賽事心得／萬金石馬拉松 一段推坑老公詐騙與被騙的故事

(意外被捕捉到追夫10公里的真實表情 不是說要用走的嗎？你這個騙子)

在運動行銷公關工作了將近5年的我，常常需要幫客戶想各式各樣的Slogan，有時候很在地化、很詼諧，但不管怎樣都必須要說得出一段故事。「不凡的你 不凡的自己」這句話真的很適合用在每個熱愛運動的瘋子上面。到底誰會在30度毫無遮陽的高溫底下完成42公里？誰會只為了10公里的晨跑就千里迢迢來到萬里和大家人擠人。還有大家最熟悉不過的一句話，幹嘛花錢找罪受啊！不過必須說，能夠起床來參賽的大家，真的都是最不凡的自己。

(照片為小智教練拍攝)

大家都寫萬金石馬拉松的勵志故事，但我想分享一個關於詐騙與被騙的故事。去年偷偷幫老公也一起報了10km的挑戰馬，倆光如他，到比賽前一天都還不知道自己要跑什麼，甚至連一雙像樣的慢跑鞋都沒有。面對久久沒運動的他，想說這次終於有機會讓他對我多一點崇拜。但代誌不是憨人想的那麼簡單，讓我們繼續看下去…賽前一天晚上大約七點從家中出發前往金山，和跑幫同學們一同在青年活動中心訂了一間八人通鋪，房間很簡單，就是一個讓你睡覺的地方而已，但活動中心也有貼心準備早餐餐盒給參賽者。

(照片為跑友姿儀拍攝 感謝幫忙訂住宿以及拿餐盒)

比賽早上約莫5點左右大家就各自起床，迅速正確的整理完畢，但沒想到青年活動中心竟然又暗又大，意圖使人迷路，甚至差一點因為迷路錯過接駁車時間，下次還是住家裡早起一點開車到會場附近停車好了(怕.jpg)

(這位仁兄甚至穿得一點也不像是個跑者 對吧)

到了活動現場之後，急急忙忙地走到寄物區寄物，溫馨提醒老公要將身上的帽T脫下，但是沒想到他竟然說「冷得要死，我要穿著跑」。啊不是啊大哥，今天會出大太陽欸，而且跑步哪有人在怕冷的啦吼~ 雖然想要碎碎念，但為了維繫婚姻，我還是忍下來了。「喔喔，說的也是」點頭如搗蒜但心裡竊笑著，到時候看你怎麼跑。一派輕鬆的我們，在開賽前還在笑說要用走的，但現在我深深相信，不應該相信男人那張嘴。比賽開始後，我們隨著人群緩慢地以7-8分鐘前進，大約2公里之後人群才漸漸散去，才有機會用自己熟悉的6分半速沿著海岸的美景跑動，雖然只是10公里的小比賽，也不希望自己跑得太狼狽，所以可以看的到出第一個隧道時都還笑得出來。

這時候林姓男子aka我老公，依然穿著他的帽T戴著AirPods一派輕鬆的跑步，欸等一下，啊不是說要用走的嗎？他雖然好一陣子沒有運動了，體重也增加了不少，跑像是飛，老天爺未免也太不公平了吧？但每次只要講到這個話題，他就會說小時候在培訓隊練跑的時候，你還在媽媽十塊。

後來他總算還是拖掉了帽T，很牙給短袖沒辦法綁腰上，只能披著跑。不過即使如此，他還是穩穩地以6分速以內的速度衝刺。一路上我都有試圖叫他不要跑太快，一直問他要不要喝水試圖混淆他的視聽，但這樣仁兄就像一匹脫韁的野馬，我只能試圖跟上。他的真實身份是一名高爾夫教練Adam Lin，喜歡打球的人說不定有看過他的教學影片，所以我說不要隨便和體大畢業的比賽好嗎？

第一次參加萬金石，也是第一次帶老公參加這樣的大型路跑賽事，這次有了他的陪伴，也多了許多歡笑與汗水。不擅於跑步的自己，幾年前連跑3公里都很難，如今卻可以持續的進步，變成一個有一點不凡的自己。我想，這大概就是運動的魅力吧？完賽之後不免俗的要找個地方和跑幫同學們集合，分享成績，聊聊一路上的趣事。總歸一句，還是要謝謝大家不停地推坑，才有機會一起來體驗萬金石之美！

10km 01:03:28

賽後閒聊夫：「路上好多人都穿一樣的襪子，是不是一個團體啊？難怪這麼厲害欸」我：「不是，那是參賽禮你也有…」夫：「欸欸我有沒有可能進前50名啊？」我：「不可能，你大概800名」不斷破壞他人美夢的我，婚姻是否還安好呢？

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