品。

她說，獲得視障組馬拉松第1名的男子組選手「阿興」，原期待獲得獎座（女王頭獎盃）卻失望落空；獲得獎品一台大電扇，卻自己搬回家；陪跑員廣小姐沒有領取獎牌，日前在網路臉書（Facebook）引起討論。

洪玉玲表示，整個競賽過程都依規章進行，部分的誤解、頒獎時溝通不良，陰錯陽差造成的抱怨，昨天已經親自與「阿興」電話溝通。恐是大會服務人員沒有主動告知，才造成溝通上的誤會，下次會更貼心服務。

她表示，包括陪跑員，所有完賽者都會有獎牌，陪跑員與選手因為同一號碼布，成績並列，都可以在官網查詢。競賽規則中，視障組得名者有獎品，並沒有獎座；這次也有提供獲獎的視障選手寄送獎品服務，有選手主動詢問，已幫忙寄送獎品。至於第1名「阿興」的陪跑員廣小姐未領取的獎牌，也已於昨日寄出。

洪玉玲說，今年共有9名視障選手參賽，人數與往年差不多，競賽規則也與歷年相同；為鼓勵更多視障者勇於挑戰自我，將研擬下屆比賽時，依照視障選手參賽人數，擇優名額頒獎盃（獎座）鼓勵。

國立台灣師範大學特殊教育學系教授兼系主任姜義村23日在臉書反映，對萬金石馬拉松的主辦單位來說，視障跑者是公益活動的裝飾品，陪跑員大概就是俗稱的工具人吧。文章獲迴響貼文表示，第1名的「阿興」對於沒有獲頒「女王頭獎盃」感到失望。

姜義村在文章中建議，未來籌備過程應邀請視障跑者或相關專家委員參與討論，以利身心障礙者和特殊需求者的參與，讓所有人都能享受運動的樂趣。

有網友貼文回應，「無法讓身障朋友及陪跑員感到舒適及尊重，相信很難申請到國際認證的白金標章吧」。

萬金石馬拉松

延伸閱讀

兒童節禮物 新北熊猴森水樂園4月3日正式開放

賽事心得／萬金石馬拉松 破TPQ明年繼續拼女王頭獎盃

賽事心得／萬金石馬拉松 一段推坑老公詐騙與被騙的故事

賽事心得／萬金石馬拉松 四個月跑2次的奇幻旅程

相關新聞

路跑／萬金石馬拉松視障得名沒獎盃 新北擬下屆擇優頒發

新北市府體育處今晚表示，依2022萬金石馬拉松競賽規程，視障組前3名頒獎品鼓勵、也有獎牌；將研議明年擇優頒獎盃鼓勵。至於...

賽事心得／萬金石馬拉松 破TPQ明年繼續拼女王頭獎盃

肖想女王頭獎盃很久.....但是萬金石馬的分組是欺負老人的概念男生分6組，女生只分4組，女生只分到45+，就是45歲之後都在同一組唉! 我都58了，要跟年輕人拼奬盃，想了就要深深深呼吸~ 好拼啊!!

賽事心得／萬金石馬拉松 一段推坑老公詐騙與被騙的故事

(意外被捕捉到追夫10公里的真實表情 不是說要用走的嗎？你這個騙子) 在運動行銷公關工作了將近5年的我，常常需要幫客戶想各式各樣的Slogan，有時候很在地化、很詼諧，但不管怎樣都必須要說得出一

賽事心得／萬金石馬拉松 四個月跑2次的奇幻旅程

跑步配備是這屆萬金石的白橘配~ 跑齡六年多來，一直很想參加傳說中的萬金石馬拉松，可惜事與願違，抽了三年的籤，都沒抽中！後來終於抽中了2020年的萬金石馬拉松，卻因疫情停辦！保留資格到2021年，

賽事心得／萬金石馬拉松 充份準備的破4之路

萬金石的賽道 最適合兌現 豔陽升起前的夏天 揮汗堅持的每一趟間歇 所謂的馬拉松比賽，在報名的那一刻就已經開始了，誰能健康無傷的站在起跑線，收割過去幾個月的訓練所產生的生理適應，誰就是贏家。去年

賽事心得／萬金石馬拉松 終於無傷完賽

去年11/21的萬金石馬拉松我受傷了，經診治是髖關節唇的撕裂傷，期間經過了徹底檢查傷部、注射增生治療、運動復健、增加肌耐力重量訓練，四個月後，我再次踏上萬金石的賽道，2022年3月20日，我終於無傷完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。