賽事心得／萬金石馬拉松 四個月跑2次的奇幻旅程

跑步配備是這屆萬金石的白橘配~

跑齡六年多來，一直很想參加傳說中的萬金石馬拉松，可惜事與願違，抽了三年的籤，都沒抽中！後來終於抽中了2020年的萬金石馬拉松，卻因疫情停辦！保留資格到2021年，不過本來三月的賽事，卻又因再一波的疫情延至11/21！真是好事多磨，當天總算順利參加並完賽；並在男子完賽成績四小時內取得免抽資格，於是決定再次參加2022的萬金石馬拉松。

然而這兩次跑馬卻有太多相似的地方！一開始都是跟著330配速列車，差不多都到23KM左右，看不到配速列車的車尾燈！一開始天氣不錯，後來太陽出來的情況下，就爆了！

回程途中的大太陽、逆風、上下坡是個挑戰！

最神奇的是我的2次半馬時間都是1:42:51，分秒不差！這應該要感謝二次配速列車的精準配速！後來完賽的大會成績都在3小時37分。

四個月跑2次的萬金石馬拉松，獲得3塊獎牌，應該是空前絕後了！

參加這兩次賽事，覺得萬金石馬拉松身為台灣首個獲得世界田徑總會銀標籤認證的馬拉松賽事，真是名符其實，一路上補給充足，志工們在大太陽下穿著外套熱情的為大家服務、加油；大會因防疫採取一些保護跑者的措施，真的要跟主辦跟志工們說聲：辛苦了，謝謝你們！寫到這，我又開始期待明年的賽事了！